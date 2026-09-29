Premio Tenco 2026, dal 20 al 24 ottobre a Sanremo con Caparezza e Carmen Consoli
Tre serate all'Ariston dal 22 al 24 ottobre, anticipate per la prima volta da due giornate di iniziative
di Chiara Tebaldini ·
È stata presentata ufficialmente la 49a edizione della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco), che si terrà dal 20 al 24 ottobre in diversi luoghi di Sanremo: dal Teatro Ariston e dalla Sede Club Tenco fino al Teatro Casinò e al quartiere della Pigna. Per il primo anno, le tre serate tradizionali saranno anticipate da due giornate ricche di iniziative.
L’edizione è dedicata a Sergio Secondiano Sacchi, responsabile artistico del Club Tenco, non presente alla conferenza stampa.
Il tema centrale della rassegna ruota attorno a una riflessione provocatoria, Dio è morto come la canzone di Guccini, senza voler dare delle risposte, come ha spiegato Antonio Silva, il legale rappresentante del Club:
“[la rassegna] si chiuderà con una domanda e un dubbio. Come diceva il mio professore di filosofia, nessuno si offende, l’importante nella vita è porre domande; per le risposte ci sono i bravi geometri e i bravi ragionieri.”
Partendo dall’intelligenza artificiale e dalla creatività si interroga sul ruolo e sul senso della canzone d’autore: “Siamo partiti con una riflessione sull’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale tira in ballo la creatività. La creatività ovviamente tira in ballo Dio. E prima che Francesco se ne andasse abbiamo lanciato il tema Dio è morto.”
Il Premio Tenco tra passato e presente
Un momento di profonda riflessione sui diritti civili sarà dedicato al Premio YORUM, che quest’anno ricorderà i cinquant’anni dal golpe argentino attraverso la testimonianza e l’intervento di Juan Carlos “Flaco” Biondini. Spazio anche al ricordo affettivo con lo special CantaSatti, un omaggio interamente dedicato a Sergio Satti.
A riannodare i fili tra passato e futuro è stato Antonio Silva, che ha voluto ricordare i tanti amici e pilastri della musica d’autore scomparsi nell’ultimo anno, tra cui Francesco Guccini, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Sergio Staino, sottolineando però allo stesso tempo la grande apertura del Club verso le giovani generazioni.
Il Tenco Off e la masterclass su Franco Battiato
Ad aprire il programma sarà il Tenco Off. Martedì 20 ottobre, nella sala 3 del Roof dell’Ariston, verranno proiettati tre docufilm: dedicato a Paolo Benvegnù Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù, a Ernesto Bassignano Una vespa targata Cuneo e all’Assemblea Musicale Teatrale Ancora in Assemblea.
Il 21 ottobre sarà dedicato alla formazione e alla rete culturale tra la Sede del Club Tenco, il Teatro Casinò e il quartiere della Pigna. Mercoledì si aprirà con la masterclass per le scuole su Franco Battiato con don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Carlo Guaitoli, Gennaro De Rosa, Rossana De Pace e Stefano Senardi.
Nel pomeriggio, tra i vari appuntamenti, verrà presentato il libro Cantautori nelle scuole, nato dalla rete dei festival Mac, con le testimonianze d’eccezione di Vasco Rossi e Francesco Guccini, pensate per portare la canzone d’autore direttamente tra le classi.
“Crediamo che i grandi cambiamenti culturali debbano partire dai giovani. Vogliamo garantire un rinnovamento costante prima che il Tenco esaurisca la sua funzione.”, ha raccontato Stefano Senardi, il presidente onorario del Club Tenco.
A completare questa giornata ci saranno l’inaugurazione della mostra a Quino e Donne in punta di note, dove si esibirà Paola Turci con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partecipazione di Gino Castaldo.
Giovedì 22 ottobre: il trionfo delle Targhe Tenco
Da giovedì a sabato la rassegna entra nel vivo sul palco del Teatro Ariston per le tre serate ufficiali del Premio Tenco. La conduzione dello show è affidata quest’anno a tre voci diverse: Neri Marcorè il 22 ottobre, Chiara Buratti il 23 e Silvia Boschero il 24. Quest’anno la scenografia sarà firmata dall’artista messicano Javier Marìn.
La serata d’apertura vede come protagonista la consegna delle Targhe Tenco 2026, i riconoscimenti assegnati dalla giuria dei giornalisti e critici musicali, tra cui il Miglior Album a Caparezza con Orbit Orbit e la Miglior Canzone Singola a Emma Nolde con Quello che deve essere sarà.
L’elenco completo dei vincitori, con tutte le categorie, è nel nostro articolo dedicato.
Venerdì 23 ottobre: i premi alla carriera e i finalisti dell’Opera Prima
La seconda serata vede la consegna dei Premi Tenco alla Carriera, tra cui quello a Manuel Agnelli & Afterhours e a Paola Turci, e del Premio Tenco all’Operatore Culturale al giornalista e saggista Andrea Scanzi.
Alla serata saranno presenti anche i quattro finalisti della cinquina della Targa Tenco per il miglior album Opera Prima: Francamente, Sara Gioielli, Santamarea e Satantango, una presenza inedita per la rassegna.
Una scelta commentata così da David Chierotti, responsabile dei social media e segretario generale: “La cinquina dell’Opera Prima ha dimostrato un’altissima qualità espressiva con linguaggi molto diversi, dall’elettronica di Francamente allo showcase dei Satantango. Vogliamo lanciare un messaggio forte a sostegno dei giovani cantautori e accogliere i nuovi linguaggi.”
La stessa Francamente, intervenuta durante la conferenza, ha definito il Tenco come un “portale”, un’opportunità per conoscere i propri idoli e per “fare rete” tra gli artisti emergenti. Ha sottolineato l’assenza di competizione tra i giovani cantautori, affermando che “insieme possiamo essere tempesta”.
Sabato 24 ottobre: il gran finale
Verranno consegnati i Premi Tenco alla carriera a Enzo Avitabile, Frankie hi-nrg mc e Max Manfredi, e il Premio Tenco all’Operatore Culturale a Cesare Bermani.
Il Premio YORUM, assegnato in collaborazione con Amnesty International, va al cantautore e chitarrista argentino Juan Carlos “Flaco” Biondini. Si esibiranno inoltre sul palco Fabri Fibra, Giulia Mei e i Satantango.
Promozioni per i giovani
Il 2 gennaio andrà in onda su Rai 1 uno special dedicato alla Rassegna 2026 e, per favorire l’accessibilità di più ragazzi, è stato introdotto uno sconto speciale del 15% dedicato agli under 25 sugli abbonamenti acquistati direttamente al botteghino del Teatro Ariston.
Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate del Premio Tenco 2026 sono disponibili online sul sito del Club Tenco e presso il botteghino del Teatro Ariston.
|Data
|Serata
|Biglietti
|22 ottobre 2026
|Targhe Tenco, conduce Neri Marcorè
|Biglietti
|23 ottobre 2026
|Premi alla Carriera, conduce Chiara Buratti
|Biglietti
|24 ottobre 2026
|Gran finale, conduce Silvia Boschero
|Biglietti
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