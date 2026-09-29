Giovane Drago torna con Bruciare il mondo, il nuovo singolo pubblicato per EMI Records Italy/Universal Music Italia, disponibile dal 25 settembre su tutte le piattaforme digitali. L’uscita del brano è accompagnata dal video diretto da Bbabyrick.

Il significato del brano e l’impatto visivo della camera termica

Il titolo del brano, per l’artista, rappresenta il superamento dei limiti imposti dalla società. Il pezzo mostra una nuova maturità artistica, dove la realtà e l’anima dell’artista vengono trasformate attraverso la sperimentazione e la fusione di idee. Nel brano l’impronta di rabbia e aggressività iniziale diventa poi introspezione e consapevolezza.

Il video musicale adotta lo stesso codice concettuale del brano: integra citazioni e simbologie alchemiche. La fotografia è stata interamente realizzata con una camera termica analogica, la stessa usata per The Dog Stars di Ridley Scott, e mostra concretamente la fusione, il calore e la mutazione dell’artista e dell’ambiente circostante.

Chi è Giovane Drago

Marco Lo Monaco, in arte Giovane Drago, è un artista classe 2001 cresciuto nel cremasco. Si approccia per la prima volta alla musica nel 2018 e nel 2024, sotto lo pseudonimo di Chester, inizia a farsi notare.

A maggio 2025 pubblica il suo primo album HYDRA, con il quale si fa notare da Dani Faiv, che scrive una strofa nel remix del brano JEEPERS CREEPERS. A febbraio 2026 esce un mini-EP con le tracce PATATA BOLLENTE e #NOTWIN.

Compare quindi a Real Talk, lasciando definitivamente il nome Chester per quello di Giovane Drago. Tra maggio e giugno 2026 cura il rollout del nuovo EP IL BURATTINAIO, che lo porta a firmare con EMI/Universal Music. Il 25 settembre torna con Bruciare il mondo.