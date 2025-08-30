“Il mio giorno preferito”: Eros Ramazzotti è il primo artista del 2025 a entrare direttamente al n.1

Eros Ramazzotti segna un nuovo primato con Il mio giorno preferito. Il brano è infatti il primo del 2025 a debuttare direttamente al numero uno della classifica EarOne Airplay, imponendosi come la canzone più trasmessa dalle radio italiane nella settimana di uscita.

Un traguardo che arriva a tre anni dall’ultimo lavoro discografico e a pochi mesi dall’annuncio di Una Storia Importante World Tour, il nuovo viaggio musicale che dal 2026 lo porterà in tutto il mondo.

Il singolo, disponibile anche in spagnolo con il titolo Mi Día Preferido, è stato pubblicato il 22 agosto per Columbia Records/Sony Music Italy su licenza Eventim Live International.

Una Storia Importante World Tour

Il nuovo tour mondiale di Eros Ramazzotti partirà ufficialmente a febbraio 2026, ma sarà anticipato da due anteprime il 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per il World Tour Gala Première. In totale, oltre 30 Paesi toccheranno il progetto live, con quattro leg che includeranno Europa, Nord America, Canada e America Latina. Previsto anche il ritorno negli stadi italiani con sei grandi eventi.

17 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome – Symphonica In Rosso – World Tour Gala Première

18 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome – Symphonica In Rosso – World Tour Gala Première

14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena

16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith

18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia

22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National

23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National

25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle

28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena

2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena

4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena

6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena

8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium

12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion

20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle

22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve

27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena

29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith

6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena

8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena

13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D

16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena

19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome

22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena

24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888

26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena

28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb

2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi

4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena

6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena

6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden

28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica

21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena

24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo

