15 Novembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
15 Novembre 2025

Milano Music Week 2025: svelate le categorie e le nomination dei SIAE Music Awards

Ad essere premiati saranno gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo sia in Italia che all'estero

News di Lorenza Ferraro
Premiazione SIAE Music Awards 2025 al Superstudio Più di Milano durante la Milano Music Week
Condividi su:

Milano Music Week 2025: le categorie e le nomination dei SIAE Music Awards.

Dopo il grande successo degli scorsi due anni, sabato 22 novembre – alle ore 19.30 – al Superstudio Più di via Tortona 27, a Milano, si terrà la terza edizione dei SIAE Music Awards: i premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo sia in Italia che all’estero.

La terza edizione dei SIAE Music Awards è la testimonianza di quanto la musica sia una forza viva e condivisa, capace di unire generazioni, generi e linguaggi. Celebriamo gli Autori e gli Editori che, con le loro opere, danno voce al presente e tracciano nuove strade per la musica del futuro“, ha dichiarato il Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

Poi, ha aggiunto: “SIAE continua a essere accanto a chi trasforma le idee in emozioni, riconoscendo nella creatività, in tutte le sue forme, il cuore pulsante della nostra identità culturale. È questo il senso più profondo del nostro lavoro: sostenere chi crea“.

Voluta e organizzata da SIAE, prodotta da Friends & Partners e condotta da Amadeus, con l’accompagnamento live a cura del M° Valeriano Chiaravalle, questa serata-evento arricchisce il programma della Milano Music Week 2025, di cui SIAE è promotore, e si pone come obiettivo quello di omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono tuttora la storia della nostra musica.

I SIAE Music Awards non sono solo un premio, o una serata di spettacolo, ma un grande grazie a tutti coloro che fanno vivere la musica: agli autori, ai compositori, agli artisti, agli editori e a chi lavora dietro le quinte per trasformare un’idea, una melodia o una parola in qualcosa che arriva al cuore delle persone“, ha chiosato Amadeus.

“La musica, per me, è sempre stata una compagna di viaggio. È grazie alla musica se ho sognato, ho lavorato e mi sono emozionato. Proprio per questo sono davvero felice di tornare a condurre i SIAE Music Awards. Per me non c’è niente di più bello che celebrare la musica”. 

SIAE MUSIC AWARDS: LE CATEGORIE E LE NOMINATION

Basate sulle rivelazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e dalle royalties distribuite e pagate nel 2025, le nomination dei SIAE Music Awards 18 categorie, 142 autori, 101 editori, 35 canzoni e 23 colonne sonore.

LE CATEGORIE

  • Top canzone – Locali da ballo con musica live;
  • Top canzone – Club;
  • Top canzone – Locali con musica live;
  • Top canzone – Radio;
  • Top canzone italiana all’Estero;
  • Top canzone Streaming Italia;
  • Top canzone Social Italia;
  • Top canzone Jazz;
  • Top colonna sonora – Cinema;
  • Top colonna sonora – Film tv;
  • Top colonna sonora – Serie tv;
  • Top colonna sonora – Film streaming;
  • Top colonna sonora – Serie streaming;
  • Top Recorded Track.

Nel corso della serata saranno inoltre annunciati il Premio Live Concert (venue con più di 5.000 posti), il Premio Live Recital (venue con meno di 5.000 posti), il Premio Under 35 e il Premio Speciale 2025.

LE NOMINATION

Top canzone – Locali da ballo con musica live

    • Afrodite
      Autori: Romeo Cattaneo, Fabio Cozzani, Roberto Giacinto Pellegrino, Marco Puppi
      Editori: Two Music, Casanova Casanova, M. C. Harmony, Benvenuto Edizioni Musicali
    • Nel blu, dipinto di blu
      Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci
      Editori: Edizioni Curci
    • Pazza
      Autori: Loredana Bertè, Andrea Bonomo, Luca Paolo Chiaravalli, Andrea Pugliese
      Editori: Edizioni Curci, Music Union, Star, Bandabebè (non amministrato)
    • Sarà perché ti amo
      Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)
      Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi
    • Sinceramente
      Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
      Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana

Top canzone – Club

  • Freed from desire
    Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)
    Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy
  • I’m good (Blue)
    Autori: Massimo Gabutti, Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)
    Editori: BMG Rights Management, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing (PRS), BMG Rights Management (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana Limited (non amministrato)
  • L’amour toujours
    Autori: Gigi D’Agostino, Diego Maria Leoni, Carlo Montagner, Paolo Sandrini
    Editori: Edizioni ZYX Music, Warner Music Publishing Italy
  • The rhythm of the night
    Autori: Francesco Bontempi, Annerley Gordon, Giorgio Spagna, Michael Gaffey (PRS), Peter Wilfred Glenister (PRS)
    Editori: Warner Chappell Music Italiana, Bug Music (PRS), Intersong Music (PRS), Warner Chappell Music (PRS)
  • Sarà perché ti amo
    Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)
    Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone – Locali con musica live

  • Albachiara
    Autori: Vasco Rossi, Alan Taylor
    Editori: Warner Chappell Music Italiana
  • Caruso
    Autori: Lucio Dalla
    Editori: EMI Music Publishing Italia, Universal Music Publishing Ricordi
  • Certe notti
    Autori: Luciano Ligabue
    Editori: Fuoritempo, Sugar Music Publishing, Warner Chappell Music Italiana
  • Nel blu, dipinto di blu
    Autori: Domenico Modugno, Franco Migliacci
    Editori: Edizioni Curci
  • Sarà perché ti amo
    Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)
    Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone – Radio

    • Casa mia
      Autori: Ghali, Davide Petrella, Michele Zocca
      Editori: Eclectic Music Publishing, Garage Days, Jimmy, Music Union, Universal Music Publishing Ricordi
    • Karma
      Autori: Alex, Kende, Davide Petrella, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Stash
      Editori: Baraonda Edizioni, Garage Days, Thaurus Publishing, The Beautiful Ones, Universal Music Publishing Ricordi
    • Malavita
      Autori: Jacopo Ettorre, Leonardo Grillotti, Eugenio Davide Maimone, Merk & Kremont, Francesca Mesiano, Fausto Zanardelli, Federica Abbate (non amministrato)
      Editori: Dodo Music Italia, Jet Music Publishing, MKMusic, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
    • Ora che non ho più te
      Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella
      Editori: Garage Days, Logico, Universal Music Publishing Ricordi
    • Sinceramente
      Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
      Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana

Top canzone italiana all’Estero

  • Freed from desire
    Autori: Molella, Phil Jay, Gala (PRS)
    Editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy
  • I’m good (Blue)
    Autori: Massimo Gabutti, Jeffrey Jey, Maury, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI)
    Editori: BMG Rights Management, DiPiù, GZ2538, Sony Music Publishing Italy, BMG Platinum Songs (BMI), Sony/ATV Music Publishing (PRS), BMG Rights Management (PRS), Kiss me if you can music (BMI), Jackback Publishing (SACEM), Hotel Cabana Limited (non amministrato)
  • I wanna be your slave
    Autori Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio
    Editori: Sony Music Publishing
  • Pedro
    Autori: Gianni Boncompagni, Franco Bracardi, Paolo Ormi
    Editori: Arcoiris Edizioni Musicali
  • Sarà perché ti amo
    Autori: Daniele Pace, Pupo, Dario Farina (GEMA)
    Editori: Abramo Allione Edizioni Musicali, Edizioni Curci, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone Streaming Italia

  • I p’ me, tu p’ te
    Autori: Paolo Antonacci, Francesco D’Alessio, Geolier, Gennaro Petito, Davide Simonetta, Davide Totaro, Michele Zocca
    Editori: Eclectic Music Publishing, Music Union, Nuova Nassau, Studio Uno Sound, Thaurus Publishing, Wonder Manage, Management 33 Music (non amministrato), Golden Boys (non amministrato)
  • La noia
    Autori: Dario Faini, Madame, Angelina Mango
    Editori: LaTarma, Miriolinga, Sabbia e Nuvole, Sugar Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi
  • Sesso e samba
    Autori: Tony Effe, Davide Petrella, Zef
    Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Diana, Garage Days, Pegaso Publishing
  • Sinceramente
    Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
    Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
  • Tuta Gold
    Autori: Jacopo Ettorre, Katoo, Mahmood
    Editori: Jet Music Publishing, Milotic, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone Social Italia

  • La noia
    Autori: Dario Faini, Madame, Angelina Mango
    Editori: LaTarma, Miriolinga, Sabbia e Nuvole, Sugar Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi
  • L’ultima poesia
    Autori: Geolier, Juli, Gennaro Petito, Davide Petrella, Ultimo, Takagi & Ketra (non amministrato)
    Editori: Faber, Garage Days, Hitaka, Honiro Label & Publishing, Imperial, Platinum Squad, Save my copyrights, Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Ricordi, Golden Boys (non amministrato), Management 33 Music (non amministrato)
  • Rossetto e caffè
    Autori: Barbato Capolongo, Luigi D’Agostino, Vincenzo D’Agostino, Sal da Vinci
    Editori: Cose Production
  • Sinceramente
    Autori: Annalisa, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Zef
    Editori: Diana, Eclectic Music Publishing, Nuova Nassau, Universal Music Publishing Ricordi, Warner Chappell Music Italiana
  • Tuta Gold
    Autori: Jacopo Ettorre, Katoo, Mahmood
    Editori: Jet Music Publishing, Milotic, Universal Music Publishing Ricordi

Top canzone Jazz

  • A tempo col pianeta
    Autori: Stefano Bollani
  • Estate
    Autori: Bruno Brighetti, Bruno Martino
    Editori: Universal Music Publishing Ricordi
  • Minie
    Autori: Nicola Adriani
    Editori: Fones, Pagina 3
  • Repens Big Band
    Autori: Roberto Cipelli, Ettore Fioravanti, Paolo Fresu, Paolo Silvestri, Giustino Tracanna, Attilio Zanchi
    Editori: Tuk Music
  • Sei come un treno
    Autori: Felice Piccarreda, Billy Strayhorn (ASCAP)
    EditoriUniversal Music Publishing Ricordi, Campbell Connelly (PRS)

Top colonna sonora – Cinema

  • C’è ancora domani
    Compositori: Lele Marchitelli
    Editori: Flipper, Nightingale Songs
  • Il ragazzo dai pantaloni rosa
    Compositori: Francesco Cerasi
    Editori: Eagle Pictures
  • Santocielo
    Compositori: Andrea Farri
    Editori: Tramp Limited, Slinkset
  • Succede anche nelle migliori famiglie
    Compositori: Umberto Scipioni
    Editori: IIF
  • Un mondo a parte
    Compositori: Piernicola Di Muro, Antonio Mastrota
    Editori: Bixio C.E.M.S.A.

Top colonna sonora – Film tv

  • Diabolik
    Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi
    Editori: Creuza, Edizioni Curci
  • Diabolik – Ginko all’attacco!
    Compositori: Pivio & Aldo De Scalzi
    Editori: Creuza, Edizioni Curci
  • Freaks out
    Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga, Gabriele Mainetti
    Autori: Goon Films, Edizioni Curci
  • La befana vien di notte 2 – Le origini
    Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga
    Editori: Sony Music Publishing
  • L’ombra del giorno
    Compositori: Emanuele Bossi, Michele Braga
    Editori: Lebowski

Top colonna sonora – Serie tv

  • Gloria
    Compositori: Fernando Alba, Alessandro Bencini, Andrea Bonini
    Editori: Eagle, Sony Music Publishing
  • La lunga notte – La caduta del Duce
    Compositori: Carmine Padula
    Editori: Rai Com
  • Le indagini di Lolita Lobosco 3
    Compositori: Tommy Caputo, Santi Pulvirenti, Laura Suvi Valjus
    Editori: Emergency, New Emergency
  • Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia
    Compositori: Carmelo Travia, Giuliano Taviani
    Editori: Bixio C.E.M.S.A.
  • Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia
    Compositori: Stefano Mainetti
    Editori: Bixio C.E.M.S.A., Rai Com

Top colonna sonora – Film streaming

  • C’è ancora domani
    Compositori: Lele Marchitelli
    Editori: Flipper, Nightingale Songs
  • Godzilla e Kong – Il nuovo impero
    Compositori: Antonio Di Iorio, Tom Holkenborg (ASCAP)
    Editori: Universal Music Publishing Ricordi, Warner Olive Music (ASCAP)
  • Fabbricante di lacrime
    Compositori: Andrea Farri, Lara Martelli
    Editori: San Isidro
  • Un mondo a parte
    Compositori: Piernicola Di Muro, Antonio Mastrota
    Editori: Bixio C.E.M.S.A.
  • Volevo un figlio maschio
    Compositori: Francesco Marchetti, Bruno Zambrini
    Editori: 9 aprile, Combo, Medusa Film

Top colonna sonora – Serie streaming

  • Doc – Nelle tue mani 3
    Compositori: Antonino Brundo, Nico Bruno, Paolo Buonvino, Pasquale Laino
    Editori: Luxvide
  • Mare Fuori 4
    Compositori: Stefano Lentini, Lolloflow, Matteo Paolillo, Raiz
    Editori: Rai Com, Coloora
  • Per Elisa – Il caso Claps
    Compositori: Matteo Buzzanca
    Editori: Sony Music Publishing
  • Un professore 1
    Compositori: Corrado Carosio, Luigi De Crescenzo, Angelo Pietro Fornaro, Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua, Riccardo Eberspacher (SACEM)
    Editori: Banijay Music Italy, BMG Rights Management, Edizioni Curci, Rai Com, The Beautiful Ones, The Saifam Group, Wise Music Italy
  • Viola come il mare 2
    Compositori: Tommy Caputo, Silvia Leonetti, Santi Pulvirenti, Laura Suvi Valjus
    Editori: Luxvide, RTI

Top Recorded Track

  • 100 messaggi
    Autori: Lazza, Nicolò Pucciarmati, Diego Vincenzo Vettraino, Denis Lesjak (BMI), Guillermo Moreno Romero (BMI)
    Editori: BHMG, J, Me Next, Thaurus Publishing, Sony Music Publishing, Beatstars Publishing WorldWide (BMI)
  • G63
    Autori: Lazza, Andrea Nardi, Sferaebbasta, Shiva, Diego Vincenzo Vettraino
    Editori: Accordo Edizioni Musicali, BHMG, Cafè Concerto, Cramps Music, Cupido, J, Milano Ovest, Thaurus Publishing, The Saifam Group, Ventidiciotto, Budde Music Right (GEMA), Cubeatz Music (GEMA), Finessegtb Music (BMI), These are pulse songs (BMI)
  • Lunedì
    Autori: Ultimo
    Editori: Honiro Label & Publishing, Ultimo Entertainment
  • Non me la menare
    Autori: Max Pezzali, Mauro Repetto
    Editori: DJ’s gang, RTI, Warner Chappell Music Italiana
  • Ora che non ho più te
    Autori: Cesare Cremonini, Davide Petrella
    Editori: Garage Days, Logico, Universal Music Publishing Ricordi

MILANO MUSIC WEEK 2025: GLI APPUNTAMENTI FIRMATI SIAE

In occasione della Milano Music Week 2025, SIAE presenterà alcuni incontri:

  • 20 novembre – Palazzina Appiani, ore 12: La Trilogia di Marracash – talk con Marz e Zef
  • 21 novembre – Palazzina Appiani, ore 16.30: Firma d’autore: cosa fa (davvero) un A&R nell’editoria?
  • 21 novembre – Palazzina Appiani, ore 17.30: Tutto quello che pensi di sapere sulla SIAE (ma forse è sbagliato)

Inoltre, nell’ambito del Music Publishing Day, al Dazio di Levante sono in programma due speciali incontri a cura di Fem, Anem e Emusa con la collaborazione di SIAE:

  • ore 14:30 – The Global Voice of Music Publishing
  • ore 15:30 – Il valore del diritto d’autore e il ruolo dell’editore musicale

All Music Italia

Articoli più letti

X Factor pagelle quarto live 2025 con i concorrenti in gara e Favino giudice extra nella Giostra 1

X FACTOR 2025 PAGELLE quarto LIVE: Gabbani polemico, Lauro interrompe e tra i talenti spicca Tomasi
Tommaso Paradiso Forse, testo e significato del nuovo singolo da Casa Paradiso 2

“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo
New Music Friday 14 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 14 novembre 2025
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 16 novembre con giudici Ermal Meta e Alessandro Cattelan 5

Amici 2025: le anticipazioni del 16 novembre con giudici Ermal Metal e Alessandro Cattelan
pagelle nuovi singoli 14 novembre 2025 6

Pagelle nuovi singoli 14 novembre 2025: Tommaso Paradiso profumo di casa, Baby K fuoristagione, Subsonica per il sociale
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 7

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Destinazione Paradiso 30 anni Gianluca Grignani 8

Gianluca Grignani celebra i 30 anni di "Destinazione Paradiso" con una nuova edizione speciale

Cerca su A.M.I.