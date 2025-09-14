14 Settembre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
14 Settembre 2025

Ai TIM Music Awards Il Volo annuncia il ritorno live nei palasport italiani nel 2026

L'annuncio arriva in un momento particolarmente intenso per la carriera del trio, attualmente impegnato con il World Tour 2025

Tour di All Music Italia
Il Volo live nei palasport 2026
Condividi su:

Il Volo Live nei Palasport 2026: info, date e biglietti del tour!

Il Volo ha scelto il palco della prima serata dei TIM Music Awards 2025 per annunciare il ritorno live nei palasport italiani nel 2026. Dopo aver ricevuto il premio per i live, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno così svelato le date del loro nuovo tour 2026.

Il Volo Live nei Palasport 2026

Il trio italiano più famoso nel mondo tornerà a dicembre 2026 con cinque appuntamenti nei principali palasport. Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

  • 7 dicembre – Milano
  • 12 dicembre – Firenze
  • 17 dicembre – Roma
  • 19 dicembre – Torino
  • 20 dicembre – Bologna

Prevendita fanclub: 16 settembre 2025, ore 10.00
Prevendita generale: 17 settembre 2025, ore 10.00

Un 2025 da record per Il Volo

Il nuovo tour arriva in un momento particolarmente intenso per la carriera de Il Volo. Il 29 agosto è uscito Live at the Valley of the Temples, album che raccoglie le emozioni del concerto-evento nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento. Un lavoro che testimonia ancora una volta la forza del trio dal vivo.

Parallelamente, continua il World Tour 2025, che dopo 18 date in Nord America e 3 in Europa, si prepara a conquistare l’America Latina e poi di nuovo l’Europa. Un percorso che conferma il legame unico della band con il pubblico internazionale.

Il Volo World Tour 2025: le prossime tappe

Latin America:

  • 3 ottobre – Rio de Janeiro (BR)
  • 7 ottobre – Curitiba (BR)
  • 8 ottobre – Porto Alegre (BR)
  • 10 ottobre – San Paolo (BR)
  • 11 ottobre – San Paolo (BR)
  • 12 ottobre – San Paolo (BR)
  • 14 ottobre – Buenos Aires (AR)
  • 16 ottobre – Santiago de Chile (CL)
  • 18 ottobre – Lima (PE)

Europa:

  • 2 novembre – Vienna
  • 3 novembre – Berlino
  • 5 novembre – Monaco
  • 6 novembre – Lipsia
  • 8 novembre – Stoccarda
  • 9 novembre – Colonia
  • 11 novembre – Mannheim
  • 13 novembre – Praga
  • 14 novembre – Budapest
  • 25 novembre – Wroclaw
  • 28 novembre – Sofia
  • 30 novembre – Parigi
  • 2 dicembre – Bratislava
  • 4 dicembre – Lussemburgo
  • 7 dicembre – Bruxelles
  • 9 dicembre – Madrid
  • 11 dicembre – Zurigo
  • 14 dicembre – Lisbona
Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 2

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 3

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 4

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono i TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona 5

TIM Music Awards 2025, premi e premiati: la prima serata tra esibizioni e sorprese all’Arena di Verona
Carl Brave e Sarah Toscano nel duetto Perfect. Testo e significato del brano 6

Arriva un duetto estivo davvero inaspettato: Carl Brave e Sarah Toscano raccontano l’amore in "Perfect"
Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona 7

TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro
Achille Lauro cover del singolo Senza una stupida storia 8

Achille Lauro torna con “Senza una stupida storia”: un singolo sulla sua idea dell'amore
Renato Zero presenta L’ORAZERO, il nuovo album di inediti 9

Renato Zero annuncia “L’ORAZERO”: Un viaggio in 19 brani che raccontano fragilità, rinascita e nuove emozioni
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 10

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano

Cerca su A.M.I.