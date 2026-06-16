Amedeo Minghi festeggia un 2026 ricco di ricorrenze con l’annuncio di Anniversari Tour, una serie di concerti nei teatri italiani che prenderà il via il 7 dicembre da Bologna. Il cantautore celebra infatti 60 anni di carriera, i 50 anni de L’immenso e i 30 anni dell’album Cantare d’Amore, pubblicato nel 1996.

Prodotto da DM Produzioni, il tour farà tappa nelle principali città italiane tra dicembre 2026 e febbraio 2027. In scaletta spazio ai brani più noti del suo repertorio e alle produzioni più recenti.

Amedeo Minghi concerti 2026-2027: le date di Anniversari Tour

Data Location Città 7 dicembre 2026 Teatro Duse Bologna 8 gennaio 2027 Teatro Nuovo Verona 18 gennaio 2027 Teatro Sistina Roma 19 febbraio 2027 Teatro Dal Verme Milano 26 febbraio 2027 Auditorium Santa Chiara Trento 27 febbraio 2027 Teatro Cartiere Carrara Firenze

Il nuovo tour di Amedeo Minghi

Il progetto nasce per celebrare tre tappe significative della carriera dell’artista romano. Oltre ai 60 anni di attività, il 2026 coincide con i cinquant’anni de L’immenso, uno dei brani più rappresentativi del suo catalogo, e con i trent’anni di Cantare d’Amore, album presentato al Festival di Sanremo nel 1996.

Lo spettacolo attraverserà diverse fasi del suo percorso artistico, alternando classici come 1950, La vita mia, Vattene amore e I ricordi del cuore a brani più recenti.

«Lo spettacolo ripercorre questo lungo viaggio musicale che dedico al mio pubblico. Accanto ai classici brani, ormai entrati nella nostra memoria, condivideremo le nuove proposte, con la speranza di arricchire, rinnovandolo, il rapporto saldo che unisce la mia storia a quella di tanta gente e di tante generazioni che hanno condiviso le mie avventure musicali».

Il percorso di Amedeo Minghi

Autore e interprete tra i più riconoscibili della canzone melodica italiana, Amedeo Minghi ha costruito una carriera che attraversa oltre sei decenni. Dai primi lavori con Franco Califano e I Vianella al successo internazionale de L’immenso, ha firmato brani per artisti come Mia Martini, Anna Oxa, Rita Pavone, Ricchi e Poveri e Marcella Bella.

Tra i momenti più popolari della sua carriera resta il terzo posto ottenuto al Festival di Sanremo 1990 con Vattene Amore, interpretata insieme a Mietta. Negli anni ha affiancato l’attività discografica a quella teatrale e televisiva, pubblicando nel 2025 l’album Anima Sbiadita.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di Anniversari Tour sono già disponibili nei principali circuiti di prevendita autorizzati, tra cui TicketOne.

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