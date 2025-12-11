Il Volo, inarrestabile, amplia il World Tour: nuove date in Italia per l’estate 2026 e un ritorno in Europa nel 2027

Il Volo annuncia nuove date del World Tour 2026-2027 in Italia e non solo.

Il trio rilancia la propria dimensione internazionale con due nuove leg del World Tour 2026-2027, annunciate oggi mentre il trio è nel pieno di un tour europeo che sta registrando sold out nelle principali capitali.

Un calendario che si allarga, dunque, e che abbraccia sia l’estate 2026 in Italia e Spagna sia un nuovo, imponente viaggio europeo previsto per ottobre e novembre 2027. Un percorso che consolida la vocazione globale del progetto e che arriva in contemporanea con la quarta edizione di Tutti per Uno.

Il Volo – I concerti estivi 2026

Tra luglio e settembre 2026 Il Volo tornerà ad attraversare l’Italia con una lunga serie di appuntamenti open-air, passando da festival storici, location monumentali e alcune tra le piazze più iconiche della penisola. Una sola tappa estera anticiperà il viaggio: Barcellona, il 15 luglio.

Le prevendite sono attive per il fanclub e da venerdì 12 dicembre per tutti.

Date estive 2026:

01/07/2026 – Marostica (VI) – Marostica Summer Fest / Piazza Castello

03/07/2026 – Pistoia – Piazza Duomo

06/07/2026 – Asti – Asti Musica / Piazza Alfieri

08/07/2026 – Vigevano (PV) – Castello Sforzesco

15/07/2026 – Barcellona – Les Nits Occident

17/07/2026 – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park / Villa Erba

23/07/2026 – Cattolica (RN) – Arena Regina

25/07/2026 – Este (PD) – Este Music Festival / Castello Carrarese

31/07/2026 – Codroipo (UD) – Villa Manin

02/08/2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

07/08/2026 – Barletta – Fossato del Castello

09/08/2026 – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani

27/08/2026 – Lanciano (CH) – Parco Villa delle Rose

28/08/2026 – Macerata – Sferisterio

06/09/2026 – Brescia – Piazza della Loggia

08/09/2026 – Caserta – Reggia / Piazza Carlo di Borbone

Il Volo – Le nuove tappe europee 2027

Dopo due mesi di sold out nelle arene europee, il trio conferma una nuova espansione del World Tour anche per il 2027, con una leg che attraverserà alcuni dei palchi più prestigiosi del continente.

Date europee 2027:

10/10/2027 – Bruxelles – Forest National

12/10/2027 – Stoccarda – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

13/10/2027 – Düsseldorf – PSD Bank Dome

15/10/2027 – Łódź – Atlas Arena

17/10/2027 – Budapest – MVM Dome

18/10/2027 – Praga – O2 Arena

20/10/2027 – Francoforte – Festhalle

22/10/2027 – Bratislava – Tipos Arena

24/10/2027 – Zurigo – Hallenstadion

26/10/2027 – Madrid – WiZink Center

28/10/2027 – Porto – Uber Boch Arena

02/11/2027 – Monaco – Olympiahalle

03/11/2027 – Vienna – Stadthalle D

Il Volo – I concerti nei palasport italiani

Il 2026 si chiuderà con cinque appuntamenti nei palasport, una tradizione molto attesa dal pubblico del trio, che potrà ritrovare Il Volo in un contesto più teatrale ma sempre carico di intensità vocale.

Date palasport dicembre 2026:

07/12/2026 – Milano – Unipol Forum

12/12/2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

17/12/2026 – Roma – Palazzo dello Sport

19/12/2026 – Torino – Inalpi Arena

20/12/2026 – Bologna – Unipol Arena

Il Volo – USA, America Latina e il ritorno di “Tutti per Uno”

Prima dell’estate, il 2026 del trio sarà scandito da due tour: a marzo in America Latina, dove Il Volo continua a registrare sold out, e ad aprile nei principali palchi statunitensi.

A settembre, poi, tornerà Tutti per Uno (24, 26 e 27 settembre 2026), il progetto diretto da Michele Torpedine e prodotto da Friends & Partners, ospitato per la prima volta nella cornice rinascimentale di Palazzo Te a Mantova.