Esce venerdì 2 ottobre 2026 Anniversari Collection, il triplo CD con cui Amedeo Minghi festeggia i suoi 60 anni di carriera, pubblicato da Nar International/ADA. La raccolta ripercorre tutte le stagioni dell’artista, dagli album degli anni Ottanta e Novanta fino alle produzioni più recenti.

Nei tre CD ci sono L’immenso, 1950, Vattene amore (in duetto con Mietta), Cantare è d’amore, I ricordi del cuore, La vita mia, Vivi e vedrai e Due soli in cielo. Di Vattene amore abbiamo raccontato testo e significato.

Accanto ai classici ci sono brani da Anima sbiadita, l’ultimo lavoro del 2024, e tre versioni dal vivo: Le verdi cattedrali della memoria (Santa Maria in Trastevere, 1990), Dedicata (Auditorium Parco della Musica, 2003) e Quando l’estate verrà (Stadio Olimpico, 1992).

L’uscita si inserisce nel calendario di eventi per i 60 anni di carriera, i 50 anni de L’immenso e i 30 di Cantare è d’amore. Per il tour teatrale Anniversari, prodotto da DM Produzioni, date e biglietti sono nel nostro articolo dedicato.

La tracklist di Anniversari Collection

CD 1

# Titolo 1 La vita mia 2 Sarà una canzone 3 Decenni 4 Notte bella, magnifica 5 Io non ti lascerò mai 6 Così sei tu 7 Girotondo dell’amore 8 Vissi così 9 Rosa 10 Amarsi è 11 Dove sei, dove mai 12 Marì 13 Ohi Né 14 Qui 15 Un uomo venuto da lontano 16 Le verdi cattedrali della memoria (Live – Concerto Santa Maria in Trastevere 1990)

CD 2

# Titolo 1 Cantare è d’amore 2 Il perché non so 3 Vattene amore (duetto con Mietta) 4 Com’è bello il mondo 5 Nenè 6 Qualche cosa di lei 7 Vivi e vedrai 8 Gerusalemme 9 I colori dell’est 10 Teledipendenti indifferenti 11 È questo il vivere 12 Sottomarino 13 Serenata 14 Un solo amore al mondo 15 Anima sbiadita 16 Dedicata (Live – Roma Auditorium Parco Della Musica 22 Maggio 2003)

CD 3

# Titolo 1 1950 2 È la pioggia che resterà 3 Di canzone in canzone 4 In sogno 5 I ricordi del cuore 6 Non c’è vento stasera 7 Gelosi amori miei 8 L’immenso 9 Il suono 10 Vivere vivere 11 St. Michel 12 L’homme et la mer 13 Per noi 14 Due soli in cielo 15 Asia 16 Quando l’estate verrà (Live – Dallo Stadio Olimpico di Roma 1992)

Foto: ufficio stampa Promopressagency