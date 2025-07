Il Volo celebra l’Italia con un album live dalla Valle dei Templi

Il Volo continua a valorizzare le bellezze italiane attraverso la musica e lo fa con un nuovo progetto speciale: Live at the Valley of the Temples, un album registrato in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, la Valle dei Templi di Agrigento.

Il disco uscirà venerdì 29 agosto per Sony Music ed è già disponibile in preorder.

Il Volo omaggia la musica italiana dalla Valle dei Templi di Agrigento

Dopo lo show-evento Tutti per uno – Viaggio nel Tempo, trasmesso da Canale 5 e registrato a Palazzo Te di Mantova, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble annunciano un nuovo progetto dal forte impatto visivo ed emozionale.

Live at the Valley of the Temples è stato registrato nel 2024 al Tempio della Concordia, nel cuore della Valle dei Templi, recentemente nominata Capitale Italiana della Cultura 2025. Trasformando un luogo iconico in un palcoscenico suggestivo, Il Volo celebra la tradizione musicale italiana attraverso un repertorio che spazia tra classici napoletani, brani d’opera, crossover e successi internazionali.

Nella tracklist trovano spazio brani immortali come O’ Sole Mio, La Donna è Mobile, Torna a Surriento, My Way e Hallelujah di Leonard Cohen, fino ad arrivare a Capolavoro, presentato a Sanremo 2024, e ad altri pezzi tratti dall’album di inediti Ad Astra. Il tutto in un’alternanza tra grande musica italiana e internazionale, tra emozione e potenza vocale.

Live at the Valley of the Temples sarà disponibile nei formati CD e Vinile black.

Tracklist CD – Live at the Valley of the Temples

Now We Are Free – da “Il Gladiatore” Nessun Dorma Capolavoro Memory The Music Of The Night Ecstasy Of Gold La Donna È Mobile Torna A Surriento My Way Hallelujah Miserere Libiam Nei Lieti Calici feat. Pretty Yende Can’t Help Falling In Love Amor Vida De Mi Vida Frammenti Di Universo Who Wants To Live Forever The Sound Of Silence Opera Ad Astra Funiculì Funiculà Grande Amore

Tracklist Vinile

Now We Are Free – da “Il Gladiatore” Nessun Dorma Capolavoro Memory The Music Of The Night Amor Vida De Mi Vida La Donna È Mobile Hallelujah Miserere Grande Amore The Sound Of Silence Who Wants To Live Forever Opera Ad Astra

Il Volo in tour tra America Latina ed Europa

In attesa dell’uscita del disco, Il Volo sarà protagonista in autunno di un lungo tour internazionale. Da ottobre a dicembre 2025, il trio porterà il proprio show in America Latina e nelle principali capitali europee.

3 ottobre – Rio de Janeiro @ Vivo Rio

5 ottobre – Belo Horizonte @ Expominas

7 ottobre – Curitiba @ Positivo

8 ottobre – Porto Alegre @ Araújo Vianna

10-12 ottobre – San Paolo @ Vibra

14 ottobre – Buenos Aires @ Movistar Arena

16 ottobre – Santiago de Chile @ Movistar Arena

18 ottobre – Lima @ Parque de la Exposición

2 novembre – Vienna @ Stadthalle

3 novembre – Berlino

5 novembre – Monaco @ Olympiahalle

6 novembre – Lipsia @ Quarterback Arena

8 novembre – Stoccarda @ Porsche Arena

9 novembre – Colonia @ Lanxess Arena

11 novembre – Mannheim @ SAP Arena

13 novembre – Praga @ O2 Arena

14 novembre – Budapest @ MVM Dome

23 novembre – Oradea @ Oradea Arena

25 novembre – Wroclaw @ Hala Stulecia

26 novembre – Gliwice @ Pre Zero Arena

28 novembre – Sofia @ Arena 8888

30 novembre – Parigi @ Zenith

2 dicembre – Bratislava @ Tipos Arena

4 dicembre – Lussemburgo @ Rockhal

7 dicembre – Bruxelles @ Forest National

9 dicembre – Madrid @ Movistar Arena

11 dicembre – Zurigo @ Hallenstadion

14 dicembre – Lisbona @ Meo Arena

16 dicembre – Atene @ Athens City Theatre

18 dicembre – Valencia @ Roig Arena