È stata presentata ufficialmente la 49a edizione della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco), che si terrà dal 20 al 24 ottobre in diversi luoghi di Sanremo: dal Teatro Ariston e dalla Sede Club Tenco fino al Teatro Casinò e al quartiere della Pigna. Per il primo anno, le tre serate tradizionali saranno anticipate da due giornate ricche di iniziative.

L’edizione è dedicata a Sergio Secondiano Sacchi, responsabile artistico del Club Tenco, non presente alla conferenza stampa.

Il tema centrale della rassegna ruota attorno a una riflessione provocatoria, Dio è morto come la canzone di Guccini, senza voler dare delle risposte, come ha spiegato Antonio Silva, il legale rappresentante del Club:

“[la rassegna] si chiuderà con una domanda e un dubbio. Come diceva il mio professore di filosofia, nessuno si offende, l’importante nella vita è porre domande; per le risposte ci sono i bravi geometri e i bravi ragionieri.”

Partendo dall’intelligenza artificiale e dalla creatività si interroga sul ruolo e sul senso della canzone d’autore: “Siamo partiti con una riflessione sull’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale tira in ballo la creatività. La creatività ovviamente tira in ballo Dio. E prima che Francesco se ne andasse abbiamo lanciato il tema Dio è morto.”

Il Premio Tenco tra passato e presente

Un momento di profonda riflessione sui diritti civili sarà dedicato al Premio YORUM, che quest’anno ricorderà i cinquant’anni dal golpe argentino attraverso la testimonianza e l’intervento di Juan Carlos “Flaco” Biondini. Spazio anche al ricordo affettivo con lo special CantaSatti, un omaggio interamente dedicato a Sergio Satti.

A riannodare i fili tra passato e futuro è stato Antonio Silva, che ha voluto ricordare i tanti amici e pilastri della musica d’autore scomparsi nell’ultimo anno, tra cui Francesco Guccini, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Sergio Staino, sottolineando però allo stesso tempo la grande apertura del Club verso le giovani generazioni.

Il Tenco Off e la masterclass su Franco Battiato

Ad aprire il programma sarà il Tenco Off. Martedì 20 ottobre, nella sala 3 del Roof dell’Ariston, verranno proiettati tre docufilm: dedicato a Paolo Benvegnù Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù, a Ernesto Bassignano Una vespa targata Cuneo e all’Assemblea Musicale Teatrale Ancora in Assemblea.

Il 21 ottobre sarà dedicato alla formazione e alla rete culturale tra la Sede del Club Tenco, il Teatro Casinò e il quartiere della Pigna. Mercoledì si aprirà con la masterclass per le scuole su Franco Battiato con don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Carlo Guaitoli, Gennaro De Rosa, Rossana De Pace e Stefano Senardi.

Nel pomeriggio, tra i vari appuntamenti, verrà presentato il libro Cantautori nelle scuole, nato dalla rete dei festival Mac, con le testimonianze d’eccezione di Vasco Rossi e Francesco Guccini, pensate per portare la canzone d’autore direttamente tra le classi.

“Crediamo che i grandi cambiamenti culturali debbano partire dai giovani. Vogliamo garantire un rinnovamento costante prima che il Tenco esaurisca la sua funzione.”, ha raccontato Stefano Senardi, il presidente onorario del Club Tenco.

A completare questa giornata ci saranno l’inaugurazione della mostra a Quino e Donne in punta di note, dove si esibirà Paola Turci con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partecipazione di Gino Castaldo.

Giovedì 22 ottobre: il trionfo delle Targhe Tenco

Da giovedì a sabato la rassegna entra nel vivo sul palco del Teatro Ariston per le tre serate ufficiali del Premio Tenco. La conduzione dello show è affidata quest’anno a tre voci diverse: Neri Marcorè il 22 ottobre, Chiara Buratti il 23 e Silvia Boschero il 24. Quest’anno la scenografia sarà firmata dall’artista messicano Javier Marìn.

La serata d’apertura vede come protagonista la consegna delle Targhe Tenco 2026, i riconoscimenti assegnati dalla giuria dei giornalisti e critici musicali, tra cui il Miglior Album a Caparezza con Orbit Orbit e la Miglior Canzone Singola a Emma Nolde con Quello che deve essere sarà.

L’elenco completo dei vincitori, con tutte le categorie, è nel nostro articolo dedicato.

Venerdì 23 ottobre: i premi alla carriera e i finalisti dell’Opera Prima

La seconda serata vede la consegna dei Premi Tenco alla Carriera, tra cui quello a Manuel Agnelli & Afterhours e a Paola Turci, e del Premio Tenco all’Operatore Culturale al giornalista e saggista Andrea Scanzi.

Alla serata saranno presenti anche i quattro finalisti della cinquina della Targa Tenco per il miglior album Opera Prima: Francamente, Sara Gioielli, Santamarea e Satantango, una presenza inedita per la rassegna.

Una scelta commentata così da David Chierotti, responsabile dei social media e segretario generale: “La cinquina dell’Opera Prima ha dimostrato un’altissima qualità espressiva con linguaggi molto diversi, dall’elettronica di Francamente allo showcase dei Satantango. Vogliamo lanciare un messaggio forte a sostegno dei giovani cantautori e accogliere i nuovi linguaggi.”

La stessa Francamente, intervenuta durante la conferenza, ha definito il Tenco come un “portale”, un’opportunità per conoscere i propri idoli e per “fare rete” tra gli artisti emergenti. Ha sottolineato l’assenza di competizione tra i giovani cantautori, affermando che “insieme possiamo essere tempesta”.

Sabato 24 ottobre: il gran finale

Verranno consegnati i Premi Tenco alla carriera a Enzo Avitabile, Frankie hi-nrg mc e Max Manfredi, e il Premio Tenco all’Operatore Culturale a Cesare Bermani.

Il Premio YORUM, assegnato in collaborazione con Amnesty International, va al cantautore e chitarrista argentino Juan Carlos “Flaco” Biondini. Si esibiranno inoltre sul palco Fabri Fibra, Giulia Mei e i Satantango.

Promozioni per i giovani

Il 2 gennaio andrà in onda su Rai 1 uno special dedicato alla Rassegna 2026 e, per favorire l’accessibilità di più ragazzi, è stato introdotto uno sconto speciale del 15% dedicato agli under 25 sugli abbonamenti acquistati direttamente al botteghino del Teatro Ariston.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate del Premio Tenco 2026 sono disponibili online sul sito del Club Tenco e presso il botteghino del Teatro Ariston.

Data Serata Biglietti 22 ottobre 2026 Targhe Tenco, conduce Neri Marcorè Biglietti 23 ottobre 2026 Premi alla Carriera, conduce Chiara Buratti Biglietti 24 ottobre 2026 Gran finale, conduce Silvia Boschero Biglietti

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