Flaco G chiude il cerchio con The Goldfather Gdeluxe prima del Fabrique
La repack di The Goldfather arriva a pochi giorni dal primo concerto della carriera.
di All Music Italia ·
Flaco G pubblica venerdì 2 ottobre THE GOLDFATHER GDELUXE (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy), la repack di THE GOLDFATHER uscito lo scorso maggio. Il progetto aggiunge nuovi brani all’album, annunciato con un trailer sul profilo Instagram del rapper.
La deluxe arriva dopo SENZA IMPEGNO feat. Guè, il singolo con cui Flaco G ha anticipato l’uscita a fine settembre. Un titolo che si aggiunge alla discografia avviata nel 2025 con l’EP GOLD FELLA e proseguita con l’album THE GOLDFATHER.
L’uscita coincide con la vigilia del primo concerto della carriera di Flaco G: il 12 ottobre l’artista sale sul palco del Fabrique di Milano per lo show “The Golden Show”. Data e biglietti sono nel nostro articolo dedicato al concerto.
Il percorso musicale di Flaco G
Flaco G pubblica nel 2024 i singoli KAIOKEN, MILANO SOUTHSIDE e QUELLI COME ME feat. 22Simba. Nel 2025 esordisce con l’EP GOLD FELLA (Warner Music Italy), uscito il 17 aprile e aperto dal singolo GDE WOW con Shiva.
Seguono, nel 2025, FASHION KILLA a giugno, la traccia CASE in NO REGULAR MUSIC 2, TOUR a settembre, HAPPINESS con IvanBi a ottobre e FLOW PAPA a novembre. Il 2026 apre con SEX TRAP REPEAT, prima dell’album THE GOLDFATHER, uscito il 15 maggio.