Testo e significato di Le_Ali, il nuovo singolo di Max Pezzali in uscita venerdì 2 ottobre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Il brano anticipa Max Forever Vol.2 – L’Album, in arrivo il 30 ottobre, ed è uno dei due inediti contenuti nel progetto. Le_Ali farà inoltre parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia, disponibile dal 9 ottobre su Sky e NOW.

La canzone arriva alla vigilia di un’altra fase importante per Pezzali. Dal 15 dicembre 2026 partirà infatti da Pesaro Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar, il nuovo tour nei palasport che toccherà anche Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino.

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Max Pezzali – Le_Ali : il significato del brano

Le_Ali racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso il ricordo di un periodo fatto di sogni, insicurezze e tentativi di trovare il proprio posto nel mondo.

Al centro della canzone c’è una generazione di ragazzi con pochi mezzi e progetti molto più grandi delle possibilità del momento. Amicizia e musica diventano gli strumenti attraverso cui provare a trasformare quei “castelli in aria” in qualcosa di concreto.

Le ali del titolo rappresentano così la capacità di continuare a credere nei propri sogni anche quando sembrano difficili da realizzare. Il punto di vista parte dal passato, ma non rimane confinato nella nostalgia: il brano mette in relazione quella generazione con i ragazzi di oggi, ritrovando la stessa necessità di raccontarsi, cercare una propria voce e immaginare il futuro.

Il legame con Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 diventa quindi parte del racconto stesso della canzone. Le_Ali accompagna una storia che torna agli anni in cui prendevano forma il percorso di Pezzali e degli 883 e, allo stesso tempo, prova a osservare quell’età dalla prospettiva di chi quegli anni li ha ormai attraversati.

Il testo di Le_Ali

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Le_Ali” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 2 ottobre 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano ▸ Titolo · Le_Ali

· Le_Ali ▸ Artista · Max Pezzali

· Max Pezzali ▸ Etichetta · Atlantic Records Italy / Warner Music Italy

· Atlantic Records Italy / Warner Music Italy ▸ Data di uscita · 2 ottobre 2026

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