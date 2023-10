Dopo aver fatto cantare tutta l’Arena di Verona Amedeo Minghi e Mietta di nuovo al lavoro insieme

Era il 3 marzo del 1990 quando usciva “Vattene amore“, iconica canzone d’amore interpretata da Amedeo Minghi e Mietta che ancora oggi viene cantata da un pubblico di ogni generazione come dimostrato dall’apparizione del duo sul palco dell’Arena di Verona ad Arena Suzuki in onda su Rai 1. E da questo nuovo incontro potrebbe nascere a distanza di 33 anni una nuova collaborazione tra i due artisti.

“Vattene amore” si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo 1990 anche se poi risultò essere la canzone più venduta tra quelle in gara alla kermesse, secondo brano più venduto dell’anno dopo la hit dei mondiali “Un’estate italiana” di Edoardo Bennato e Gianna Nannini.

Mietta dopo diversi anni di gavetta, anche come attrice e in radio, era stata scelta l’anno precedente da Minghi come artista su cui puntare come produttore. Una scommessa vinta visto che, nel 1989, la cantante vinse la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano “Canzoni“, scritto proprio dal maestro.

Inizialmente Amedeo Minghi scrisse “Vattene amore” pensando di farla interpretare da due icone della musica italiana come Mina e Ornella Vanoni ma, quando sentì il provino cantata da Mietta non ebbe dubbi… doveva essere lei a cantarla a Sanremo. Si decise solo in seguito quindi di presentarla in gara in coppia ma il Maestro Minghi lasciò comunque, sul palco e nella canzone, grande spazio a Daniela (vero nome di Mietta).

Questo secondo Festival e l’album “Canzoni“, oltre mezzo milione di copie fisiche vendute, consacrarono Mietta come artista femminile di maggior successo del periodo tra la fine degli anni ”80 e la metà dei ’90.

La collaborazione con Minghi proseguì anche nel 1991 quando la cantante tornò a Sanremo con “Dubbi no” prima di partire con un percorso all’insegna della sperimentazione musicale con gli album “Cambia pelle“, “Daniela è felice” e “La mia anima“.

Amedeo Minghi e Mietta tornano a collaborare insieme?

La scorsa settimana Amedeo Minghi e Mietta sono stati entrambi ospiti del programma musicale di Amadeus Arena Suzuki, grande show che omaggia la musica dagli anni ’60 ai 2000.

Il Maestro ha cantato la sua “1950” mentre Mietta la hit estiva del 1998, “Angeli noi“. A sorpresa i due sono poi tornati sul palco per cantare nuovamente insieme a distanza di 33 anni quel Trottolino Amoroso du du da da da al centro del ritornello di “Vattene amore” riuscendo a far cantare l’intera Arena di Verona.

E se i due provassero a tornare insieme sul palco del Festival di Sanremo 2024? L’ipotesi non è da scartare visto che, da Ambra a Paola & Chiara, siamo in piena riscoperta degli anni ’90 e, soprattutto, visto che Mietta ha pubblicato nei giorni scorsi uno scatto che la ritrae in studio di registrazione proprio con Amedeo Minghi.

Dal 1995 in poi Mietta, come dicevamo poco più sopra, ha compiuto un percorso di sperimentazione musicale allontanandosi dalla melodia all’italiana che aveva contraddistinto i primi anni della sua carriera, anche i suoi ultimi singoli l’hanno vista sperimentare molto. Poche le eccezioni tra cui “Fare l’amore” del 2000 scritta dal grande Mango fino a “Cuore” con Morris Albert.

Ora però alla cantante, che nel frattempo ha preso parte a diversi programmi in tv, da Ballando con le stelle a Il Cantante mascherato, potrebbe essere tornata la voglia di tornare con una ballad d’amore scritta dal maestro Amedeo Minghi. La didascalia del resto è abbastanza esplicita: “Work in progress“.

L’ultima partecipazione della cantante al Festival di Sanremo risale al 2008 con “Baciami adesso“. Stesso anno anche per l’ultima partecipazione di Minghi con “Cammina cammina“.