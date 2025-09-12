TIM Music Awards 2025, premi e premiati: la prima serata tra esibizioni e sorprese all’Arena di Verona

TIM Music Awards 2025 premi e premiati della XIX edizione in diretta dall’Arena di Verona. Prima serata, 12 settembre 2025.

Le due serate, quella di stasera, e quella di domani, 13 settembre, sono condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, alla loro quattordicesima volta insieme sul palco dell’Arena di Verona.

I premi della musica italiana che, come da tradizione, premiano:

Album certificati Oro, Platino e Multiplatino da FIMI/NIQ tra settembre 2024 e settembre 2025

Singoli certificati Platino e Multiplatino nello stesso periodo

Live certificati da SIAE con oltre 100.000 presenze (Oro), 200.000 (Platino) e 300.000 (Diamante)

con oltre 100.000 presenze (Oro), 200.000 (Platino) e 300.000 (Diamante) Premi speciali a protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana

TIM MUSIC AWARDS 2025: L’APERTURA CON i big LAURA PAUSINI ed eros ramazzotti

La serata ufficialmente iniziata con i due artisti italiani più amati nel mondo.

La prima protagonista sul palco è stata Laura Pausini, che ha presentato per la prima volta live in televisione la sua versione de La mia storia tra le dita, brano iconico di Gianluca Grignani e primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico Io canto 2.

L’intro della cantante risponde con classe ad alcune polemiche Delle scorse settimane:

“Sono molto felice perché questa è una canzone meravigliosa che rappresenta l’Italia degli anni novanta ed è una musica che è stupenda, grazie Gianluca per averla scritta. Io sono molto felice e onorata di cantarla perché sono innamorata di questa canzone da quando Gianluca Grignani l’ha scritta, nel 1994, e poi ha fatto un giro incredibile perché questa canzone la conoscono anche in Sud America, c’è anche la versione in portoghese cantata da Ana Carolina, grande artista brasiliana, insomma ci sono tante versioni. È una canzone un po’ nostra.”

Subito dopo l’esibizione, Laura Pausini ha ricevuto un riconoscimento speciale per il World Tour 2024, che ha registrato numeri da record e confermato ancora una volta la sua statura di artista internazionale. Laura sarà presente anche domani con un medley esplosivo e… una sorpresa.

Eros Ramazzotti, dopo aver cantato il suo nuovo singolo, Il mio giorno preferito, e ottenuto il premio come primo artista del 2025 a debuttare nella prima settimama di uscita al primo posto della classifica radio, riceve una speciale targa SIAE per i 40 anni di Terra promessa.

GLI ARTISTI IN SCALETTA

Diversi gli artisti che quest’anno faranno il bis e saranno presenti in tutte le serate. Una necessità dovuta anche al numero esiguo di singoli premiati rispetto agli scorsi anni con le nuove certificazioni FIMI.

Laura Pausini – La mia storia tra le dita

Marco Mengoni – La valle dei re/Black Hole sun/No stress

Eros Ramazzotti – Il mio giorno preferito

Eros Ramazzotti con Giorgia – Quanto amore sei

Olly – Depresso fortunato

Olly – Bastarda nostalgia

Olly – Questa domenica

Ligabue – I ragazzi sono in giro

Il Volo – Hallelujah

Max Pezzali – Leggero

Max Pezzali – Gli anni

Annalisa & Marco Mengoni – Piazza San Marco

Pinguini Tattici Nucleari ft. Max Pezzali – Bottiglie vuote

In aggiornamento

TUTTI I PREMI e i premiati DEI TIM MUSIC AWARDS 2025

Premio Live World Tour a Laura Pausini

Premio Live Diamante a Marco Mengoni

Premio Speciale EarOne AirPlay a Eros Ramazzotti , primo Artista del 2025 a debuttare alla #1 in radio

, primo Artista del 2025 a debuttare alla #1 in radio Premio Speciale SIAE a Eros Ramazzotti per i 40 anni di Terra Promessa

per i 40 anni di Terra Promessa Premio Live a Olly

Premio singolo multiplatino a Balorda nostalgia a Olly

Premio singolo multiplatino Per due come noi a Olly

Premio singolo platino per Scarabocchi a Olly

Premio singolo platino per Quei ricordi là a Olly

Premio Album multiplatino per Tutta vita a Olly

Premio speciale per l’anniversario di Buon Compleanno Elvis a Ligabue

Premio speciale Assoconcerti per il live a Ligabue

Premio Live a Il Volo

Premio Live platino a Max Pezzali

Premio Tim Summer Hits per Maschio ad Annalisa

Questo articolo sarà aggiornato in tempo reale con i nomi dei premiati, i momenti musicali più significativi e le sorprese che caratterizzeranno la prima serata di questa XIX edizione dei TIM Music Awards.