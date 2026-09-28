Il Volo annuncia Our Christmas, il nuovo album di canzoni natalizie in uscita venerdì 6 novembre per Epic Records/Sony Music Italy. Il disco è già in pre-order nei formati CD e LP White. La notizia è arrivata il 27 settembre, nell’ultima delle tre serate di Tutti per uno a Palazzo Te di Mantova.

Le voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnate da una grande orchestra. Si va da White Christmas, Astro del ciel, Adeste Fideles e Amazing Grace a Feliz Navidad e It’s Beginning to Look a Lot like Christmas, fino alle Ave Maria di Schubert e di Gounod.

Il disco accompagna Il Volo – Christmas Nights, la tournée nei palasport italiani che a dicembre porta il trio in cinque città, con i biglietti su TicketOne e le date nel calendario del World Tour 2026-2027. Gli appuntamenti sono prodotti da MT Opera & Blues e Friends & Partners.

Le cinque date erano già state comunicate a novembre 2025 con il titolo Live nei palasport 2026. Ora la tournée cambia nome e affianca ai brani natalizi il repertorio del trio.

Our Christmas di Il Volo: la tracklist dei dodici brani

# Titolo 1 Angels We Heard on High 2 Amazing Grace 3 Adeste Fideles 4 Astro del ciel 5 Ave Maria (F. Schubert) 6 Feliz Navidad 7 O Holy Night 8 Little Drummer Boy / Peace on Earth 9 I’ll Be Home for Christmas 10 Ave Maria (C. Gounod) 11 It’s Beginning to Look a Lot like Christmas 12 White Christmas

Foto: ufficio stampa Goigest