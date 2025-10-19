Milano Music Week 2025: dal 17 al 23 novembre una città che suona

Dal 17 al 23 novembre 2025 Milano si trasforma ancora una volta nella capitale della musica con la Milano Music Week. Una settimana di concerti, dj set, talk, panel, workshop e showcase che invaderanno la città in ogni angolo, dalle periferie al cuore pulsante dei club e dei listening bar.

Il tema di quest’anno è “Nuova generazione”, un filo conduttore che promette di unire creatività, innovazione e contaminazione.

Una città che suona: la filosofia della Milano Music Week 2025

Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione — promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Cultura insieme ad AssoConcerti, Assomusica, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE — punta a trasformare Milano in un ecosistema sonoro diffuso.

Non solo concerti, ma anche talk, incontri e format inediti dedicati al music business e alla cultura pop contemporanea, con la direzione artistica di Nur Al Habash e l’organizzazione di Butik s.r.l..

Il programma 2025 rappresenta una vera metamorfosi urbana: ogni quartiere diventa palcoscenico per nuove forme di espressione musicale e culturale, in un dialogo continuo tra innovazione tecnologica, nuovi linguaggi e giovani artisti.

I nuovi format: “Diggin’ With” e “The Stereo Line”

Due format raccontano la nuova anima della Music Week.

Il primo è “Diggin’ With”, una serie di incontri nei negozi di dischi indipendenti dove artisti e pubblico si incontrano tra vinili e chiacchiere. Da Il Discomane a Serendeepity fino a Psycho Records e Dischivolanti, gli appassionati potranno scoprire i gusti musicali di Auroro Borealo, Colombre e Maria Antonietta, Egreen, Eugenio Finardi, Generic Animal, Marta Del Grandi e Venerus.

Il secondo è “The Stereo Line”, un percorso d’ascolto nei listening bar di Milano come Onda Listening Bar, Bene Bene e Palinurobar, con protagonisti Any Other, Carlo Antonelli, Colapesce, Il Mago del Gelato, Linus e Lorenzo Senni. Qui, tra giradischi e vinili, la musica torna a essere un’esperienza condivisa e lenta, da ascoltare insieme.

Eventi, showcase e premi

I party e gli showcase restano il cuore pulsante della Milano Music Week.

Il Dazio di Levante all’Arco della Pace ospiterà due serate clou: il 19 novembre lo showcase di Sony Music Italy e il 22 novembre Amplify, evento firmato Believe e Dischi Sotterranei.

Tra i protagonisti live anche ANNA, Dardust, Giulia Mei, Hunee, I Cani, Richie Hawtin e The Chemical Brothers.

Il 22 novembre al Superstudio Più tornano i SIAE Music Awards, i premi dedicati agli autori e agli editori più rappresentativi della scena italiana ed estera che lo scorso anno scatenarono grandi polemiche.

Non mancheranno, inoltre, workshop e incontri promossi da Metatron (22 novembre, Ostello Bello Duomo), Indaco Records e Radar MGMT.

Linecheck, City Echoes e gli eventi diffusi

Dal 17 al 22 novembre torna Linecheck Music Meeting & Festival con il concept “A Beautiful Presence”, mentre dal 20 al 23 novembre prende vita City Echoes, il festival curato da Polifonic che trasforma Milano in un laboratorio sonoro e visivo con concerti, dj set e performance multidisciplinari.

Il 23 novembre, infine, la mezza maratona Milano21 Rock Your Race vedrà i Rockin’1000 suonare lungo i 21 chilometri del percorso cittadino.

All Music Italia e Alvise Salerno alla Milano Music Week

Tra i talk dedicati al mondo del music business, quest’anno ci sarà anche All Music Italia con un incontro musicale tra due generazione di cantautori moderato dal nostro Alvise Salerno presso 21 House of Stories Città Studi.

La Milano Music Week 2025 si conferma così non solo come la più grande festa della musica della città, ma anche come un luogo di incontro tra professionisti, artisti e pubblico. Un laboratorio aperto dove il futuro della musica italiana si costruisce — e si ascolta — ogni giorno.