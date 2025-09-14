Ai TIM Music Awards Il Volo annuncia il ritorno live nei palasport italiani nel 2026

Il Volo Live nei Palasport 2026: info, date e biglietti del tour!

Il Volo ha scelto il palco della prima serata dei TIM Music Awards 2025 per annunciare il ritorno live nei palasport italiani nel 2026. Dopo aver ricevuto il premio per i live, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno così svelato le date del loro nuovo tour 2026.

Il Volo Live nei Palasport 2026

Il trio italiano più famoso nel mondo tornerà a dicembre 2026 con cinque appuntamenti nei principali palasport. Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

7 dicembre – Milano

12 dicembre – Firenze

17 dicembre – Roma

19 dicembre – Torino

20 dicembre – Bologna

Prevendita fanclub: 16 settembre 2025, ore 10.00

Prevendita generale: 17 settembre 2025, ore 10.00

Un 2025 da record per Il Volo

Il nuovo tour arriva in un momento particolarmente intenso per la carriera de Il Volo. Il 29 agosto è uscito Live at the Valley of the Temples, album che raccoglie le emozioni del concerto-evento nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento. Un lavoro che testimonia ancora una volta la forza del trio dal vivo.

Parallelamente, continua il World Tour 2025, che dopo 18 date in Nord America e 3 in Europa, si prepara a conquistare l’America Latina e poi di nuovo l’Europa. Un percorso che conferma il legame unico della band con il pubblico internazionale.

Il Volo World Tour 2025: le prossime tappe

Latin America:

3 ottobre – Rio de Janeiro (BR)

7 ottobre – Curitiba (BR)

8 ottobre – Porto Alegre (BR)

10 ottobre – San Paolo (BR)

11 ottobre – San Paolo (BR)

12 ottobre – San Paolo (BR)

14 ottobre – Buenos Aires (AR)

16 ottobre – Santiago de Chile (CL)

18 ottobre – Lima (PE)

Europa:

2 novembre – Vienna

3 novembre – Berlino

5 novembre – Monaco

6 novembre – Lipsia

8 novembre – Stoccarda

9 novembre – Colonia

11 novembre – Mannheim

13 novembre – Praga

14 novembre – Budapest

25 novembre – Wroclaw

28 novembre – Sofia

30 novembre – Parigi

2 dicembre – Bratislava

4 dicembre – Lussemburgo

7 dicembre – Bruxelles

9 dicembre – Madrid

11 dicembre – Zurigo

14 dicembre – Lisbona