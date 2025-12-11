11 Dicembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Tour
Condividi su:
11 Dicembre 2025

Il Volo, inarrestabile, amplia il World Tour: nuove date in Italia per l’estate 2026 e un ritorno in Europa nel 2027

Il trio annuncia due nuove leg del tour.

Tour di Massimiliano Longo
Locandina del World Tour 2026-2027 de Il Volo
Condividi su:

Il Volo annuncia nuove date del World Tour 2026-2027 in Italia e non solo.

Il trio rilancia la propria dimensione internazionale con due nuove leg del World Tour 2026-2027, annunciate oggi mentre il trio è nel pieno di un tour europeo che sta registrando sold out nelle principali capitali.

Un calendario che si allarga, dunque, e che abbraccia sia l’estate 2026 in Italia e Spagna sia un nuovo, imponente viaggio europeo previsto per ottobre e novembre 2027. Un percorso che consolida la vocazione globale del progetto e che arriva in contemporanea con la quarta edizione di Tutti per Uno.

Il Volo – I concerti estivi 2026

Tra luglio e settembre 2026 Il Volo tornerà ad attraversare l’Italia con una lunga serie di appuntamenti open-air, passando da festival storici, location monumentali e alcune tra le piazze più iconiche della penisola. Una sola tappa estera anticiperà il viaggio: Barcellona, il 15 luglio.

Le prevendite sono attive per il fanclub e da venerdì 12 dicembre per tutti.

Date estive 2026:

  • 01/07/2026 – Marostica (VI) – Marostica Summer Fest / Piazza Castello
  • 03/07/2026 – Pistoia – Piazza Duomo
  • 06/07/2026 – Asti – Asti Musica / Piazza Alfieri
  • 08/07/2026 – Vigevano (PV) – Castello Sforzesco
  • 15/07/2026 – Barcellona – Les Nits Occident
  • 17/07/2026 – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park / Villa Erba
  • 23/07/2026 – Cattolica (RN) – Arena Regina
  • 25/07/2026 – Este (PD) – Este Music Festival / Castello Carrarese
  • 31/07/2026 – Codroipo (UD) – Villa Manin
  • 02/08/2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
  • 07/08/2026 – Barletta – Fossato del Castello
  • 09/08/2026 – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani
  • 27/08/2026 – Lanciano (CH) – Parco Villa delle Rose
  • 28/08/2026 – Macerata – Sferisterio
  • 06/09/2026 – Brescia – Piazza della Loggia
  • 08/09/2026 – Caserta – Reggia / Piazza Carlo di Borbone

Il Volo – Le nuove tappe europee 2027

Dopo due mesi di sold out nelle arene europee, il trio conferma una nuova espansione del World Tour anche per il 2027, con una leg che attraverserà alcuni dei palchi più prestigiosi del continente.

Date europee 2027:

  • 10/10/2027 – Bruxelles – Forest National
  • 12/10/2027 – Stoccarda – Hanns-Martin-Schleyer-Halle
  • 13/10/2027 – Düsseldorf – PSD Bank Dome
  • 15/10/2027 – Łódź – Atlas Arena
  • 17/10/2027 – Budapest – MVM Dome
  • 18/10/2027 – Praga – O2 Arena
  • 20/10/2027 – Francoforte – Festhalle
  • 22/10/2027 – Bratislava – Tipos Arena
  • 24/10/2027 – Zurigo – Hallenstadion
  • 26/10/2027 – Madrid – WiZink Center
  • 28/10/2027 – Porto – Uber Boch Arena
  • 02/11/2027 – Monaco – Olympiahalle
  • 03/11/2027 – Vienna – Stadthalle D

Il Volo – I concerti nei palasport italiani

Il 2026 si chiuderà con cinque appuntamenti nei palasport, una tradizione molto attesa dal pubblico del trio, che potrà ritrovare Il Volo in un contesto più teatrale ma sempre carico di intensità vocale.

Date palasport dicembre 2026:

  • 07/12/2026 – Milano – Unipol Forum
  • 12/12/2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 17/12/2026 – Roma – Palazzo dello Sport
  • 19/12/2026 – Torino – Inalpi Arena
  • 20/12/2026 – Bologna – Unipol Arena

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Il Volo – USA, America Latina e il ritorno di “Tutti per Uno”

Prima dell’estate, il 2026 del trio sarà scandito da due tour: a marzo in America Latina, dove Il Volo continua a registrare sold out, e ad aprile nei principali palchi statunitensi.

A settembre, poi, tornerà Tutti per Uno (24, 26 e 27 settembre 2026), il progetto diretto da Michele Torpedine e prodotto da Friends & Partners, ospitato per la prima volta nella cornice rinascimentale di Palazzo Te a Mantova.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Semifinale Sanremo Giovani 2025 con i concorrenti in gara nei duelli e nella sfida a tre. 1

Sanremo Giovani 2025, la semifinale: ecco chi sono i sei artisti che si giocheranno i due posti per Sanremo 2026
Artisti che passano da X Factor ad Amici nel nuovo editoriale All Music Italia 2

Da X Factor ad Amici: la migrazione degli artisti e cosa racconta davvero della discografia italiana
Sanremo Giovani 2025, come funziona la semifinale a 11 concorrenti 3

Sanremo Giovani 2025, una semifinale inedita con 11 concorrenti e una sfida a tre
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 12 dicembre: singoli più attesi settimana 50/2025 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 12 dicembre 2025
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 7

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 8

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Amici 25 pagelle undicesima puntata 7 dicembre 9

Amici 2025, le pagelle dell'undicesima puntata: il debutto da "Golden Buzz" di Lorenzo Salvetti
Anna, Giorgia, Serena Brancale e Annalisa nella grafica dedicata alle certificazioni FIMI della settimana 49 del 2025 10

Certificazioni FIMI settimana 49: doppio platino per Giorgia, 5 volte platino per ANNA e nuovi traguardi per Sanremo 2025

Cerca su A.M.I.