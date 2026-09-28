Il cielo in una stanza, il documentario girato all’interno della Casa di Reclusione di Chiavari (Genova) con la partecipazione di Sayf, esce mercoledì 7 ottobre sul canale YouTube dell’artista.

Il documentario, scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona e diretto dal regista Yuri Dellacasa, contiene un tributo a Gino Paoli, autore del brano che dà il titolo al progetto.

Sayf ha già anticipato la cover di Il cielo in una stanza durante l’ultima edizione del Santissima Fest al Porto Antico di Genova. Il brano torna anche nel finale del documentario, in un’interpretazione personale accompagnata dalla tromba.

Al documentario hanno lavorato anche:

Paolo Fossati , direttore della fotografia

, direttore della fotografia Pietro Mari , line producer

, line producer Matteo Parolini , presa diretta e sound design

, presa diretta e sound design Artjon Shahaj , 1AC

, 1AC Claudia Frizzera , fotografa

, fotografa Davide Vitola , editor

, editor Andrea Sabatelli , color

, color Omar Yakine Frungillo , graphic designer

, graphic designer Lorenzo Bettagno e Alessandra Amenta , management di Sayf

e , management di Elena Donato e Chiara Tasso , comunicazione

e , comunicazione Rec Distrikt, rental

Il valore educativo della musica tra le mura del carcere di Chiavari

Il documentario racconta l’incontro tra Sayf e i detenuti del carcere di Chiavari, che promuove da tempo laboratori sulla musica anche come forma di terapia e di arricchimento culturale.

In uno di questi laboratori l’artista riflette con i detenuti sul concetto di libertà, ascolta i loro brani rap e porta le loro parole oltre le sbarre.

Il progetto, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, si inserisce nell’ambito delle attività dell’associazione Il Cuore di Federico.

Sayf: da Sanremo a YouTube

Sayf è un rapper nato a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Tra il 2023 e il 2024 collabora con artisti emergenti come Helmi, Ele A e 22simba.

Nel 2025 pubblica il suo primo EP, Se Dio Vuole, e a Genova nasce il suo Santissima Fest. A novembre si esibisce al festival JAZZMI con arrangiamenti jazz dei suoi brani, realizzati apposta per l’occasione.

Nell’estate del 2025 collabora con Marco Mengoni e Rkomi in Sto bene al mare, con Néza in Figli dei palazzi e pubblica il suo singolo da solista, Una can. Nello stesso anno viene selezionato da Spotify per RADAR 2025, il programma dedicato agli artisti emergenti, e da Vevo Global per DSCVR Artists to Watch 2026.

A febbraio 2026 si classifica secondo alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano TU MI PIACI TANTO, certificato disco di platino. L’8 maggio pubblica il suo primo album SANTISSIMO, certificato disco d’oro.

L’artista ha presentato il disco dal vivo nel tour estivo, con la tappa del 18 luglio al Santissima Fest di Genova, che tornerà il 16 luglio 2027. Dal 14 ottobre torna dal vivo in una tournée nei club che passa da Torino, Padova, Milano e Roma.

Chi è Claudio Cabona

Claudio Cabona è un giornalista professionista specializzato in musica che fa parte della redazione di Rockol e collabora con il Secolo XIX. Cura diversi videoclip ed è autore e ideatore del docufilm La nuova scuola genovese, disponibile su Prime Video.

Ha pubblicato per Mondadori Testi espliciti con Paola Zukar e per Rizzoli Qualcosa in cui credere – La mia trilogia con Marracash.

Chi è Yuri Dellacasa

Yuri Dellacasa è un regista e visual storyteller nato a Genova nel 1995 e con base a Milano. La sua attività si divide tra documentari, branded content e campagne pubblicitarie. Nel 2022 co-dirige il documentario La nuova scuola genovese, che viene distribuito nelle sale cinematografiche italiane.