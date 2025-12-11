Il Volo, inarrestabile, amplia il World Tour: nuove date in Italia per l’estate 2026 e un ritorno in Europa nel 2027

Il Volo annuncia nuove date del World Tour 2026-2027 in Italia e non solo.
Il trio rilancia la propria dimensione internazionale con due nuove leg del World Tour 2026-2027, annunciate oggi mentre il trio è nel pieno di un tour europeo che sta registrando sold out nelle principali capitali.
Un calendario che si allarga, dunque, e che abbraccia sia l’estate 2026 in Italia e Spagna sia un nuovo, imponente viaggio europeo previsto per ottobre e novembre 2027. Un percorso che consolida la vocazione globale del progetto e che arriva in contemporanea con la quarta edizione di Tutti per Uno.
Il Volo – I concerti estivi 2026
Tra luglio e settembre 2026 Il Volo tornerà ad attraversare l’Italia con una lunga serie di appuntamenti open-air, passando da festival storici, location monumentali e alcune tra le piazze più iconiche della penisola. Una sola tappa estera anticiperà il viaggio: Barcellona, il 15 luglio.
Le prevendite sono attive per il fanclub e da venerdì 12 dicembre per tutti.
Date estive 2026:
- 01/07/2026 – Marostica (VI) – Marostica Summer Fest / Piazza Castello
- 03/07/2026 – Pistoia – Piazza Duomo
- 06/07/2026 – Asti – Asti Musica / Piazza Alfieri
- 08/07/2026 – Vigevano (PV) – Castello Sforzesco
- 15/07/2026 – Barcellona – Les Nits Occident
- 17/07/2026 – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park / Villa Erba
- 23/07/2026 – Cattolica (RN) – Arena Regina
- 25/07/2026 – Este (PD) – Este Music Festival / Castello Carrarese
- 31/07/2026 – Codroipo (UD) – Villa Manin
- 02/08/2026 – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
- 07/08/2026 – Barletta – Fossato del Castello
- 09/08/2026 – Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani
- 27/08/2026 – Lanciano (CH) – Parco Villa delle Rose
- 28/08/2026 – Macerata – Sferisterio
- 06/09/2026 – Brescia – Piazza della Loggia
- 08/09/2026 – Caserta – Reggia / Piazza Carlo di Borbone
Il Volo – Le nuove tappe europee 2027
Dopo due mesi di sold out nelle arene europee, il trio conferma una nuova espansione del World Tour anche per il 2027, con una leg che attraverserà alcuni dei palchi più prestigiosi del continente.
Date europee 2027:
- 10/10/2027 – Bruxelles – Forest National
- 12/10/2027 – Stoccarda – Hanns-Martin-Schleyer-Halle
- 13/10/2027 – Düsseldorf – PSD Bank Dome
- 15/10/2027 – Łódź – Atlas Arena
- 17/10/2027 – Budapest – MVM Dome
- 18/10/2027 – Praga – O2 Arena
- 20/10/2027 – Francoforte – Festhalle
- 22/10/2027 – Bratislava – Tipos Arena
- 24/10/2027 – Zurigo – Hallenstadion
- 26/10/2027 – Madrid – WiZink Center
- 28/10/2027 – Porto – Uber Boch Arena
- 02/11/2027 – Monaco – Olympiahalle
- 03/11/2027 – Vienna – Stadthalle D
Il Volo – I concerti nei palasport italiani
Il 2026 si chiuderà con cinque appuntamenti nei palasport, una tradizione molto attesa dal pubblico del trio, che potrà ritrovare Il Volo in un contesto più teatrale ma sempre carico di intensità vocale.
Date palasport dicembre 2026:
- 07/12/2026 – Milano – Unipol Forum
- 12/12/2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum
- 17/12/2026 – Roma – Palazzo dello Sport
- 19/12/2026 – Torino – Inalpi Arena
- 20/12/2026 – Bologna – Unipol Arena
Il Volo – USA, America Latina e il ritorno di “Tutti per Uno”
Prima dell’estate, il 2026 del trio sarà scandito da due tour: a marzo in America Latina, dove Il Volo continua a registrare sold out, e ad aprile nei principali palchi statunitensi.
A settembre, poi, tornerà Tutti per Uno (24, 26 e 27 settembre 2026), il progetto diretto da Michele Torpedine e prodotto da Friends & Partners, ospitato per la prima volta nella cornice rinascimentale di Palazzo Te a Mantova.