Il Volo, debutto sold out a Città del Messico: parte il World Tour 2026-2027

Debutto sold out per Il Volo nel World Tour 2026-2027. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha inaugurato la tournée con un concerto tutto esaurito all’Auditorium Nacional di Città del Messico.

Il debutto del World Tour 2026-2027 segna l’inizio di una lunga tournée internazionale che porterà Il Volo tra America Latina, Stati Uniti, Italia ed Europa con decine di concerti.

Il Volo continua così il suo percorso internazionale confermandosi tra gli artisti italiani più amati nel mondo.

Ecco tutte le date dei concerti del World Tour 2026-2027 de Il Volo che porterà il trio in America Latina, Stati Uniti, Italia ed Europa.

Il Volo World Tour 2026-2027: debutto sold out a Città del Messico

Il World Tour 2026-2027 de Il Volo è partito con un grande successo. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha debuttato il 3 marzo con un concerto sold out all’Auditorium Nacional di Città del Messico, inaugurando la nuova tournée internazionale.

Un inizio travolgente davanti a migliaia di fan che ha confermato ancora una volta l’enorme popolarità del gruppo italiano nel mondo.

Sul palco Il Volo ha proposto uno spettacolo capace di unire tradizione e contemporaneità, alternando grandi classici della musica italiana ai successi che hanno segnato la loro carriera internazionale.

Il World Tour 2026-2027 porterà Il Volo in America Latina, Stati Uniti, Italia ed Europa con decine di concerti.

La tournée prosegue ora con numerosi appuntamenti in America Latina, dove il trio è da anni tra gli artisti italiani più amati dal pubblico.

Dopo il debutto nella capitale messicana, il tour continuerà con concerti in Messico, Centro America e Sud America, toccando città come Guadalajara, Monterrey, Panama City, San José, San Salvador, Guatemala City, Curitiba, São Paulo e Buenos Aires.

Il Volo World Tour 2026-2027: tutte le date dei concerti in America Latina

03/03/2026 – Città del Messico @ Auditorium Nacional – SOLD OUT

05/03/2026 – Guadalajara (MX) @ Arena Guadalajara

07/03/2026 – Monterrey (MX) @ Arena Monterrey

09/03/2026 – Panama City (PA) @ Teatro Anayansi

11/03/2026 – San Jose (CR) @ Parque Viva

13/03/2026 – San Salvador (SLV) @ Complejo Cuscatlán

14/03/2026 – Guatemala City (GT) @ Teatro Nacional

17/03/2026 – Curitiba (BR) @ Positivo

19/03/2026 – São Paulo (BR) @ Vibra São Paulo

20/03/2026 – São Paulo (BR) @ Vibra São Paulo

21/03/2026 – São Paulo (BR) @ Vibra São Paulo

23/03/2026 – Buenos Aires (AR) @ Movistar Arena – SOLD OUT

25/03/2026 – Cordoba (AR) @ Estadio Atenas

27/03/2026 – Mostazal (CHI) @ Gran Monticello Arena

Il Volo World Tour 2026: le date del tour negli Stati Uniti

Dopo la leg latinoamericana il trio porterà il tour negli Stati Uniti con una serie di concerti nelle principali città americane.

15/04/2026 – Denver, CO @ Boettcher Concert Hall

17/04/2026 – San Jose, CA @ San Jose Civic

18/04/2026 – Los Angeles, CA @ Peacock Theater

20/04/2026 – Highland, CA @ Yaamava’ Theater

21/04/2026 – San Diego, CA @ Civic Theatre

25/04/2026 – Houston, TX @ Smart Financial Centre

26/04/2026 – Dallas, TX @ Winspear Opera House

29/04/2026 – Columbus, OH @ Palace Theatre

01/05/2026 – Detroit, MI @ Fox Theatre

02/05/2026 – Rosemont, IL @ Rosemont Theatre

Il Volo World Tour 2026: le date dei concerti in Italia e Spagna

Nei mesi estivi il tour arriverà anche in Italia e Spagna con numerosi concerti prodotti da Friends & Partners. Tra le novità annunciate c’è anche una nuova data il 23 agosto al Teatro Antico di Taormina che si aggiunge agli appuntamenti italiani.

01/07/2026 – Marostica (VI) @ Piazza Castello – Marostica Summer Fest

03/07/2026 – Pistoia (PT) @ Piazza Duomo

06/07/2026 – Asti (AT) @ Piazza Alfieri – Asti Musica

08/07/2026 – Vigevano (PV) @ Castello Sforzesco

11/07/2026 – Siracusa (SR) @ Teatro Greco

15/07/2026 – Barcellona @ Les Nits Occident

17/07/2026 – Cernobbio (CO) @ Villa Erba – Lake Sound Park

21/07/2026 – Murcia @ Plaza de Toros

23/07/2026 – Cattolica (RN) @ Arena Regina

25/07/2026 – Este (PD) @ Castello Carrarese – Este Music Festival

31/07/2026 – Codroipo (UD) @ Villa Manin

02/08/2026 – Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli Live

07/08/2026 – Barletta (BT) @ Fossato del Castello

09/08/2026 – Alghero (SS) @ Anfiteatro Ivan Graziani – Alghero Summer Festival

22/08/2026 – Taormina (ME) @ Teatro Antico

23/08/2026 – Taormina (ME) @ Teatro Antico – NUOVA DATA

27/08/2026 – Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose

28/08/2026 – Macerata (MC) @ Sferisterio

06/09/2026 – Brescia (BS) @ Piazza della Loggia

08/09/2026 – Caserta (CE) @ Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

Tutti per uno 2026 a Mantova

Gli appuntamenti estivi anticiperanno la quarta edizione di Tutti per Uno, il progetto ideato da Michele Torpedine che tornerà nella cornice di Palazzo Te a Mantova con tre serate evento.

24/09/2026 – Mantova @ Palazzo Te

26/09/2026 – Mantova @ Palazzo Te

27/09/2026 – Mantova @ Palazzo Te

Il Volo nei palasport italiani a dicembre 2026

Il tour proseguirà anche in inverno con cinque concerti nei principali palasport italiani.

07/12/2026 – Milano @ Unipol Forum

12/12/2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

17/12/2026 – Roma @ Palazzo dello Sport

19/12/2026 – Torino @ Inalpi Arena

20/12/2026 – Bologna @ Unipol Arena

Il Volo World Tour 2027: le date dei concerti in Europa

Nel calendario del tour è già prevista anche una nuova leg europea nell’autunno 2027 che toccherà numerose città del continente, tra cui Bruxelles, Budapest, Praga, Madrid e Vienna.

10/10/2027 – Bruxelles @ Forest National

12/10/2027 – Stoccarda @ Hanns-Martin-Schleyer-Halle

13/10/2027 – Düsseldorf @ PSD Bank Dome

15/10/2027 – Łódź @ Atlas Arena

17/10/2027 – Budapest @ MVM Dome

18/10/2027 – Praga @ O2 Arena

20/10/2027 – Francoforte @ Festhalle

22/10/2027 – Bratislava @ Tipos Arena

24/10/2027 – Zurigo @ Hallenstadion

26/10/2027 – Madrid @ Movistar Arena

27/10/2027 – Porto @ Super Bock Arena

31/10/2027 – Valencia

02/11/2027 – Monaco @ Olympiahalle

03/11/2027 – Vienna @ Stadthalle D

Il World Tour 2026-2027 conferma Il Volo tra gli artisti italiani più amati nel mondo, con una tournée che toccherà decine di città tra America, Europa e Italia.