Amedeo Minghi, Anniversari Collection: 48 canzoni rimasterizzate per i 60 anni di carriera
Tre CD e 48 canzoni rimasterizzate, da L'immenso a Vattene amore, con tre versioni dal vivo.
di All Music Italia ·
Esce venerdì 2 ottobre 2026 Anniversari Collection, il triplo CD con cui Amedeo Minghi festeggia i suoi 60 anni di carriera, pubblicato da Nar International/ADA. La raccolta ripercorre tutte le stagioni dell’artista, dagli album degli anni Ottanta e Novanta fino alle produzioni più recenti.
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Nei tre CD ci sono L’immenso, 1950, Vattene amore (in duetto con Mietta), Cantare è d’amore, I ricordi del cuore, La vita mia, Vivi e vedrai e Due soli in cielo. Di Vattene amore abbiamo raccontato testo e significato.
Accanto ai classici ci sono brani da Anima sbiadita, l’ultimo lavoro del 2024, e tre versioni dal vivo: Le verdi cattedrali della memoria (Santa Maria in Trastevere, 1990), Dedicata (Auditorium Parco della Musica, 2003) e Quando l’estate verrà (Stadio Olimpico, 1992).
L’uscita si inserisce nel calendario di eventi per i 60 anni di carriera, i 50 anni de L’immenso e i 30 di Cantare è d’amore. Per il tour teatrale Anniversari, prodotto da DM Produzioni, date e biglietti sono nel nostro articolo dedicato.
La tracklist di Anniversari Collection
CD 1
|#
|Titolo
|1
|La vita mia
|2
|Sarà una canzone
|3
|Decenni
|4
|Notte bella, magnifica
|5
|Io non ti lascerò mai
|6
|Così sei tu
|7
|Girotondo dell’amore
|8
|Vissi così
|9
|Rosa
|10
|Amarsi è
|11
|Dove sei, dove mai
|12
|Marì
|13
|Ohi Né
|14
|Qui
|15
|Un uomo venuto da lontano
|16
|Le verdi cattedrali della memoria (Live – Concerto Santa Maria in Trastevere 1990)
CD 2
|#
|Titolo
|1
|Cantare è d’amore
|2
|Il perché non so
|3
|Vattene amore (duetto con Mietta)
|4
|Com’è bello il mondo
|5
|Nenè
|6
|Qualche cosa di lei
|7
|Vivi e vedrai
|8
|Gerusalemme
|9
|I colori dell’est
|10
|Teledipendenti indifferenti
|11
|È questo il vivere
|12
|Sottomarino
|13
|Serenata
|14
|Un solo amore al mondo
|15
|Anima sbiadita
|16
|Dedicata (Live – Roma Auditorium Parco Della Musica 22 Maggio 2003)
CD 3
|#
|Titolo
|1
|1950
|2
|È la pioggia che resterà
|3
|Di canzone in canzone
|4
|In sogno
|5
|I ricordi del cuore
|6
|Non c’è vento stasera
|7
|Gelosi amori miei
|8
|L’immenso
|9
|Il suono
|10
|Vivere vivere
|11
|St. Michel
|12
|L’homme et la mer
|13
|Per noi
|14
|Due soli in cielo
|15
|Asia
|16
|Quando l’estate verrà (Live – Dallo Stadio Olimpico di Roma 1992)
Foto: ufficio stampa Promopressagency