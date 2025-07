Dallo Stadio Olimpico ai palazzetti: annunciato il nuovo tour di Marracash (e non solo…)

MARRACASH ha annunciato a sorpresa, direttamente dal palco dello Stadio Olimpico di Roma, il suo nuovo tour nei palasport. Lo show che ha conquistato gli stadi italiani con MARRA STADI25 arriva ora nei principali palazzetti del Paese, a partire dal 28 novembre 2025.

Marracash: dopo gli stadi, il tour nei palasport

Prodotto da Friends & Partners, il tour rappresenta la naturale prosecuzione di un anno da record per l’artista. Un ritorno nei palazzetti che offrirà ai fan l’opportunità di rivivere l’esperienza del live show in una dimensione più raccolta ma non meno spettacolare.

MARRA STADI25 ha rappresentato un traguardo epocale: Marracash è il primo rapper italiano ad aver portato un tour nei grandi stadi, partito il 6 giugno da Bibione e pronto a concludersi il 5 luglio a Messina. Un successo che ha riscritto le regole del live italiano nel rap, tra impatto visivo, concept narrativo e mezzi tecnologici senza precedenti.

Uno show diviso in sei atti: Marracash live come un film epico

Lo show nei palasport riprenderà l’intero impianto narrativo dello spettacolo visto negli stadi. Sei capitoli, una regia teatrale e la contrapposizione tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista. In scena le canzoni della sua Trilogia: Persona (2019), Noi, Loro, Gli Altri (2021) ed È Finita la Pace (2024).

Il brano GLI SBANDATI HANNO PERSO è attualmente tra i cinque finalisti per il Premio Tenco 2025 nella categoria “Miglior Canzone Singola”.

Una produzione da record e un cast tecnico-creativo d’eccellenza

La direzione artistica dello show è firmata Ombra (studio con sede a Londra), con Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli alla guida del progetto. Sul palco, oltre alla band dal vivo, ci saranno otto ballerini, performer e la voce narrante di Matilda De Angelis.

Una scenografia imponente dominata da 5 robot giganti (da 3 a 6 metri), giochi di luci e proiezioni immersive. Non manca MIND Industries, l’entità fittizia che scandisce il live con l’acronimo “Monitoraggio Interiore per la Neutralizzazione del Distacco”.

Due dischi iconici tornano in versione remaster: King del Rap e Status

Venerdì 4 luglio usciranno le edizioni rimasterizzate di due dischi fondamentali della carriera di Marracash: King del Rap (2011) e Status (2015). I progetti sono stati riaperti e remixati con tecnologie moderne, per valorizzare pienamente l’estetica sonora voluta dall’artista.

Status, in particolare, è stato rivisto con Marz, mentre King del Rap è stato affidato a Marz, Deleterio e Marracash stesso. Due dischi che, riascoltati oggi, assumono il ruolo di prequel spirituale della Trilogia.

Calendario del tour nei palasport 2025

Queste le date annunciate del tour:

28 novembre 2025 – Eboli (SA) – PalaSele

– Eboli (SA) – PalaSele 1 dicembre 2025 – Bologna – Unipol Arena

– Bologna – Unipol Arena 4 dicembre 2025 – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Firenze – Nelson Mandela Forum 8 dicembre 2025 – Milano – Unipol Forum

– Milano – Unipol Forum 12 dicembre 2025 – Roma – Palazzo dello Sport

– Roma – Palazzo dello Sport 17 dicembre 2025 – Padova – Kioene Arena

– Padova – Kioene Arena 20 dicembre 2025 – Torino – Inalpi Arena

Foto di Andrea Bianchera