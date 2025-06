Gran finale per Tutti per Uno – Viaggio nel tempo de Il Volo. Tra gli ospiti in scaletta nella terza puntata Giorgia, Amoroso e Arisa

Il Volo scaletta e ospiti della terza puntata di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo in onda lunedì 2 giugno 2025 su Canale 5 in prima serata.

Si conclude lo show in tre appuntamenti de Il Volo, il programma che ha visto protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova. L’ultimo appuntamento di questa terza edizione è ancora una volta una grande festa tra musica, racconti e ospiti speciali.

A condividere il palco con Il Volo dopo Antonella Clerici e Lorella Cuccarini ci sarà in quest’ultima serata è Vanessa Incontrada. Oltre a interagire con i tre tenori, Vanessa si cimenterà anche in un momento musicale molto atteso, con Besame mucho.

GLI Ascolti dello show

Il progetto, ideato da Michele Torpedine e diretto da Luigi Antonini, ha registrato nella prima puntata il 21.37% di share con 2.683.000 telespettatori. Numeri scesi nel secondo appuntamento a 2.170.000 spettatori con uno share del 16.6%.

