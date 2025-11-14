Artist First apre gli studi alla Milano Music Week con “Inside the Session”, cinque giorni con LEORE e nuovi talenti

Artist First alla Milano Music Week decide di andare oltre i classici panel e gli incontri istituzionali: apre le porte dei propri studi e mette in scena ciò che solitamente resta invisibile, il momento in cui le canzoni nascono davvero. Da qui prende forma INSIDE THE SESSION, un progetto che trasforma la settimana milanese della musica in un luogo di creazione condivisa insieme a LEORE.

INSIDE THE SESSION: cinque giorni dentro la scrittura

Dal 17 al 21 novembre, ogni giorno un artista selezionato tra le numerose candidature ricevute lavorerà fianco a fianco con LEORE, il duo di autori e producer recentemente entrato nel roster editoriale di Nelida Music Publishing. Cinque giorni, cinque artisti, cinque brani: un ciclo creativo che mostra in modo trasparente come un’idea prende forma quando entra in studio.

Gli artisti hanno inviato le proprie demo tramite il link dedicato pubblicato sul sito ufficiale della Milano Music Week. Da quel materiale sono stati scelti i cinque protagonisti che vivranno una writing session professionale all’interno degli studi di Artist First, un contesto in cui ascolto, intuizione e sperimentazione diventano gli strumenti principali di lavoro.

Chi sono LEORE: visione, istinto e nessuna formula

Francesco Rodrigo e Matteo Ieva sono la mente e il cuore di LEORE, un progetto nato lontano dalle convenzioni. Prima della musica c’erano i messaggi lasciati sui muri di Roma, un immaginario costruito attraverso segni e suggestioni. Nel 2018 arriva il debutto de La Tenerezza, diventato virale in modo spontaneo, seguito dalla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2019 con La Mia Felpa È Come Me.

Nello stesso periodo YouTube li inserisce tra i “10 Artists To Watch”.

Nel 2021 pubblicano l’EP Che Fine Abbiamo Fatto, scritto e prodotto in autonomia, presentato con un live sold out al Largo Venue. Dal 2022 in poi, la loro attività autoriale e produttiva esplode: più di 40 progetti firmati tra pop, indie e urban, collaborazioni con Disney, produzioni internazionali. Nel 2024 lavorano con Crytical (Premio Miglior Testo ad Area Sanremo) e firmano Rockstar di Alex Wyse, secondo classificato tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025.

La visione di Nelida Music Publishing

L’arrivo di LEORE nel roster di Nelida Music Publishing si inserisce in una linea editoriale che punta su autori capaci di portare un linguaggio pop moderno ma non standardizzato. Personalità forti, scrittura istintiva, approcci non convenzionali: una direzione che valorizza autenticità e ricerca identitaria.

Con INSIDE THE SESSION, Artist First porta dentro la Milano Music Week qualcosa che spesso resta fuori dai riflettori: la creazione. Lo studio diventa un luogo condiviso, dove LEORE e i cinque artisti selezionati faranno nascere idee, bozze, melodie, frammenti che potrebbero diventare canzoni vere.

Un progetto che restituisce alla settimana milanese un’anima più artigianale: meno vetrina, più sostanza. La musica in costruzione, nel momento esatto in cui accade.