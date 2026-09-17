Sayf firma il nuovo episodio di Red Bull 64 Bars con TOP OF THE POPS, prodotto da Dibla e Jiz e uscito il 16 settembre sul canale YouTube Red Bull Droppa. Nelle 64 barre il rapper genovese racconta Genova, la fame e il riscatto della famiglia, con il calcio sempre sullo sfondo.

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Il significato di TOP OF THE POPS di Sayf

Il titolo arriva dal verso “Top of the pop, pop-popolare”, e il brano tiene insieme le due cose: il successo e la strada da cui Sayf arriva. L’obiettivo è dichiarato presto, restare “per la strada mangiando senza posate / Fino a quando le famiglie non saranno sistemate”.

La città è Genova, raccontata senza filtri: “Genova centro, un vecchio si buca sotto le scale”. Subito dopo il confronto fra lo Stato che “butta i soldi in mare” e il ragazzo che con i soldi dello spaccio sistema il campetto del quartiere. Poi l’infanzia, fra biliardini, motorini e scatole in cucina.

Il passaggio più politico è sul razzismo: “Gli occhi dei bambini non saranno mai tristi / Anche se i colletti bianchi giustificano i razzisti”. Accanto ci sono i riferimenti alla scena ligure, con il gioco di parole “Drilliguria”, e ai due produttori schierati in campo: “Jiz e Dibla formazione doppia punta”.

Il finale cambia registro e parla d’amore, quello che “si alimenta di paura e si ingozza di vergogna”. L’ultima immagine cita apertamente Il cielo in una stanza di Gino Paoli: “Non è il cielo in una stanza, ma qualcosa che rimane”.

Sayf nella colonna sonora di EA SPORTS FC 27

TOP OF THE POPS entra nella soundtrack ufficiale di EA SPORTS FC 27 di Electronic Arts: secondo il comunicato, la colonna sonora mette insieme 120 brani da 36 Paesi. Nel gioco il pezzo si sente dal 18 settembre con l’Early Access, il lancio mondiale è fissato al 25 settembre.

Il rapper arriva all’episodio dopo il secondo posto a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto, certificato platino, e il primo album SANTISSIMO, uscito l’8 maggio e certificato oro.

Il 3 ottobre Sayf è nella line up di Red Bull 64 Bars Live a Taranto, già sold out, insieme a Kid Yugi, Capo Plaza e Artie 5ive. Dal 14 ottobre parte il suo tour nei club, con tappe a Venaria Reale, Padova, Milano e Roma.

Credits del brano ▸ Artista · Sayf

· Sayf ▸ Titolo · TOP OF THE POPS (Red Bull 64 Bars)

Testo di TOP OF THE POPS di Sayf

Ah, 9 L-S, La Santa

Ah, Yfsa Yfsa dalla hess col mio kho ora altolocati

Ci trovi per la strada mangiando senza posate

Fino a quando le famiglie non saranno sistemate

Con la vista sul mare, col polpo con le patate

64 pere, non ci manca chocolate

In via santa Maria su una piscina con le palme

Top of the pop, pop-popolare

Puoi perdonare, ma non scordare

Sono col mio amico zingaro

Che sta fumando il sigaro

Che sta cantando figaro

Che mi consiglia il singolo

Io manco fumo più, ho smesso (bugiardo!)

Giuro, confesso

E ora che sono senza amore

Manco faccio più sesso

Quanto amore che ti ho scritto e non mi piaci neanche più

Su un aereo per Palermo che leggo senza Bluetooth

Questa pioggia è diventata sterline

Noi, facciamo i soldi per fiondarci le veline

O scrivo rime o muoio di fame

Genova centro, un vecchio si buca sotto le scale

Lo Stato butta i soldi in mare, li dà alle sirene

E un ragazzo con i soldi dello smazzo fa il campetto del quartiere

Mamma mia, avevo perso la schedina

Perché la sua bocca sapeva di ******************

Mi sentivo Tony, a me sembrava Elvira

Naso d’oro mentre sgaso su una FIAT

Mia zia che mi dice a me, da quando sono nato

Che sono molto molto molto molto fortunato

Mattone, mattone

Punto dopo punto per fare la missione

Pam Pam

Come ************ (BEEP)

Tu lo sai cos’è la fame?

Girare, scansare la gente sopra le scale

Cagare dentro al cesso di un bar e non consumare

Rubare, restare in giro fino a puzzare

Gli occhi dei bambini non saranno mai tristi

Anche se i colletti bianchi giustificano i razzisti

Io ti mando un pacco a casa zio, io non ti faccio un dissing

Che i soldi e la paura non li abbiamo mai visti

Siamo tutti bambini, cresciuti con gli sbatti

Cresciuti coi biliardini

Zip, motorini

Zed marocchina

C’è scritto non commerciabile, le scatole in cucina

Urla la vicina, le gira

E in casa mia non sto all’occhiello come i tossici

Misuriamo il valore non i pollici

Ci sollazziamo con i massaggi nipponici

Drilliguria, i nostri vecchi brani sono iconici

Io sono una stella

Avevo due pane dentro le palle

Avevo dei soldi nel sottosella

Ho i capelli di Bobbe Malle

Ma ora vi metto le palle in testa

Jiz e Dibla formazione doppia punta

Ti danno una rumba

In strada col mundial,

La santa è il The Ground di FC27

Storie di strada come Maradona con le manette

Bevo una redbull come Vardy

Volo via sulla Luna, sistemo ambo le parti e corro nella radura

Italiano come l’isola di Simona Ventura

E Andreotti indagato dalla procura

L’amore che fa male è tra lo schifo e la carogna

Si alimenta di paura e si ingozza di vergogna

Le braccia che consolano sono quelle che ti buttano alla gogna

Ma come in quella canzone non c’è niente da rifare,

Non è il cielo in una stanza, ma qualcosa che rimane

A te che mi vuoi fuori da sto lavorare

A te ho dato l’amore e le canzoni alle puttane

È il mio 64 barre

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto di Gabriele Seghizzi