“Il mio giorno preferito”: Eros Ramazzotti è il primo artista del 2025 a entrare direttamente al n.1

Eros Ramazzotti segna un nuovo primato con Il mio giorno preferito. Il brano è infatti il primo del 2025 a debuttare direttamente al numero uno della classifica EarOne Airplay, imponendosi come la canzone più trasmessa dalle radio italiane nella settimana di uscita.
Un traguardo che arriva a tre anni dall’ultimo lavoro discografico e a pochi mesi dall’annuncio di Una Storia Importante World Tour, il nuovo viaggio musicale che dal 2026 lo porterà in tutto il mondo.
Il singolo, disponibile anche in spagnolo con il titolo Mi Día Preferido, è stato pubblicato il 22 agosto per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International.
Una Storia Importante World Tour
Il nuovo tour mondiale di Eros Ramazzotti partirà ufficialmente a febbraio 2026, ma sarà anticipato da due anteprime il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per il World Tour Gala Première. In totale, oltre 30 Paesi toccheranno il progetto live, con quattro leg che includeranno Europa, Nord America, Canada e America Latina. Previsto anche il ritorno negli stadi italiani con sei grandi eventi.
17 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome – Symphonica In Rosso – World Tour Gala Première
18 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome – Symphonica In Rosso – World Tour Gala Première
14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena
16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith
18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia
22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National
23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National
25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle
28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena
2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena
4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena
6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena
8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium
12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion
20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle
22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve
27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena
29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith
6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena
8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow
10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena
13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D
16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena
19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome
22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena
24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888
26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena
28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb
2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi
4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena
6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena
6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell
22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre
24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden
28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre
31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center
4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre
7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater
10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey
12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara
14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx
18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica
21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena
24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1
26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena
28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena
30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo
