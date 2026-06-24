Il Volo ha chiuso la leg tra America Latina e Stati Uniti del World Tour 2026-2027 e prepara ora la parte estiva dei concerti tra Italia, Spagna e Grecia. Dopo le date oltreoceano, segnate anche da diversi sold out, il trio tornerà dal vivo da luglio con un calendario che arriverà fino a settembre.

La ripartenza live si intreccia anche con la nuova uscita discografica: venerdì 22 maggio arriverà Cuerpo sin alma, singolo con Carlos Rivera ispirato a Bella senz’anima di Riccardo Cocciante.

Il calendario completo del World Tour 2026-2027, con tutte le date già annunciate tra estate 2026, palasport italiani e leg europea 2027, è disponibile nell’articolo dedicato: Il Volo World Tour 2026-2027, tutte le date dei concerti.

Il Volo concerti estate 2026: le date in Italia, Spagna e Grecia

La parte estiva del tour partirà il 1° luglio da Marostica e toccherà piazze, festival e teatri all’aperto. In calendario ci sono appuntamenti in Italia, Spagna e Grecia, con tappe anche a Siracusa, Taormina, Barcellona, Malaga, Salonicco e Corfù.

Tra le date italiane figurano anche Cernobbio, Cattolica, Codroipo, Forte dei Marmi, Barletta, Alghero, Macerata, Brescia e Caserta.

Il tour estivo anticiperà la quarta edizione di Tutti per uno, in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 nella cornice di Palazzo Te a Mantova.

Da Cuerpo sin alma ai concerti estivi

Il nuovo singolo arriva in una fase in cui Il Volo continua a muoversi tra repertorio italiano e pubblico internazionale. Cuerpo sin alma nasce come reinterpretazione di Bella senz’anima, brano pubblicato da Riccardo Cocciante nel 1974.

La nuova versione vede la partecipazione di Carlos Rivera e la produzione di Julio Reyes Copello. Il brano sarà disponibile dal 22 maggio per Epic Records/Sony Music Italy.

Per il trio, l’uscita funziona anche come ponte verso la nuova fase live: dopo il passaggio nelle Americhe, l’estate porterà il progetto in spazi molto diversi tra loro, dai festival italiani alle venue spagnole e greche.

Il Volo a Mantova con la quarta edizione di Tutti per uno

Dopo il calendario estivo, Il Volo tornerà a Mantova per la quarta edizione di Tutti per uno. Gli appuntamenti sono fissati per il 24, 26 e 27 settembre 2026 a Palazzo Te.

Il progetto è ideato da Michele Torpedine e organizzato e prodotto da Friends & Partners. Le tre serate si inseriscono nel percorso live che negli ultimi anni ha affiancato ai tour internazionali anche eventi speciali pensati per il pubblico italiano.

I palasport italiani e la leg europea del 2027

Dopo l’estate e le date di Tutti per uno, Il Volo tornerà nei palasport italiani a dicembre 2026. Le città annunciate sono Milano, Firenze, Roma, Torino e Bologna.

Nell’autunno 2027 il tour proseguirà poi in Europa con una nuova leg nelle principali capitali e città europee. Tra le tappe già comunicate ci sono Bruxelles, Stoccarda, Düsseldorf, Budapest, Praga, Zurigo, Madrid, Porto, Vienna, Londra e Stoccolma.

Il Volo tour estate 2026: tutte le date fino a Mantova

1 luglio 2026 – Piazza Castello / Marostica Summer Fest – Marostica (VI)

3 luglio 2026 – Piazza Duomo – Pistoia (PT)

6 luglio 2026 – Piazza Alfieri / Asti Musica – Asti (AT)

8 luglio 2026 – Castello Sforzesco – Vigevano (PV)

11 luglio 2026 – Teatro Greco – Siracusa (SR)

15 luglio 2026 – Les Nits Occident – Barcellona (Spagna)

17 luglio 2026 – Villa Erba / Lake Sound Park – Cernobbio (CO)

19 luglio 2026 – Plaza de Toros De Malagueta – Malaga (Spagna)

21 luglio 2026 – Plaza de Toros – Murcia (Spagna)

23 luglio 2026 – Arena Regina – Cattolica (RN)

25 luglio 2026 – Castello Carrarese / Este Music Festival – Este (PD)

27 luglio 2026 – City Theatre Gis – Salonicco (Grecia)

29 luglio 2026 – Church St. George, Old Fortress – Corfù (Grecia)

31 luglio 2026 – Villa Manin – Codroipo (UD)

2 agosto 2026 – Villa Bertelli Live – Forte dei Marmi (LU)

7 agosto 2026 – Fossato del Castello – Barletta (BT)

9 agosto 2026 – Anfiteatro Ivan Graziani / Alghero Summer Festival – Alghero (SS)

22 agosto 2026 – Teatro Antico – Taormina (ME)

23 agosto 2026 – Teatro Antico – Taormina (ME)

27 agosto 2026 – Parco Villa delle Rose – Lanciano (CH)

28 agosto 2026 – Sferisterio – Macerata (MC)

6 settembre 2026 – Piazza della Loggia – Brescia (BS)

8 settembre 2026 – Reggia, Piazza Carlo di Borbone – Caserta (CE)

Il Volo a Mantova con Tutti per uno 2026

La fase estiva del tour si chiuderà a Mantova con la quarta edizione di Tutti per uno, il progetto ideato da Michele Torpedine e organizzato e prodotto da Friends & Partners.

24 settembre 2026 – Palazzo Te – Mantova

26 settembre 2026 – Palazzo Te – Mantova

27 settembre 2026 – Palazzo Te – Mantova

Biglietti per i concerti estivi de Il Volo

I biglietti per le date estive del World Tour 2026-2027 de Il Volo sono disponibili sui circuiti autorizzati. Il calendario sarà aggiornato in caso di nuove date, sold out o variazioni comunicate dagli organizzatori.

Dopo gli appuntamenti estivi e le serate di Mantova, Il Volo tornerà nei palasport italiani a dicembre 2026. Per quella fase del tour sarà pubblicato un nuovo hub dedicato.

Foto: Mario Cervantes

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