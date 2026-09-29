Il Nameless Festival 2027 si terrà dal 4 al 6 giugno al Bione di Lecco, sul Lago di Como, per il secondo anno consecutivo. Sono aperte le vendite degli abbonamenti per i tre giorni e per Nameless Winter, l’edizione invernale in programma il 13 e 14 febbraio 2027 a Barzio, in Valsassina.

Nameless Festival · 2027 Data Città Biglietti 13 feb 2027 Barzio (LC)

Nameless Winter Biglietti 14 feb 2027 Barzio (LC)

Nameless Winter Biglietti 4 giu 2027 Lecco

Bione Biglietti 5 giu 2027 Lecco

Bione Biglietti 6 giu 2027 Lecco

Bione Biglietti

Nameless Festival 2027: date e line-up

L’edizione estiva occupa tre giorni, da venerdì 4 a domenica 6 giugno 2027, e torna nell’area del Bione, affacciata sul lago e vicina alla stazione ferroviaria di Lecco. La line-up del 2027 verrà annunciata nei prossimi mesi.

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Il cartellone annunciato per il 2026 schierava tre headliner internazionali, uno per sera: Calvin Harris il 30 maggio, John Summit il 31 e Fisher il 1° giugno. Fra gli italiani c’era TonyPitony.

Nameless Festival 2027: i biglietti

I biglietti si comprano dal sito ufficiale, che rimanda alla biglietteria del festival su Ciaotickets. Per l’estate ci sono due abbonamenti ai tre giorni: General Admission a 119 euro e VIP a 329 euro, nella prima fascia di prezzo, quella degli Early Tickets.

Il VIP aggiunge alle aree comuni l’accesso alle zone riservate e al Nameless Club, la fila prioritaria con ingresso dedicato, il parcheggio VIP e le aree food e bar premium. Il Forever Pass vale per Nameless Winter e Nameless Festival insieme, cinque giorni in tutto, e parte da 178 euro.

Nameless Winter 2027 a Barzio

Nameless Winter si tiene sabato 13 e domenica 14 febbraio 2027 a Barzio, in provincia di Lecco. È la versione invernale e più raccolta, costruita sulle radici elettroniche del festival. L’abbonamento ai due giorni costa 59 euro in General Admission e 199 euro in VIP.

L’edizione invernale del 2026, il 14 e 15 febbraio, aveva in cartellone Axwell e Gigi D’Agostino, insieme a Automhate, Merk & Kremont, Zomboy e Edmmaro.

L’edizione 2026 e l’aftermovie

Il Nameless Festival 2026, dal 30 maggio al 1° giugno, è stato il primo al Bione di Lecco e ha registrato 90mila presenze in tre giorni. Il racconto di quelle giornate è nell’aftermovie ufficiale pubblicato su YouTube.

Il cartellone completo di quell’edizione, giorno per giorno, è nell’articolo Nameless Festival 2026, la line-up. Il festival è attivo dal 2013 e l’estate 2027 sarà la seconda nella sede di Lecco.

Festival estate 2027: tutti gli altri appuntamenti

Il Nameless Festival è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2027. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival musicali estate 2027 in Italia: la guida completa.

Foto di Fiamma Civillini