Milano Music Week 2025: svelate le categorie e le nomination dei SIAE Music Awards

Milano Music Week 2025: le categorie e le nomination dei SIAE Music Awards.

Dopo il grande successo degli scorsi due anni, sabato 22 novembre – alle ore 19.30 – al Superstudio Più di via Tortona 27, a Milano, si terrà la terza edizione dei SIAE Music Awards: i premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo sia in Italia che all’estero.

“La terza edizione dei SIAE Music Awards è la testimonianza di quanto la musica sia una forza viva e condivisa, capace di unire generazioni, generi e linguaggi. Celebriamo gli Autori e gli Editori che, con le loro opere, danno voce al presente e tracciano nuove strade per la musica del futuro“, ha dichiarato il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

Poi, ha aggiunto: “SIAE continua a essere accanto a chi trasforma le idee in emozioni, riconoscendo nella creatività, in tutte le sue forme, il cuore pulsante della nostra identità culturale. È questo il senso più profondo del nostro lavoro: sostenere chi crea“.

Voluta e organizzata da SIAE, prodotta da Friends & Partners e condotta da Amadeus, con l’accompagnamento live a cura del M° Valeriano Chiaravalle, questa serata-evento arricchisce il programma della Milano Music Week 2025, di cui SIAE è promotore, e si pone come obiettivo quello di omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono tuttora la storia della nostra musica.

“I SIAE Music Awards non sono solo un premio, o una serata di spettacolo, ma un grande grazie a tutti coloro che fanno vivere la musica: agli autori, ai compositori, agli artisti, agli editori e a chi lavora dietro le quinte per trasformare un’idea, una melodia o una parola in qualcosa che arriva al cuore delle persone“, ha chiosato Amadeus.

“La musica, per me, è sempre stata una compagna di viaggio. È grazie alla musica se ho sognato, ho lavorato e mi sono emozionato. Proprio per questo sono davvero felice di tornare a condurre i SIAE Music Awards. Per me non c’è niente di più bello che celebrare la musica”.

SIAE MUSIC AWARDS: LE CATEGORIE E LE NOMINATION

Basate sulle rivelazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e dalle royalties distribuite e pagate nel 2025, le nomination dei SIAE Music Awards 18 categorie, 142 autori, 101 editori, 35 canzoni e 23 colonne sonore.

LE CATEGORIE

Top canzone – Locali da ballo con musica live;

Top canzone – Club;

Top canzone – Locali con musica live;

Top canzone – Radio;

Top canzone italiana all’Estero;

Top canzone Streaming Italia;

Top canzone Social Italia;

Top canzone Jazz;

Top colonna sonora – Cinema;

Top colonna sonora – Film tv;

Top colonna sonora – Serie tv;

Top colonna sonora – Film streaming;

Top colonna sonora – Serie streaming;

Top Recorded Track.

Nel corso della serata saranno inoltre annunciati il Premio Live Concert (venue con più di 5.000 posti), il Premio Live Recital (venue con meno di 5.000 posti), il Premio Under 35 e il Premio Speciale 2025.

LE NOMINATION

Top canzone – Locali da ballo con musica live

Afrodite

Autori: Romeo Cattaneo, Fabio Cozzani, Roberto Giacinto Pellegrino, Marco Puppi

Editori: Two Music, Casanova Casanova, M. C. Harmony, Benvenuto Edizioni Musicali Nel blu, dipinto di blu

Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci

Editori: Edizioni Curci Pazza

Autori: Loredana Bertè, Andrea Bonomo, Luca Paolo Chiaravalli, Andrea Pugliese

Editori: Edizioni Curci, Music Union, Star, Bandabebè (non amministrato) Sarà perché ti amo

Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)

Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi Sinceramente

Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef

Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana



Top canzone – Club

Freed from desire

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

Autori: Massimo Gabutti, Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)

Editori: BMG Rights Management, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing (PRS), BMG Rights Management (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana Limited (non amministrato)

Autori: Gigi D’Agostino, Diego Maria Leoni, Carlo Montagner, Paolo Sandrini

Editori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy

Autori: Francesco Bontempi, Annerley Gordon, Giorgio Spagna, Michael Gaffey (PRS), Peter Wilfred Glenister (PRS)

Editori: Warner Chappell Music Italiana, Bug Music (PRS), Intersong Music (PRS), Warner Chappell Music (PRS)

Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)

Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone – Locali con musica live

Albachiara

Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor

Editori: Warner Chappell Music Italiana

Autori: Lucio Dalla

Editori: EMI Music Publishing Italia, Universal Music Publishing Ricordi

Autori: Luciano Ligabue

Editori: Fuoritempo, Sugar Music Publishing, Warner Chappell Music Italiana

Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci

Editori: Edizioni Curci

Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)

Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone – Radio

Casa mia

Autori: Ghali, Davide Petrella, Michele Zocca

Editori: Eclectic Music Publishing, Garage Days, Jimmy, Music Union, Universal Music Publishing Ricordi Karma

Autori: Alex, Kende, Davide Petrella, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Stash

Editori: Baraonda Edizioni, Garage Days, Thaurus Publishing, The Beautiful Ones, Universal Music Publishing Ricordi Malavita

Autori: Jacopo Ettorre, Leonardo Grillotti, Eugenio Davide Maimone, Merk & Kremont, Francesca Mesiano, Fausto Zanardelli, Federica Abbate (non amministrato)

Editori: Dodo Music Italia, Jet Music Publishing, MKMusic, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana Ora che non ho più te

Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella

Editori: Garage Days, Logico, Universal Music Publishing Ricordi Sinceramente

Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef

Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana



Top canzone italiana all’Estero

Freed from desire

Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)

Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy

Autori: Massimo Gabutti, Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)

Editori: BMG Rights Management, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing (PRS), BMG Rights Management (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana Limited (non amministrato)

Autori Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio

Editori: Sony Music Publishing

Autori: Gianni Boncompagni, Franco Bracardi, Paolo Ormi

Editori: Arcoiris Edizioni Musicali

Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)

Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone Streaming Italia

I p’ me, tu p’ te

Autori: Paolo Antonacci, Francesco D’Alessio, Geolier, Gennaro Petito, Davide Simonetta, Davide Totaro, Michele Zocca

Editori: Eclectic Music Publishing, Music Union, Nuova Nassau, Studio Uno Sound, Thaurus Publishing, Wonder Manage, Management 33 Music (non amministrato), Golden Boys (non amministrato)

Autori: Dario Faini, Madame, Angelina Mango

Editori: LaTarma, Miriolinga, Sabbia e Nuvole, Sugar Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi

Autori: Tony Effe, Davide Petrella, Zef

Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Diana, Garage Days, Pegaso Publishing

Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef

Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana

Autori: Jacopo Ettorre, Katoo, Mahmood

Editori: Jet Music Publishing, Milotic, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone Social Italia

La noia

Autori: Dario Faini, Madame, Angelina Mango

Editori: LaTarma, Miriolinga, Sabbia e Nuvole, Sugar Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi

Autori: Geolier, Juli, Gennaro Petito, Davide Petrella, Ultimo, Takagi & Ketra (non amministrato)

Editori: Faber, Garage Days, Hitaka, Honiro Label & Publishing, Imperial, Platinum Squad, Save my copyrights, Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi, Golden Boys (non amministrato), Management 33 Music (non amministrato)

Autori: Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’Agostino, Sal da Vinci

Editori: Cose Production

Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef

Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana

Autori: Jacopo Ettorre, Katoo, Mahmood

Editori: Jet Music Publishing, Milotic, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone Jazz

A tempo col pianeta

Autori: Stefano Bollani

Autori: Bruno Brighetti, Bruno Martino

Editori: Universal Music Publishing Ricordi

Autori: Nicola Adriani

Editori: Fones, Pagina 3

Autori: Roberto Cipelli, Ettore Fioravanti, Paolo Fresu, Paolo Silvestri, Giustino Tracanna, Attilio Zanchi

Editori: Tuk Music

Autori: Felice Piccarreda, Billy Strayhorn (ASCAP)

Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Campbell Connelly (PRS)

Top colonna sonora – Cinema

C’è ancora domani

Compositori: Lele Marchitelli

Compositori: Lele Marchitelli Editori: Flipper, Nightingale Songs Il ragazzo dai pantaloni rosa

Compositori: Francesco Cerasi

Editori: Eagle Pictures

Compositori: Andrea Farri

Editori: Tramp Limited, Slinkset

Compositori: Umberto Scipioni

Editori: IIF

Compositori: Piernicola Di Muro, Antonio Mastrota

Editori: Bixio C.E.M.S.A.

Top colonna sonora – Film tv

Diabolik

Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi

Editori: Creuza, Edizioni Curci

Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi

Editori: Creuza, Edizioni Curci

Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga, Gabriele Mainetti

Autori: Goon Films, Edizioni Curci

Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga

Editori: Sony Music Publishing

Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga

Editori: Lebowski

Top colonna sonora – Serie tv

Gloria

Compositori: Fernando Alba, Alessandro Bencini, Andrea Bonini

Editori: Eagle, Sony Music Publishing

Compositori: Carmine Padula

Editori: Rai Com

Compositori: Tommy Caputo, Santi Pulvirenti, Laura Suvi Valjus

Editori: Emergency, New Emergency

Compositori: Carmelo Travia, Giuliano Taviani

Editori: Bixio C.E.M.S.A.

Compositori: Stefano Mainetti

Editori: Bixio C.E.M.S.A., Rai Com

Top colonna sonora – Film streaming

C’è ancora domani

Compositori: Lele Marchitelli

Editori: Flipper, Nightingale Songs

Compositori: Antonio Di Iorio, Tom Holkenborg (ASCAP)

Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Warner Olive Music (ASCAP)

Compositori: Andrea Farri, Lara Martelli

Editori: San Isidro

Compositori: Piernicola Di Muro, Antonio Mastrota

Editori: Bixio C.E.M.S.A.

Compositori: Francesco Marchetti, Bruno Zambrini

Editori: 9 aprile, Combo, Medusa Film

Top colonna sonora – Serie streaming

Doc – Nelle tue mani 3

Compositori: Antonino Brundo, Nico Bruno, Paolo Buonvino, Pasquale Laino

Editori: Luxvide

Compositori: Stefano Lentini, Lolloflow, Matteo Paolillo, Raiz

Editori: Rai Com, Coloora

Compositori: Matteo Buzzanca

Editori: Sony Music Publishing

Compositori: Corrado Carosio, Luigi De Crescenzo, Angelo Pietro Fornaro, Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua, Riccardo Eberspacher (SACEM)

Editori: Banijay Music Italy, BMG Rights Management, Edizioni Curci, Rai Com, The Beautiful Ones, The Saifam Group, Wise Music Italy

Compositori: Tommy Caputo, Silvia Leonetti, Santi Pulvirenti, Laura Suvi Valjus

Editori: Luxvide, RTI

Top Recorded Track

100 messaggi

Autori: Lazza, Nicolò Pucciarmati, Diego Vincenzo Vettraino, Denis Lesjak (BMI), Guillermo Moreno Romero (BMI)

Editori: BHMG, J, Me Next, Thaurus Publishing, Sony Music Publishing, Beatstars Publishing WorldWide (BMI)

Autori: Lazza, Andrea Nardi, Sferaebbasta, Shiva, Diego Vincenzo Vettraino

Editori: Accordo Edizioni Musicali, BHMG, Cafè Concerto, Cramps Music, Cupido, J, Milano Ovest, Thaurus Publishing, The Saifam Group, Ventidiciotto, Budde Music Right (GEMA), Cubeatz Music (GEMA), Finessegtb Music (BMI), These are pulse songs (BMI)

Autori: Ultimo

Editori: Honiro Label & Publishing, Ultimo Entertainment

Autori: Max Pezzali, Mauro Repetto

Editori: DJ’s gang, RTI, Warner Chappell Music Italiana

Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella

Editori: Garage Days, Logico, Universal Music Publishing Ricordi

MILANO MUSIC WEEK 2025: GLI APPUNTAMENTI FIRMATI SIAE

In occasione della Milano Music Week 2025, SIAE presenterà alcuni incontri:

20 novembre – Palazzina Appiani, ore 12: La Trilogia di Marracash – talk con Marz e Zef

21 novembre – Palazzina Appiani, ore 16.30: Firma d’autore: cosa fa (davvero) un A&R nell’editoria?

21 novembre – Palazzina Appiani, ore 17.30: Tutto quello che pensi di sapere sulla SIAE (ma forse è sbagliato)

Inoltre, nell’ambito del Music Publishing Day, al Dazio di Levante sono in programma due speciali incontri a cura di Fem, Anem e Emusa con la collaborazione di SIAE: