Il Volo annuncia Our Christmas: dodici classici di Natale con l’orchestra, fuori il 6 novembre
Pre-order già aperti in CD e LP White, e a dicembre cinque concerti nei palasport.
di All Music Italia ·
Il Volo annuncia Our Christmas, il nuovo album di canzoni natalizie in uscita venerdì 6 novembre per Epic Records/Sony Music Italy. Il disco è già in pre-order nei formati CD e LP White. La notizia è arrivata il 27 settembre, nell’ultima delle tre serate di Tutti per uno a Palazzo Te di Mantova.
Le voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnate da una grande orchestra. Si va da White Christmas, Astro del ciel, Adeste Fideles e Amazing Grace a Feliz Navidad e It’s Beginning to Look a Lot like Christmas, fino alle Ave Maria di Schubert e di Gounod.
Il disco accompagna Il Volo – Christmas Nights, la tournée nei palasport italiani che a dicembre porta il trio in cinque città, con i biglietti su TicketOne e le date nel calendario del World Tour 2026-2027. Gli appuntamenti sono prodotti da MT Opera & Blues e Friends & Partners.
Le cinque date erano già state comunicate a novembre 2025 con il titolo Live nei palasport 2026. Ora la tournée cambia nome e affianca ai brani natalizi il repertorio del trio.
Our Christmas di Il Volo: la tracklist dei dodici brani
|#
|Titolo
|1
|Angels We Heard on High
|2
|Amazing Grace
|3
|Adeste Fideles
|4
|Astro del ciel
|5
|Ave Maria (F. Schubert)
|6
|Feliz Navidad
|7
|O Holy Night
|8
|Little Drummer Boy / Peace on Earth
|9
|I’ll Be Home for Christmas
|10
|Ave Maria (C. Gounod)
|11
|It’s Beginning to Look a Lot like Christmas
|12
|White Christmas
Foto: ufficio stampa Goigest