Milano Music Week: Tananai è il curatore speciale dell’edizione 2025

Dal 17 al 23 novembre 2025 torna il consueto appuntamento con la Milano Music Week, che anche quest’anno trasformerà la città di Milano in un ecosistema sonoro pulsante con concerti, dj set, workshop e showcase, che vedranno artisti, professioni e appassionati celebrare la musica, promuovendo l’inclusione e l’innovazione. Ma c’è una novità: dopo Colapesce e Dimartino (2022), Francesca Michielin (2023) e Venerus (2024), quest’anno sarà Tananai il curatore speciale della MMW.

“La Milano Music Week è un punto di riferimento per chi vive e lavora nel mondo della musica. Credo sia fondamentale circondarsi di persone che condividono le nostre stesse passioni e che ci sappiano stimolare. Bisogna lasciarsi contaminare“, ha dichiarato il cantautore, che vanta ben 33 dischi di platino.

Poi, ha aggiunto: “Ho accettato di essere il curatore della Milano Music Week non per mettermi al centro, ma per dare voce e spazio a professionisti che stimo, con l’auspicio di ispirare chi sogna di intraprendere questo mestiere“.

MILANO MUSIC WEEK 2025: IL PROGRAMMA

Con la Direzione Artistica di Nur Al Hanash, l’edizione 2025 della Milano Music Week avrà come main topic “Nuova Generazione“, con l’intento di esplorare le mutazioni creative e di ascolto attraverso le voci di imprenditori innovativi, startupper e musicisti under 40.

Ed ecco che, oltre a talk coinvolgenti e party esclusivi, in programma ci saranno anche dei format inediti che esploreranno nuovi modi di fruizione musicale, abbracciando le più avanzate tecnologie e i sound emergenti.

Non si tratterà, dunque, solo di una settimana di concerti, ma di una vera e propria metamorfosi urbana, dove ogni quartiere, spazio e angolo diventerà palcoscenico per espressioni artistiche innovative, creando un’esperienza immersiva che ridefinirà il rapporto tra musica e città.

IL PROGRAMMA E GLI OSPITI

Tra gli artisti già annunciati: Cesare Cremonini, che il 21 novembre al Piccolo Teatro Grassi presenterà l’album Cremonini Live25; The Chemical Brothers che festeggeranno il 30° compleanno dei Magazzini Generali; Eugenio Finardi e Auroro Borealo, che diventeranno commessi per un giorno in un negozio di dischi; Linus e Colapesce, che racconteranno i loro dischi preferiti; Anna, che si esibirà in concerto, e I Cani.

Ma non è tutto! Nel Dazio di Levante martedì 18 novembre si terrà infatti l’Opening Party del Main Sponsor TicketOne, mentre domenica 23 novembre il Closing Party promosso dai Main Sponsor UniCredit e UniCredit Allianz Assicurazioni darà la possibilità ai migliori artisti emergenti, scelti attraverso l’apposito contest, di esibirsi davanti al pubblico e ad una giuria di esperti.

Ma non è tutto! Quest’anno alla Milano Music Week ci saremo infatti anche noi con un talk firmato All Music Italia e moderato da Alvise Salerno con protagonisti Niveo e Santoianni, che rifletteranno su ciò che cambia e su ciò che resta nella vita e nella scrittura di due cantautori contemporanei, per poi proporre delle versioni acustiche di alcuni loro brani, in cui affrontano temi come l’amore, la società, la guerra e il bullismo.

Vi aspettiamo dunque il 23 novembre alle ore 18.00 in Città Studi, presso 21 House of Story (via Enrico Noë 24).

Tutti gli altri eventi già annunciati sono consultabili sul sito ufficiale della Milano Music Week. Il programma definitivo, invece, sarà consultabile a partire dal 7 novembre, giorno in cui apriranno anche le registrazioni su DICE.

La Milano Music Week è un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale.