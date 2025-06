Dove vanno a suonare gli artisti italiani all’estero? Solo Ramazzotti, Bocelli, Zucchero, Pausini e Il Volo sono davvero internazionali

Negli ultimi anni sempre più artisti italiani internazionali hanno inserito date estere nei propri tour, ma non tutte le carriere internazionali sono uguali. Chi tra loro è, o sta diventando, davvero internazionale? Dove vanno a suonare gli artisti italiani all’estero e che capienza hanno le location dei loro tour?

Scopriamolo insieme analizzando alcuni live tra il 2024 e il 2026.

Come dicevamo non tutte le carriere internazionali sono uguali. Alcuni artisti si limitano a poche tappe europee in club da 500 persone, altri riempiono arene da decine di migliaia di spettatori in giro per il mondo.

In questo articolo analizziamo tour già conclusi (2024) e alcuni previsti per il 2025 e 2026, per capire chi tra i cantanti italiani famosi all’estero riesce a sostenere tournée globali e chi è ancora in fase di espansione.

Cliccate in basso su continua.