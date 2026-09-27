La Milano Music Week 2026, in programma da lunedì 16 a domenica 22 novembre, ha una scadenza per chi vuole entrare nel calendario: il form per candidare un evento resta online fino al 10 ottobre. La decima edizione è affiancata da Frequenza Futura, un progetto biennale per la parità di genere nella musica.

Frequenza Futura: la parità di genere nella Milano Music Week

Il progetto è realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo. Secondo Equaly, le donne sono solo il 15,6% di chi si esibisce nei festival italiani, e Frequenza Futura punta a portare linee guida e strumenti operativi per bilanciare il genere negli eventi e nelle conferenze musicali.

Con Frequenza Futura la manifestazione costruisce anche una programmazione di incontri e concerti che dà più spazio alle donne e alle persone di generi sottorappresentati. Gli eventi del calendario in cui queste persone sono almeno il 33% del programma finiscono in una pagina dedicata del sito.

Come candidare un evento entro il 10 ottobre

Si possono proporre concerti, talk, dj set, laboratori, esperienze immersive o qualsiasi format originale legato alla musica: basta compilare il form per candidare un evento. Il sito della manifestazione è milanomusicweek.it, e le candidature chiudono sabato 10 ottobre.

Il programma della decima edizione

Il cuore della settimana è la Fabbrica del Vapore, con grandi eventi, incontri business e live vodcast, più altre location in città. Ingresso gratuito con prenotazione su DICE. Il progetto è del Comune di Milano con ASSOCONCERTI, ASSOMUSICA, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE, e ha Linus alla direzione artistica.

Il programma 2026 dedica spazio ai cinquant’anni di punk e disco music, alla capacità della musica di creare connessioni dal vivo e al rapporto tra Milano e i fenomeni contemporanei, a partire dal Festival di Sanremo. Date, temi e direzione artistica sono nell’articolo di giugno.