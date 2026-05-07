Testo e significato di Cuerpo sin alma, il nuovo singolo de Il Volo feat. Carlos Rivera, in uscita il 22 maggio 2026 per Epic Records/Sony Music Italy.

Il trio torna con una rilettura di Bella senz’anima, uno dei brani più noti di Riccardo Cocciante, pubblicato nel 1974. In questa nuova versione il pezzo viene reinterpretato in chiave italo-latina insieme a Carlos Rivera, artista molto popolare nel panorama musicale latinoamericano. La produzione è firmata da Julio Reyes Copello, produttore colombiano vincitore di diversi Grammy Awards.

L’uscita arriva dopo la leg americana del tour mondiale de Il Volo e anticipa i concerti estivi tra Italia, Spagna e Grecia. Il gruppo continua così a lavorare su un repertorio che alterna brani originali e reinterpretazioni della musica italiana.

Il Volo – Cuerpo sin alma : il significato del brano

La nuova versione di Bella senz’anima mantiene il nucleo del brano scritto da Riccardo Cocciante: la fine di una relazione raccontata senza nostalgia e con un tono diretto, quasi duro. Il protagonista parla a una donna che considera distante emotivamente e incapace di amare davvero.

Nel testo originale del 1974 emergono immagini molto teatrali e taglienti, costruite su accuse, disillusione e desiderio di chiudere definitivamente un rapporto ormai consumato. La scelta de Il Volo e Carlos Rivera sembra andare verso una lettura più melodica e internazionale del pezzo, mantenendo però il peso emotivo della scrittura di Cocciante.

La produzione punta sull’incontro tra sonorità pop orchestrali e sensibilità latin pop, un terreno già vicino al pubblico internazionale del trio.

Il testo di Cuerpo sin alma

Il testo di Cuerpo sin alma sarà disponibile in questa pagina dal 22 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Con questa operazione Il Volo recupera uno dei classici più discussi e riconoscibili della musica italiana degli anni Settanta, portandolo dentro una produzione più internazionale senza modificarne completamente l’impianto emotivo.

Crediti del brano

Titolo: Cuerpo sin alma

Artista: Il Volo feat. Carlos Rivera

Brano originale: Bella senz’anima di Riccardo Cocciante

Produzione: Julio Reyes Copello

Etichetta: Epic Records / Sony Music Italy

Il testo originale di Bella senz’anima

In attesa del testo ufficiale di Cuerpo sin alma, qui sotto riportiamo il testo originale di Riccardo Cocciante, pubblicato nel 1974 e alla base della reinterpretazione realizzata da Il Volo insieme a Carlos Rivera.

E adesso siediti

Su quella seggiola

Stavolta ascoltami

Senza interrompere

È tanto tempo che

Volevo dirtelo

Vivere insieme a te

È stato inutile

Tutto senz’allegria

Senza una lacrima

Niente da aggiungere

Né da dividere

Nella tua trappola

Ci son caduto anch’io

Avanti il prossimo

Gli lascio il posto mio

Povero diavolo

Che pena mi fa

E quando a letto lui

Ti chiederà di più

Glielo concederai

Perché tu fai così

Come sai fingere

Se ti fa comodo

E adesso so chi sei

E non ci soffro più

E se verrai di là

Te lo dimostrerò

E questa volta tu

Te lo ricorderai

E adesso spogliati

Come sai fare tu

Ma non illuderti

Io non ci casco più

Tu mi rimpiangerai

Bella senz’anima

Na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na

Na, na, na, na

La nuova versione mantiene il legame con la struttura narrativa del brano di Riccardo Cocciante, spostandolo però verso una produzione più internazionale e vicina al pop latino contemporaneo.

Foto: Mario Cervantes