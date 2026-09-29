Max Pezzali torna ai sogni di una generazione con Le_Ali
Il brano anticipa Max Forever Vol.2 ed entra nella colonna sonora della seconda stagione della serie dedicata agli 883.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Testo e significato di Le_Ali, il nuovo singolo di Max Pezzali in uscita venerdì 2 ottobre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.
Il brano anticipa Max Forever Vol.2 – L’Album, in arrivo il 30 ottobre, ed è uno dei due inediti contenuti nel progetto. Le_Ali farà inoltre parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia, disponibile dal 9 ottobre su Sky e NOW.
La canzone arriva alla vigilia di un’altra fase importante per Pezzali. Dal 15 dicembre 2026 partirà infatti da Pesaro Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar, il nuovo tour nei palasport che toccherà anche Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino.
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Max Pezzali – Le_Ali: il significato del brano
Le_Ali racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso il ricordo di un periodo fatto di sogni, insicurezze e tentativi di trovare il proprio posto nel mondo.
Al centro della canzone c’è una generazione di ragazzi con pochi mezzi e progetti molto più grandi delle possibilità del momento. Amicizia e musica diventano gli strumenti attraverso cui provare a trasformare quei “castelli in aria” in qualcosa di concreto.
Le ali del titolo rappresentano così la capacità di continuare a credere nei propri sogni anche quando sembrano difficili da realizzare. Il punto di vista parte dal passato, ma non rimane confinato nella nostalgia: il brano mette in relazione quella generazione con i ragazzi di oggi, ritrovando la stessa necessità di raccontarsi, cercare una propria voce e immaginare il futuro.
Il legame con Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 diventa quindi parte del racconto stesso della canzone. Le_Ali accompagna una storia che torna agli anni in cui prendevano forma il percorso di Pezzali e degli 883 e, allo stesso tempo, prova a osservare quell’età dalla prospettiva di chi quegli anni li ha ormai attraversati.
Il testo di Le_Ali
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Il testo di “Le_Ali” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 2 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.
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