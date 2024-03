Guida ai brani, gli autori e i produttori di “Ad Astra”, il nuovo disco de Il Volo

È fuori da venerdì 29 marzo “Ad Astra“, nuovo disco de Il Volo, un album importante per il trio che per la prima volta si concentra solo su brani inediti. Andiamo a scoprire insieme autori e storie dei brani contenuti nel progetto.

Pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy, “Ad Astra” viene definito come un viaggio sonoro dal sapore internazionale composto da 11 tracce a coronamento dei 15 anni di carriera.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, lo raccontano così:

“Ad Astra è il disco che celebra i nostri 15 anni di musica insieme ed è il nostro primo album di inediti: per noi è un importantissimo traguardo e siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto insieme ad un team eccezionale di autori e producer che hanno cucito su misura i brani sia dal punto di vista musicale che del testo. In questi anni siamo cresciuti, ognuno di noi con la propria personalità e le proprie passioni. Il risultato è Ad Astra, un progetto in cui emergono le nostre diverse sfumature personali e vocali, che provano che dalla diversità nasce la scintilla. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri fan in giro per il mondo e di poter finalmente cantare dal vivo i nostri nuovi inediti!“

Ricordiamo che “Ad Astra” è disponibile in 5 diversi formati (cliccate sul rispettivo formato per l’acquisto, In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).

Per questo progetto il trio si è affidato a un team di autori e produttori molto importanti ma anche diversi tra loro. Andiamo a scoprire insieme brani e autori di “Ad Astra” de Il Volo.