Testo e significato di Cuerpo sin alma, il nuovo singolo de Il Volo feat. Carlos Rivera, in uscita il 22 maggio 2026 per Epic Records/Sony Music Italy.
Il trio torna con una rilettura di Bella senz’anima, uno dei brani più noti di Riccardo Cocciante, pubblicato nel 1974. In questa nuova versione il pezzo viene reinterpretato in chiave italo-latina insieme a Carlos Rivera, artista molto popolare nel panorama musicale latinoamericano. La produzione è firmata da Julio Reyes Copello, produttore colombiano vincitore di diversi Grammy Awards.
L’uscita arriva dopo la leg americana del tour mondiale de Il Volo e anticipa i concerti estivi tra Italia, Spagna e Grecia. Il gruppo continua così a lavorare su un repertorio che alterna brani originali e reinterpretazioni della musica italiana.
Il Volo – Cuerpo sin alma: il significato del brano
La nuova versione di Bella senz’anima mantiene il nucleo del brano scritto da Riccardo Cocciante: la fine di una relazione raccontata senza nostalgia e con un tono diretto, quasi duro. Il protagonista parla a una donna che considera distante emotivamente e incapace di amare davvero.
Nel testo originale del 1974 emergono immagini molto teatrali e taglienti, costruite su accuse, disillusione e desiderio di chiudere definitivamente un rapporto ormai consumato. La scelta de Il Volo e Carlos Rivera sembra andare verso una lettura più melodica e internazionale del pezzo, mantenendo però il peso emotivo della scrittura di Cocciante.
La produzione punta sull’incontro tra sonorità pop orchestrali e sensibilità latin pop, un terreno già vicino al pubblico internazionale del trio.
Il testo di Cuerpo sin alma
Il testo di Cuerpo sin alma sarà disponibile in questa pagina dal 22 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.
Con questa operazione Il Volo recupera uno dei classici più discussi e riconoscibili della musica italiana degli anni Settanta, portandolo dentro una produzione più internazionale senza modificarne completamente l’impianto emotivo.
Crediti del brano
Titolo: Cuerpo sin alma
Artista: Il Volo feat. Carlos Rivera
Brano originale: Bella senz’anima di Riccardo Cocciante
Produzione: Julio Reyes Copello
Etichetta: Epic Records / Sony Music Italy
Il testo originale di Bella senz’anima
In attesa del testo ufficiale di Cuerpo sin alma, qui sotto riportiamo il testo originale di Riccardo Cocciante, pubblicato nel 1974 e alla base della reinterpretazione realizzata da Il Volo insieme a Carlos Rivera.
E adesso siediti
Su quella seggiola
Stavolta ascoltami
Senza interrompere
È tanto tempo che
Volevo dirtelo
Vivere insieme a te
È stato inutile
Tutto senz’allegria
Senza una lacrima
Niente da aggiungere
Né da dividere
Nella tua trappola
Ci son caduto anch’io
Avanti il prossimo
Gli lascio il posto mio
Povero diavolo
Che pena mi fa
E quando a letto lui
Ti chiederà di più
Glielo concederai
Perché tu fai così
Come sai fingere
Se ti fa comodo
E adesso so chi sei
E non ci soffro più
E se verrai di là
Te lo dimostrerò
E questa volta tu
Te lo ricorderai
E adesso spogliati
Come sai fare tu
Ma non illuderti
Io non ci casco più
Tu mi rimpiangerai
Bella senz’anima
Na, na, na, na
Na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na
Na, na, na, na
La nuova versione mantiene il legame con la struttura narrativa del brano di Riccardo Cocciante, spostandolo però verso una produzione più internazionale e vicina al pop latino contemporaneo.
Foto: Mario Cervantes
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