PierC torna con nuova musica dopo la finale di X Factor 2025: venerdì 2 ottobre esce in radio e in digitale Sul Filo, il nuovo singolo pubblicato da Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il brano racconta la vita in equilibrio fra passione e dovere, aspettative e libertà.

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Il significato di Sul Filo di PierC

Sul Filo è il primo singolo di PierC dopo Neve sporca, l’inedito presentato a X Factor 2025. PierC lo presenta così: “È un brano a cui tengo molto, perché arriva dopo mesi di ricerca e di esplorazione e rappresenta per me l’inizio di un nuovo percorso”.

Il singolo esce nei giorni dei primi concerti da solista di PierC, tre date nei club fra Torino, Milano e Roma prodotte da A1 Concerti. Sul palco presenterà Sul Filo insieme ai brani che lo hanno fatto conoscere a X Factor.

Il brano racconta la precarietà di chi cerca il proprio spazio restando in bilico. È una condizione che PierC dice di conoscere bene: “stare sospesi in equilibrio tra passione, dovere, aspettative e libertà, e cavarsela sempre in punta di piedi, con leggera precarietà”.

PierC racconta quell’equilibrio fragile come uno spazio in cui si può vacillare, cadere e scoprire qualcosa di nuovo di sé: “Si può restare sul filo, sopravvivere, persino cadere: io, in equilibrio, non sono mai stato così bene”.

La strofa è “più contemporanea e minimale”, mentre il ritornello “parte dritto e potente per poi esplodere in un groove disco anni ’70”. Per PierC quel ritornello è “un tributo alla spensieratezza e vitalità con cui provo ad attraversare i momenti più impegnativi”.

Credits del brano ▸ Artista · PierC

· PierC ▸ Titolo · Sul Filo

Testo di Sul Filo di PierC

Il testo sarà disponibile da venerdì 2 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto: ufficio stampa MA9Promotion