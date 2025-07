La musica in arrivo su Mediaset: 23 anni di Amici, Elisa, Elodie, D’Alessio e il ritorno del trio amato da Silvio Berlusconi

Le novità musicali della stagione Mediaset 2025/2026 presentate da Piersilvio Berlusconi sembrano voler rafforzare la presenza della musica nel palinsesto, tra conferme, ritorni, nuove incursioni in prima serata e tanti concerti.

Andiamo a scoprire gli appuntamenti già annunciati.

Amici di Maria De Filippi compie 25 anni e raddoppia con This is Me

È ufficiale: Amici di Maria De Filippi tornerà per la sua venticinquesima edizione. Il format, ormai parte integrante della domenica televisiva di Canale 5, manterrà la sua struttura con il daytime pomeridiano e, a partire da marzo, la fase serale.

Confermato anche This is Me, lo spin-off condotto da Silvia Toffanin che celebra i protagonisti lanciati dal talent show tra musica e danza. Saranno quattro le nuove puntate previste per la nuova stagione, ma resta da capire se ci saranno modifiche rispetto alla formula che in passato abbiamo già criticato in questo articolo.

musica su mediaset: da Gigi D’Alessio a il volo

Nel 2019 avevano guidato su Rai 1 lo show 20 anni che siamo italiani, ora Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano insieme ma su Canale 5 con tre prime serate in autunno. Il progetto, ancora senza titolo ufficiale, dovrebbe proseguire sullo stesso filone tra musica e racconto personale.

Nel palinsesto 2025/2026 ci sarà anche spazio per il trio canoro particolarmente caro alla memoria di Silvio Berlusconi. Per loro, previste tre serate evento e un concerto natalizio in onda sempre su Canale 5.

Concerti in prima serata: da Tozzi a Elodie, passando per Pavarotti

La musica sarà protagonista anche in prima serata con una serie di eventi dedicati ai grandi nomi della scena italiana. Sono previsti speciali musicali con i concerti di Umberto Tozzi, Elodie, Alessandra Amoroso ed Elisa. Non mancherà un focus sul progetto Una Nessuna Centomila, guidato da Fiorella Mannoia, e una serata celebrativa in onore dei 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti, con la partecipazione di ospiti internazionali.

Cattelan e Amadeus: Mediaset guarda al futuro?

Durante la presentazione, Piersilvio Berlusconi ha aperto anche uno spiraglio a nuovi innesti nel palinsesto. Su Alessandro Cattelan, ha dichiarato che c’è l’idea di sviluppare qualcosa per Italia 1, anche se ancora nulla di definito. E su un possibile arrivo di Amadeus in casa Mediaset ha risposto con un sorriso diplomatico: “Se ci fosse la possibilità di prendere Amadeus? Non ho motivi di dire di no ad Amadeus ma non ho nemmeno motivi per prenderlo…”.