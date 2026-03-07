Il Volo, debutto sold out a Città del Messico: parte il World Tour 2026-2027

Debutto sold out per Il Volo nel World Tour 2026-2027. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha inaugurato la tournée con un concerto tutto esaurito all’Auditorium Nacional di Città del Messico.
Il debutto del World Tour 2026-2027 segna l’inizio di una lunga tournée internazionale che porterà Il Volo tra America Latina, Stati Uniti, Italia ed Europa con decine di concerti.
Il Volo continua così il suo percorso internazionale confermandosi tra gli artisti italiani più amati nel mondo.
Ecco tutte le date dei concerti del World Tour 2026-2027 de Il Volo che porterà il trio in America Latina, Stati Uniti, Italia ed Europa.
Il Volo World Tour 2026-2027: debutto sold out a Città del Messico
Il World Tour 2026-2027 de Il Volo è partito con un grande successo. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha debuttato il 3 marzo con un concerto sold out all’Auditorium Nacional di Città del Messico, inaugurando la nuova tournée internazionale.
Un inizio travolgente davanti a migliaia di fan che ha confermato ancora una volta l’enorme popolarità del gruppo italiano nel mondo.
Sul palco Il Volo ha proposto uno spettacolo capace di unire tradizione e contemporaneità, alternando grandi classici della musica italiana ai successi che hanno segnato la loro carriera internazionale.
Il World Tour 2026-2027 porterà Il Volo in America Latina, Stati Uniti, Italia ed Europa con decine di concerti.
La tournée prosegue ora con numerosi appuntamenti in America Latina, dove il trio è da anni tra gli artisti italiani più amati dal pubblico.
Dopo il debutto nella capitale messicana, il tour continuerà con concerti in Messico, Centro America e Sud America, toccando città come Guadalajara, Monterrey, Panama City, San José, San Salvador, Guatemala City, Curitiba, São Paulo e Buenos Aires.
Il Volo World Tour 2026-2027: tutte le date dei concerti in America Latina
- 03/03/2026 – Città del Messico @ Auditorium Nacional – SOLD OUT
- 05/03/2026 – Guadalajara (MX) @ Arena Guadalajara
- 07/03/2026 – Monterrey (MX) @ Arena Monterrey
- 09/03/2026 – Panama City (PA) @ Teatro Anayansi
- 11/03/2026 – San Jose (CR) @ Parque Viva
- 13/03/2026 – San Salvador (SLV) @ Complejo Cuscatlán
- 14/03/2026 – Guatemala City (GT) @ Teatro Nacional
- 17/03/2026 – Curitiba (BR) @ Positivo
- 19/03/2026 – São Paulo (BR) @ Vibra São Paulo
- 20/03/2026 – São Paulo (BR) @ Vibra São Paulo
- 21/03/2026 – São Paulo (BR) @ Vibra São Paulo
- 23/03/2026 – Buenos Aires (AR) @ Movistar Arena – SOLD OUT
- 25/03/2026 – Cordoba (AR) @ Estadio Atenas
- 27/03/2026 – Mostazal (CHI) @ Gran Monticello Arena
Il Volo World Tour 2026: le date del tour negli Stati Uniti
Dopo la leg latinoamericana il trio porterà il tour negli Stati Uniti con una serie di concerti nelle principali città americane.
- 15/04/2026 – Denver, CO @ Boettcher Concert Hall
- 17/04/2026 – San Jose, CA @ San Jose Civic
- 18/04/2026 – Los Angeles, CA @ Peacock Theater
- 20/04/2026 – Highland, CA @ Yaamava’ Theater
- 21/04/2026 – San Diego, CA @ Civic Theatre
- 25/04/2026 – Houston, TX @ Smart Financial Centre
- 26/04/2026 – Dallas, TX @ Winspear Opera House
- 29/04/2026 – Columbus, OH @ Palace Theatre
- 01/05/2026 – Detroit, MI @ Fox Theatre
- 02/05/2026 – Rosemont, IL @ Rosemont Theatre
Il Volo World Tour 2026: le date dei concerti in Italia e Spagna
Nei mesi estivi il tour arriverà anche in Italia e Spagna con numerosi concerti prodotti da Friends & Partners. Tra le novità annunciate c’è anche una nuova data il 23 agosto al Teatro Antico di Taormina che si aggiunge agli appuntamenti italiani.
- 01/07/2026 – Marostica (VI) @ Piazza Castello – Marostica Summer Fest
- 03/07/2026 – Pistoia (PT) @ Piazza Duomo
- 06/07/2026 – Asti (AT) @ Piazza Alfieri – Asti Musica
- 08/07/2026 – Vigevano (PV) @ Castello Sforzesco
- 11/07/2026 – Siracusa (SR) @ Teatro Greco
- 15/07/2026 – Barcellona @ Les Nits Occident
- 17/07/2026 – Cernobbio (CO) @ Villa Erba – Lake Sound Park
- 21/07/2026 – Murcia @ Plaza de Toros
- 23/07/2026 – Cattolica (RN) @ Arena Regina
- 25/07/2026 – Este (PD) @ Castello Carrarese – Este Music Festival
- 31/07/2026 – Codroipo (UD) @ Villa Manin
- 02/08/2026 – Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli Live
- 07/08/2026 – Barletta (BT) @ Fossato del Castello
- 09/08/2026 – Alghero (SS) @ Anfiteatro Ivan Graziani – Alghero Summer Festival
- 22/08/2026 – Taormina (ME) @ Teatro Antico
- 23/08/2026 – Taormina (ME) @ Teatro Antico – NUOVA DATA
- 27/08/2026 – Lanciano (CH) @ Parco Villa delle Rose
- 28/08/2026 – Macerata (MC) @ Sferisterio
- 06/09/2026 – Brescia (BS) @ Piazza della Loggia
- 08/09/2026 – Caserta (CE) @ Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
Tutti per uno 2026 a Mantova
Gli appuntamenti estivi anticiperanno la quarta edizione di Tutti per Uno, il progetto ideato da Michele Torpedine che tornerà nella cornice di Palazzo Te a Mantova con tre serate evento.
- 24/09/2026 – Mantova @ Palazzo Te
- 26/09/2026 – Mantova @ Palazzo Te
- 27/09/2026 – Mantova @ Palazzo Te
Il Volo nei palasport italiani a dicembre 2026
Il tour proseguirà anche in inverno con cinque concerti nei principali palasport italiani.
- 07/12/2026 – Milano @ Unipol Forum
- 12/12/2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum
- 17/12/2026 – Roma @ Palazzo dello Sport
- 19/12/2026 – Torino @ Inalpi Arena
- 20/12/2026 – Bologna @ Unipol Arena
Il Volo World Tour 2027: le date dei concerti in Europa
Nel calendario del tour è già prevista anche una nuova leg europea nell’autunno 2027 che toccherà numerose città del continente, tra cui Bruxelles, Budapest, Praga, Madrid e Vienna.
- 10/10/2027 – Bruxelles @ Forest National
- 12/10/2027 – Stoccarda @ Hanns-Martin-Schleyer-Halle
- 13/10/2027 – Düsseldorf @ PSD Bank Dome
- 15/10/2027 – Łódź @ Atlas Arena
- 17/10/2027 – Budapest @ MVM Dome
- 18/10/2027 – Praga @ O2 Arena
- 20/10/2027 – Francoforte @ Festhalle
- 22/10/2027 – Bratislava @ Tipos Arena
- 24/10/2027 – Zurigo @ Hallenstadion
- 26/10/2027 – Madrid @ Movistar Arena
- 27/10/2027 – Porto @ Super Bock Arena
- 31/10/2027 – Valencia
- 02/11/2027 – Monaco @ Olympiahalle
- 03/11/2027 – Vienna @ Stadthalle D
CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.
Il World Tour 2026-2027 conferma Il Volo tra gli artisti italiani più amati nel mondo, con una tournée che toccherà decine di città tra America, Europa e Italia.