Milano Music Week 2025: svelate le categorie e le nomination dei SIAE Music Awards

Milano Music Week 2025: le categorie e le nomination dei SIAE Music Awards.
Dopo il grande successo degli scorsi due anni, sabato 22 novembre – alle ore 19.30 – al Superstudio Più di via Tortona 27, a Milano, si terrà la terza edizione dei SIAE Music Awards: i premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo sia in Italia che all’estero.
“La terza edizione dei SIAE Music Awards è la testimonianza di quanto la musica sia una forza viva e condivisa, capace di unire generazioni, generi e linguaggi. Celebriamo gli Autori e gli Editori che, con le loro opere, danno voce al presente e tracciano nuove strade per la musica del futuro“, ha dichiarato il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.
Poi, ha aggiunto: “SIAE continua a essere accanto a chi trasforma le idee in emozioni, riconoscendo nella creatività, in tutte le sue forme, il cuore pulsante della nostra identità culturale. È questo il senso più profondo del nostro lavoro: sostenere chi crea“.
Voluta e organizzata da SIAE, prodotta da Friends & Partners e condotta da Amadeus, con l’accompagnamento live a cura del M° Valeriano Chiaravalle, questa serata-evento arricchisce il programma della Milano Music Week 2025, di cui SIAE è promotore, e si pone come obiettivo quello di omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono tuttora la storia della nostra musica.
“I SIAE Music Awards non sono solo un premio, o una serata di spettacolo, ma un grande grazie a tutti coloro che fanno vivere la musica: agli autori, ai compositori, agli artisti, agli editori e a chi lavora dietro le quinte per trasformare un’idea, una melodia o una parola in qualcosa che arriva al cuore delle persone“, ha chiosato Amadeus.
“La musica, per me, è sempre stata una compagna di viaggio. È grazie alla musica se ho sognato, ho lavorato e mi sono emozionato. Proprio per questo sono davvero felice di tornare a condurre i SIAE Music Awards. Per me non c’è niente di più bello che celebrare la musica”.
SIAE MUSIC AWARDS: LE CATEGORIE E LE NOMINATION
Basate sulle rivelazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e dalle royalties distribuite e pagate nel 2025, le nomination dei SIAE Music Awards 18 categorie, 142 autori, 101 editori, 35 canzoni e 23 colonne sonore.
LE CATEGORIE
- Top canzone – Locali da ballo con musica live;
- Top canzone – Club;
- Top canzone – Locali con musica live;
- Top canzone – Radio;
- Top canzone italiana all’Estero;
- Top canzone Streaming Italia;
- Top canzone Social Italia;
- Top canzone Jazz;
- Top colonna sonora – Cinema;
- Top colonna sonora – Film tv;
- Top colonna sonora – Serie tv;
- Top colonna sonora – Film streaming;
- Top colonna sonora – Serie streaming;
- Top Recorded Track.
Nel corso della serata saranno inoltre annunciati il Premio Live Concert (venue con più di 5.000 posti), il Premio Live Recital (venue con meno di 5.000 posti), il Premio Under 35 e il Premio Speciale 2025.
LE NOMINATION
Top canzone – Locali da ballo con musica live
-
- Afrodite
Autori: Romeo Cattaneo, Fabio Cozzani, Roberto Giacinto Pellegrino, Marco Puppi
Editori: Two Music, Casanova Casanova, M. C. Harmony, Benvenuto Edizioni Musicali
- Nel blu, dipinto di blu
Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci
Editori: Edizioni Curci
- Pazza
Autori: Loredana Bertè, Andrea Bonomo, Luca Paolo Chiaravalli, Andrea Pugliese
Editori: Edizioni Curci, Music Union, Star, Bandabebè (non amministrato)
- Sarà perché ti amo
Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)
Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi
- Sinceramente
Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
Top canzone – Club
- Freed from desire
Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)
Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy
- I’m good (Blue)
Autori: Massimo Gabutti, Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)
Editori: BMG Rights Management, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing (PRS), BMG Rights Management (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana Limited (non amministrato)
- L’amour toujours
Autori: Gigi D’Agostino, Diego Maria Leoni, Carlo Montagner, Paolo Sandrini
Editori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy
- The rhythm of the night
Autori: Francesco Bontempi, Annerley Gordon, Giorgio Spagna, Michael Gaffey (PRS), Peter Wilfred Glenister (PRS)
Editori: Warner Chappell Music Italiana, Bug Music (PRS), Intersong Music (PRS), Warner Chappell Music (PRS)
- Sarà perché ti amo
Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)
Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi
Top canzone – Locali con musica live
- Albachiara
Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor
Editori: Warner Chappell Music Italiana
- Caruso
Autori: Lucio Dalla
Editori: EMI Music Publishing Italia, Universal Music Publishing Ricordi
- Certe notti
Autori: Luciano Ligabue
Editori: Fuoritempo, Sugar Music Publishing, Warner Chappell Music Italiana
- Nel blu, dipinto di blu
Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci
Editori: Edizioni Curci
- Sarà perché ti amo
Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)
Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi
Top canzone – Radio
-
- Casa mia
Autori: Ghali, Davide Petrella, Michele Zocca
Editori: Eclectic Music Publishing, Garage Days, Jimmy, Music Union, Universal Music Publishing Ricordi
- Karma
Autori: Alex, Kende, Davide Petrella, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Stash
Editori: Baraonda Edizioni, Garage Days, Thaurus Publishing, The Beautiful Ones, Universal Music Publishing Ricordi
- Malavita
Autori: Jacopo Ettorre, Leonardo Grillotti, Eugenio Davide Maimone, Merk & Kremont, Francesca Mesiano, Fausto Zanardelli, Federica Abbate (non amministrato)
Editori: Dodo Music Italia, Jet Music Publishing, MKMusic, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
- Ora che non ho più te
Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella
Editori: Garage Days, Logico, Universal Music Publishing Ricordi
- Sinceramente
Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
Top canzone italiana all’Estero
- Freed from desire
Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)
Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy
- I’m good (Blue)
Autori: Massimo Gabutti, Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)
Editori: BMG Rights Management, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing (PRS), BMG Rights Management (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana Limited (non amministrato)
- I wanna be your slave
Autori Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio
Editori: Sony Music Publishing
- Pedro
Autori: Gianni Boncompagni, Franco Bracardi, Paolo Ormi
Editori: Arcoiris Edizioni Musicali
- Sarà perché ti amo
Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)
Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi
Top canzone Streaming Italia
- I p’ me, tu p’ te
Autori: Paolo Antonacci, Francesco D’Alessio, Geolier, Gennaro Petito, Davide Simonetta, Davide Totaro, Michele Zocca
Editori: Eclectic Music Publishing, Music Union, Nuova Nassau, Studio Uno Sound, Thaurus Publishing, Wonder Manage, Management 33 Music (non amministrato), Golden Boys (non amministrato)
- La noia
Autori: Dario Faini, Madame, Angelina Mango
Editori: LaTarma, Miriolinga, Sabbia e Nuvole, Sugar Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi
- Sesso e samba
Autori: Tony Effe, Davide Petrella, Zef
Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Diana, Garage Days, Pegaso Publishing
- Sinceramente
Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
- Tuta Gold
Autori: Jacopo Ettorre, Katoo, Mahmood
Editori: Jet Music Publishing, Milotic, Universal Music Publishing Ricordi
Top canzone Social Italia
- La noia
Autori: Dario Faini, Madame, Angelina Mango
Editori: LaTarma, Miriolinga, Sabbia e Nuvole, Sugar Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi
- L’ultima poesia
Autori: Geolier, Juli, Gennaro Petito, Davide Petrella, Ultimo, Takagi & Ketra (non amministrato)
Editori: Faber, Garage Days, Hitaka, Honiro Label & Publishing, Imperial, Platinum Squad, Save my copyrights, Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi, Golden Boys (non amministrato), Management 33 Music (non amministrato)
- Rossetto e caffè
Autori: Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’Agostino, Sal da Vinci
Editori: Cose Production
- Sinceramente
Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
- Tuta Gold
Autori: Jacopo Ettorre, Katoo, Mahmood
Editori: Jet Music Publishing, Milotic, Universal Music Publishing Ricordi
Top canzone Jazz
- A tempo col pianeta
Autori: Stefano Bollani
- Estate
Autori: Bruno Brighetti, Bruno Martino
Editori: Universal Music Publishing Ricordi
- Minie
Autori: Nicola Adriani
Editori: Fones, Pagina 3
- Repens Big Band
Autori: Roberto Cipelli, Ettore Fioravanti, Paolo Fresu, Paolo Silvestri, Giustino Tracanna, Attilio Zanchi
Editori: Tuk Music
- Sei come un treno
Autori: Felice Piccarreda, Billy Strayhorn (ASCAP)
Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Campbell Connelly (PRS)
Top colonna sonora – Cinema
- C’è ancora domani
Compositori: Lele Marchitelli
Editori: Flipper, Nightingale Songs
- Il ragazzo dai pantaloni rosa
Compositori: Francesco Cerasi
Editori: Eagle Pictures
- Santocielo
Compositori: Andrea Farri
Editori: Tramp Limited, Slinkset
- Succede anche nelle migliori famiglie
Compositori: Umberto Scipioni
Editori: IIF
- Un mondo a parte
Compositori: Piernicola Di Muro, Antonio Mastrota
Editori: Bixio C.E.M.S.A.
Top colonna sonora – Film tv
- Diabolik
Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi
Editori: Creuza, Edizioni Curci
- Diabolik – Ginko all’attacco!
Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi
Editori: Creuza, Edizioni Curci
- Freaks out
Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga, Gabriele Mainetti
Autori: Goon Films, Edizioni Curci
- La befana vien di notte 2 – Le origini
Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga
Editori: Sony Music Publishing
- L’ombra del giorno
Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga
Editori: Lebowski
Top colonna sonora – Serie tv
- Gloria
Compositori: Fernando Alba, Alessandro Bencini, Andrea Bonini
Editori: Eagle, Sony Music Publishing
- La lunga notte – La caduta del Duce
Compositori: Carmine Padula
Editori: Rai Com
- Le indagini di Lolita Lobosco 3
Compositori: Tommy Caputo, Santi Pulvirenti, Laura Suvi Valjus
Editori: Emergency, New Emergency
- Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia
Compositori: Carmelo Travia, Giuliano Taviani
Editori: Bixio C.E.M.S.A.
- Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia
Compositori: Stefano Mainetti
Editori: Bixio C.E.M.S.A., Rai Com
Top colonna sonora – Film streaming
- C’è ancora domani
Compositori: Lele Marchitelli
Editori: Flipper, Nightingale Songs
- Godzilla e Kong – Il nuovo impero
Compositori: Antonio Di Iorio, Tom Holkenborg (ASCAP)
Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Warner Olive Music (ASCAP)
- Fabbricante di lacrime
Compositori: Andrea Farri, Lara Martelli
Editori: San Isidro
- Un mondo a parte
Compositori: Piernicola Di Muro, Antonio Mastrota
Editori: Bixio C.E.M.S.A.
- Volevo un figlio maschio
Compositori: Francesco Marchetti, Bruno Zambrini
Editori: 9 aprile, Combo, Medusa Film
Top colonna sonora – Serie streaming
- Doc – Nelle tue mani 3
Compositori: Antonino Brundo, Nico Bruno, Paolo Buonvino, Pasquale Laino
Editori: Luxvide
- Mare Fuori 4
Compositori: Stefano Lentini, Lolloflow, Matteo Paolillo, Raiz
Editori: Rai Com, Coloora
- Per Elisa – Il caso Claps
Compositori: Matteo Buzzanca
Editori: Sony Music Publishing
- Un professore 1
Compositori: Corrado Carosio, Luigi De Crescenzo, Angelo Pietro Fornaro, Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua, Riccardo Eberspacher (SACEM)
Editori: Banijay Music Italy, BMG Rights Management, Edizioni Curci, Rai Com, The Beautiful Ones, The Saifam Group, Wise Music Italy
- Viola come il mare 2
Compositori: Tommy Caputo, Silvia Leonetti, Santi Pulvirenti, Laura Suvi Valjus
Editori: Luxvide, RTI
Top Recorded Track
- 100 messaggi
Autori: Lazza, Nicolò Pucciarmati, Diego Vincenzo Vettraino, Denis Lesjak (BMI), Guillermo Moreno Romero (BMI)
Editori: BHMG, J, Me Next, Thaurus Publishing, Sony Music Publishing, Beatstars Publishing WorldWide (BMI)
- G63
Autori: Lazza, Andrea Nardi, Sferaebbasta, Shiva, Diego Vincenzo Vettraino
Editori: Accordo Edizioni Musicali, BHMG, Cafè Concerto, Cramps Music, Cupido, J, Milano Ovest, Thaurus Publishing, The Saifam Group, Ventidiciotto, Budde Music Right (GEMA), Cubeatz Music (GEMA), Finessegtb Music (BMI), These are pulse songs (BMI)
- Lunedì
Autori: Ultimo
Editori: Honiro Label & Publishing, Ultimo Entertainment
- Non me la menare
Autori: Max Pezzali, Mauro Repetto
Editori: DJ’s gang, RTI, Warner Chappell Music Italiana
- Ora che non ho più te
Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella
Editori: Garage Days, Logico, Universal Music Publishing Ricordi
MILANO MUSIC WEEK 2025: GLI APPUNTAMENTI FIRMATI SIAE
In occasione della Milano Music Week 2025, SIAE presenterà alcuni incontri:
- 20 novembre – Palazzina Appiani, ore 12: La Trilogia di Marracash – talk con Marz e Zef
- 21 novembre – Palazzina Appiani, ore 16.30: Firma d’autore: cosa fa (davvero) un A&R nell’editoria?
- 21 novembre – Palazzina Appiani, ore 17.30: Tutto quello che pensi di sapere sulla SIAE (ma forse è sbagliato)
Inoltre, nell’ambito del Music Publishing Day, al Dazio di Levante sono in programma due speciali incontri a cura di Fem, Anem e Emusa con la collaborazione di SIAE:
- ore 14:30 – The Global Voice of Music Publishing
- ore 15:30 – Il valore del diritto d’autore e il ruolo dell’editore musicale