Il Volo prima del ritorno live in Italia lancia la versione internazionale di Ad Astra

Il Volo, dopo il successo delle prime date del tour mondiale 2024/2025, torna sul mercato discografico con una nuova versione, ancora più internazionale, del loro ultimo album. Arriva a fine novembre Ad Astra (International Edition).

Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è reduce da diversi appuntamenti live con numerosi sold out. Tappe in Giappone e nelle principali città Europee che hanno consolidato il successo de Il Volo nel mondo.

In Italia, dopo essere stati protagonisti a maggio di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), all’Arena di Verona (e in onda su Canale 5), il trio si è esibito in un tour estivo tra giugno e settembre e ora si prepara a ritornare live nel nostro paese da gennaio 2025.

Il Volo sarà protagonista di Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport, tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners.

Questo il calendario delle date italiane prima del ritorno, nel 2025, negli USA, in Canada e in America Latina.

10/01/2025 JESOLO – PALAZZO DEL TURISMO

11/01/2025 MILANO – UNIPOL FORUM

13/01/2025 TREVISO – PALAVERDE

15/01/2025 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

17/01/2025 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

18/01/2025 TORINO – INALPI ARENA

21/01/2025 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

23/01/2025 EBOLI – PALASELE

24/01/2025 BARI – PALAFLORIO

26/01/2025 MESSINA – PALARESCIFINA







IL VOLO, AD ASTRA INTERNATIONAL EDITION

La nuova versione di Ad Astra, album lanciato lo scorso 29 marzo, arriverà per Epic Records/Sony Music Italy, in digitale e in formato fisico, il 29 novembre 2024.

Ad anticipare Ad Astra (International Edition) sulle piattaforme digitali sarà la versione in inglese di Capolavoro, brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2024 da Il Volo e certificato con il disco d’oro.

All’interno di questa nuova versione del disco ci saranno altre quattro nuove tracce ovvero Now We Are Free, l’iconico tema de Il Gladiatore di Ridley Scott composto da Hans Zimmer, The Sound of Silence e Hallelujah, rivisitati con arrangiamenti originali di Michael Tenisci e Stefano Marletta, e Amazing Grace in un’inedita collaborazione con il soprano di fama internazionale Pretty Yende.

A seguire tracklist e copertina del progetto.