Marracash: i tre album della Trilogia danno vita a “Qualcosa in cui Credere”

Il cofanetto contiene anche l'omonimo libro, in cui l'artista sviscera i tre album attraverso aneddoti, riflessioni e visioni

Marracash Qualcosa in cui Credere
Calato il sipario sul Marra Stadi25, che lo ha incoronato primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi, Marracash annuncia l’uscita di Qualcosa in cui Credere, l’inedito cofanetto – disponibile sullo shop Universal Music Italia a partire da venerdì 31 ottobre – contenente i tre album della Trilogia: Persona, Noi, Loro, Gli Altri ed È finita la pace.

Ma non è tutto! Il box set contiene infatti anche l’omonimo e inedito libro, edito da Rizzoli Lizard, in cui l’artista – insieme al giornalista Claudio Cabona – sviscera i tre album manifesto attraverso aneddoti, riflessioni, visioni, ferite, idee e valori che hanno animato la genesi dei progetti discografici.

MARRACASH PRESENTA “QUALCOSA IN CUI CREDERE”

La Trilogia inizia nel 2019 con Persona, album certificato nove volte disco di platino in cui Marracash racconta la “crisi” e riflette sulla propria carriera, vita e identità.

Segue Noi, Loro, Gli Altri, album del 2021 certificato sette volte disco di platino, che affronta lo “scontro” e mette i propri dubbi e interrogativi in una prospettiva anche sociale.

Con È Finita la Pace (doppio disco di platino, 2024) arriva invece l’accettazione e la rivendicazione dell’essere unico. Marracash esce così dalle incertezze dal caos esterno e dalla superficialità che abbiamo intorno per immergersi in una “bolla” di tutt’altro genere, con una nuova consapevolezza.

Marracash cover cofanetto Qualcosa in cui Credere

MARRACASH: DAGLI STADI AI PALAZZETTI

I brani della Trilogia sono stati i protagonisti del Marra Stadi25, lo show negli stadi con cui Marracash ha riscritto le regole degli spettacoli dal vivo, alzando ancora una volta l’asticella, accompagnato da un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour di un artista italiano negli stadi.

Suddiviso in sei capitoli, lo show si sviluppa infatti come un epic movie dal vivo, che ruota intorno al conflitto tra Fabio (l’uomo) e Marracash (l’artista), che durante il concerto scopriranno la loro inscindibile connessione, rivelata attraverso l’intensità delle performance dei brani della Trilogia.

Ed è così che, a grande richiesta, lo show che ha conquistato gli stadi approderà ora nei principali palasport italiani, dove Marracash riproporrà lo stesso concept.

Locandina Marra Palazzi25

MARRA PALAZZI25: LE DATE DEL TOUR NEI PALASPORT

  • 28 novembre 2025 – Eboli (SA), PalaSele
  • 1 dicembre 2025 – Bologna, Unipol Arena
  • 4 dicembre 2025 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 8 dicembre 2025 – Milano, Unipol Forum | SOLD OUT
  • 9 dicembre 2025 – Milano, Unipol Forum | SOLD OUT
  • 10 dicembre 2025 – Milano, Unipol Forum | NUOVA DATA
  • 12 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport | SOLD OUT
  • 13 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 17 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena
  • 20 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena

Foto di copertina a cura di Andrea Bianchera

All Music Italia

