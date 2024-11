Dopo 8 anni di silenzio, Amedeo Minghi torna con “Anima sbiadita”, un nuovo album di inediti

Dopo otto anni di silenzio discografico e compositivo, Amedeo Minghi torna con un nuovo disco in studio, “Anima Sbiadita“, fuori da venerdì 8 novembre su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e vinile.

L’album, prodotto da La Sanbiagio Produzioni, su etichetta Nar e distribuzione Warner Music Italy, contiene undici composizioni inedite, ed è scritto da Minghi con la collaborazione di Andrea Montemurro in alcuni brani.

Il progetto si presente come un concept album molto concreto, realistico, privo di finzione o fronzoli, in cui le uniche cose importanti sono la musica e le parole, senza compromessi.

È un disco soprattutto suonato, partito dalla mente e arrivato al pianoforte, essenziale e interiore, dalle sonorità pop rock melodiche completamente inedite.

La voce calda e rassicurante di Amedeo Minghi completa le tracce, cantando l’amore, come fa da oltre 50 anni, e raccontando il proprio vissuto e le proprie fragilità.

“Ho raccontato ciò che sono, ciò che viviamo. Ci sono volutamente richiami e citazioni che hanno a che fare con la mia storia musicale, ma credo che questo lavoro rappresenti qualcosa di nuovo.” spiega il cantautore.

“L’anima è in cammino, la strada ancora incerta, forse se ne scorge in lontananza un tratto non ancora definito, le sembianze ma questo è il mistero della vita” conclude Minghi.

amedeo minghi – anima sbiadita: la tracklist

Qui la tracklist di “Anima Sbiadita“, il nuovo disco di Amedeo Minghi:

1. Tu non giochi più (A. Minghi)

2. Non c’è vento stasera (A. Minghi – A. Montemurro – A. Minghi)

3. Anima sbiadita (A. Minghi – A. Montemurro – A. Minghi)

4. I colori dell’est (A. Minghi)

5. L’importante è lei (maledetta) (A. Minghi)

6. Dove sei dove mai (A Minghi – A. Montemurro – A. Minghi)

7. Pensiero a volare (A. Minghi)

8. La vita è fatta così (A. Minghi)

9. Papillon (A. Minghi – A. Montemurro – A. Minghi)

10. Dimenticarsi mai (A. Minghi – S. Borgia – A. Minghi)

11. A.mi (A. Minghi)

AMEDEO MINGHI – TOUR TEATRALE 2024/2025: le date

Insieme all’uscita del disco, parte uno speciale tour nei principali teatri italiani ed europei, con ad accompagnare il cantautore sul palco un sestetto d’archi e una band composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e alle voci Rosy Messina e Giordano Spadafora.

Di seguito il calendario in aggiornamento del tour nei teatri 2024/2025 di Amedeo Minghi, prodotto da The Boss di Carlo Ritirossi:

14 novembre 2024 – ORVIETO, Teatro Mancinelli (data zero)

22 novembre 2024 – MESTRE (VE) Teatro Corso

24 novembre 2024 – PORTOROSE (Slovenia), Auditorium

1 dicembre 2024 – TERMINI IMERESE (PA), Piazza Duomo, sagrato Chiesa

7 dicembre 2024 – NAPOLI, Teatro Mediterraneo

12 dicembre 2024 – MONTECATINI (PT), Teatro Verdi

13 dicembre 2024 – SANREMO (IM), Teatro Ariston

23 dicembre 2024 – VITERBO, Teatro dell’Unione (Recital)

14 gennaio 2025 – TORINO, Teatro Colosseo

16 gennaio 2025 – PIACENZA, Teatro Politeama

17 gennaio 2025 – BOLOGNA, Teatro Delle Celebrazioni

18 gennaio 2025 – LEGNANO (MI), Teatro Tirannanzi

28 gennaio 2025 – BARI, Teatro Petruzzelli

30 gennaio 2025 – GALLIPOLI (LE), Teatro Italia

31 gennaio 2025 – TARANTO, Teatro Orfeo

22 febbraio 2025 – LA VALLETTA, MCC Theatre

21 marzo 2025 – AVEZZANO, Teatro dei Marsi

5 aprile 2025 – ZURIGO, Volkshous

6 aprile 2025 – LUGANO, Palacongressi

28 aprile 2025 – ROMA, Il Sistina

