Il Volo annuncia “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”: tre serate a Palazzo Te

Il Volo torna con uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano. Dopo il trionfo degli show dello scorso anno, trasmessi su Canale 5, e nel pieno del successo del tour europeo, il trio annuncia la quarta edizione di TUTTI PER UNO – VIAGGIO NEL TEMPO, un progetto ideato da Michele Torpedine e prodotto da Friends & Partners.

I tre nuovi appuntamenti sono fissati per il 24, 26 e 27 settembre 2026 e si terranno nella cornice unica di Palazzo Te a Mantova, confermato per il secondo anno consecutivo come location dello show. Uno scenario di grande valore storico e culturale che esalta la natura narrativa e spettacolare del progetto.

IL VOLO TUTTI PER UNO – VIAGGIO NEL TEMPO 2026

TUTTI PER UNO – VIAGGIO NEL TEMPO è ormai un format consolidato: performance inedite, duetti speciali, reinterpretazioni e incursioni musicali che riflettono i gusti e l’immaginario di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Le scorse edizioni, trasmesse su Canale 5, hanno registrato ascolti record, confermando la forza televisiva del progetto.

Parallelamente, prosegue il tour europeo LIVE IN CONCERT, che sta toccando le principali capitali: dopo Vienna, Berlino, Monaco di Baviera, Lipsia, Stoccarda, Colonia, Mannheim, Praga, Budapest, Oradea, Wroclaw, le prossime tappe saranno 26 novembre – Gliwice (Polonia), 28 novembre – Sofia (Bulgaria), 30 novembre – Parigi (Francia), 2 dicembre – Bratislava (Slovacchia), 4 dicembre – Lussemburgo, 7 dicembre – Bruxelles (Belgio), 9 dicembre – Madrid (Spagna), 11 dicembre – Zurigo (Svizzera), 14 dicembre – Lisbona (Portogallo), 16 dicembre – Atene (Grecia) e 18 dicembre – Valencia (Spagna).

A marzo 2026 il trio tornerà in America Latina, territorio in cui Il Volo ha sempre registrato grandi successi: 3 marzo – Città del Messico, 5 marzo – Guadalajara, 7 marzo – Monterrey, 19/20/21 marzo – San Paolo (Brasile), 23 marzo – Buenos Aires, 25 marzo – Córdoba, 27 marzo – Mostazal (Cile).

A dicembre 2026 il trio tornerà in Italia con LIVE NEI PALASPORT 2026, prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners. La tournée toccherà cinque città: 7 dicembre – Milano (Unipol Forum), 12 dicembre – Firenze (Nelson Mandela Forum), 17 dicembre – Roma (Palazzo dello Sport), 19 dicembre – Torino (Inalpi Arena) e 20 dicembre – Bologna (Unipol Arena).

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Giorgia Perini