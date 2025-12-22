PierC annuncia i primi concerti dopo X Factor 2025: date e biglietti tour 2026

Il percorso di PierC entra ufficialmente in una nuova fase live. Dopo aver conquistato la finale di X Factor 2025 nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, il giovane cantautore annuncia i suoi primi due concerti da solista per l’autunno del 2026.

I live, prodotti da A1 Concerti, rappresentano il primo vero incontro di PierC con il pubblico che lo ha sostenuto durante l’esperienza televisiva, un’occasione per dare forma e sostanza al suo nuovo progetto musicale lontano dalle telecamere seguito da Andrea Vittori, il manager di Francesco Gabbani.

da x factor al live

All’anagrafe Piercesare Fagioli, classe 2000 e originario di Casale Monferrato, PierC vanta una formazione solida con un diploma in teoria musicale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Nonostante una laurea magistrale in finanza, ha scelto di abbandonare la carriera aziendale per dedicarsi interamente alla musica.

Il suo stile, sospeso tra pop e soul, ha trovato la consacrazione definitiva a X Factor Italia 2025, dove si è distinto per intensità vocale e capacità interpretativa. A marzo 2026, inoltre, l’artista aprirà tutte le date della seconda parte del tour di Francesco Gabbani nei palazzetti.

PierC: le date del tour 2026 a Milano e Roma

Il debutto live vedrà l’artista protagonista in due club di riferimento della scena musicale italiana. PierC porterà sul palco l’inedito Neve Sporca, pubblicato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, insieme ai brani che lo hanno reso uno dei concorrenti più riconoscibili dell’ultima edizione del talent.

2 ottobre 2026: Milano – Santeria Toscana 31

8 ottobre 2026: Roma – Largo Venue

“Sono felicissimo di annunciare i miei primi due concerti da solista“, racconta PierC. “Sto lavorando a tantissima nuova musica che non vedo l’ora di farvi ascoltare nella dimensione del live che per me sarà sempre centralissima“.

