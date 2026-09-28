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Amedeo Minghi, Anniversari Collection: 48 canzoni rimasterizzate per i 60 anni di carriera

Tre CD e 48 canzoni rimasterizzate, da L'immenso a Vattene amore, con tre versioni dal vivo.

di All Music Italia ·

Amedeo Minghi con il triplo CD Anniversari Collection per i suoi 60 anni di carriera

Esce venerdì 2 ottobre 2026 Anniversari Collection, il triplo CD con cui Amedeo Minghi festeggia i suoi 60 anni di carriera, pubblicato da Nar International/ADA. La raccolta ripercorre tutte le stagioni dell’artista, dagli album degli anni Ottanta e Novanta fino alle produzioni più recenti.

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Amedeo Minghi, Anniversari Collection, copertina del triplo CD

Anniversari Collection

Amedeo Minghi

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Nei tre CD ci sono L’immenso, 1950, Vattene amore (in duetto con Mietta), Cantare è d’amore, I ricordi del cuore, La vita mia, Vivi e vedrai e Due soli in cielo. Di Vattene amore abbiamo raccontato testo e significato.

Accanto ai classici ci sono brani da Anima sbiadita, l’ultimo lavoro del 2024, e tre versioni dal vivo: Le verdi cattedrali della memoria (Santa Maria in Trastevere, 1990), Dedicata (Auditorium Parco della Musica, 2003) e Quando l’estate verrà (Stadio Olimpico, 1992).

L’uscita si inserisce nel calendario di eventi per i 60 anni di carriera, i 50 anni de L’immenso e i 30 di Cantare è d’amore. Per il tour teatrale Anniversari, prodotto da DM Produzioni, date e biglietti sono nel nostro articolo dedicato.

La tracklist di Anniversari Collection

CD 1

# Titolo
1 La vita mia
2 Sarà una canzone
3 Decenni
4 Notte bella, magnifica
5 Io non ti lascerò mai
6 Così sei tu
7 Girotondo dell’amore
8 Vissi così
9 Rosa
10 Amarsi è
11 Dove sei, dove mai
12 Marì
13 Ohi Né
14 Qui
15 Un uomo venuto da lontano
16 Le verdi cattedrali della memoria (Live – Concerto Santa Maria in Trastevere 1990)

CD 2

# Titolo
1 Cantare è d’amore
2 Il perché non so
3 Vattene amore (duetto con Mietta)
4 Com’è bello il mondo
5 Nenè
6 Qualche cosa di lei
7 Vivi e vedrai
8 Gerusalemme
9 I colori dell’est
10 Teledipendenti indifferenti
11 È questo il vivere
12 Sottomarino
13 Serenata
14 Un solo amore al mondo
15 Anima sbiadita
16 Dedicata (Live – Roma Auditorium Parco Della Musica 22 Maggio 2003)

CD 3

# Titolo
1 1950
2 È la pioggia che resterà
3 Di canzone in canzone
4 In sogno
5 I ricordi del cuore
6 Non c’è vento stasera
7 Gelosi amori miei
8 L’immenso
9 Il suono
10 Vivere vivere
11 St. Michel
12 L’homme et la mer
13 Per noi
14 Due soli in cielo
15 Asia
16 Quando l’estate verrà (Live – Dallo Stadio Olimpico di Roma 1992)

Foto: ufficio stampa Promopressagency

In questo articolo: AMEDEO MINGHI
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