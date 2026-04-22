Dopo aver annunciato l’uscita del suo primo album ufficiale con un freestyle virale, Sayf svela la tracklist e i featuring di SANTISSIMO. Il disco del cantautore e rapper genovese, in uscita l’8 maggio per La Santa Srl, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, si presenta come un progetto corposo e ricco di collaborazioni di peso all’interno della scena urban italiana.

L’artista italo-tunisino aveva già disseminato indizi sul nuovo lavoro discografico, a partire dal palco del Festival di Sanremo 2026, dove ha conquistato il secondo posto, fino alla pubblicazione del singolo Buona Domenica. Ora, attraverso un’immagine che richiama una vecchia schedina del Totocalcio, svela i dettagli delle diciotto tracce che compongono il progetto.

Sayf, “SANTISSIMO”: la tracklist e i featuring

La tracklist di SANTISSIMO conferma la volontà di Sayf di alternare momenti intimi e cantautorali a barre serrate, mantenendo salda la sua identità divisa tra due culture. Oltre ai singoli già noti al pubblico come Tu mi piaci tanto e Buona Domenica, spiccano sei collaborazioni con nomi di primissimo piano del panorama rap e hip hop nazionale.

Tra gli ospiti figurano infatti Geolier nella traccia Ricordi, Kid Yugi in Perché piango e Nerissima Serpe in Bratz. Il concittadino Bresh accompagna Sayf in Parlar d’amore, mentre Tedua è presente in F.I.$. Chiude il cerchio delle collaborazioni il brano Money, che vede la partecipazione congiunta di Guè e Artie 5ive.

Da notare anche la presenza della traccia Sex on la Santa, indicata sulla schedina con la data “05/05”, che potrebbe suggerire l’uscita di un ulteriore estratto pochi giorni prima della release ufficiale dell’album. Chiude il disco Randa Baraonda, titolo che l’artista aveva già spoilerato durante la serata delle cover all’Ariston.

Ecco la tracklist completa di SANTISSIMO: