SIAE MUSIC AWARDS, i premi della creatività musicale: tutti i vincitori della seconda edizione

Nel corso della Milano Music Week, Sabato 23 novembre dal palco del Superstudio di Milano si è tenuta la seconda edizione dei SIAE Music Awards, una speciale serata condotta da Amadeus, durante la quale sono stati consegnati i premi che celebrano l’eccellenza e la creatività della musica italiana.

L’evento, realizzato con la direzione artistica e creativa di LaTarma Entertainment e prodotto da Live Nation, ha visto tra gli ospiti: Ornella Vanoni, Gabriele Muccino, Lino Guanciale, il Sottosegretario al Ministero della cultura, Gianmarco Mazzi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, il Direttore Generale di SIAE Matteo Fedeli, la Presidente di Rai Com Claudia Mazzola, la conduttrice radiofonica di Rai Radio 2 Natasha Lusenti, la nipote di Domenico Modugno Francesca Modugno, Silvia Danielli di Billboard Italia, Alfredo Gramitto Ricci (Edizioni Curci), il figlio di Ennio Morricone Marco Morricone, Max Brigante (manager di Ultimo), Rita Allevato (manager di Paolo Conte), Matteo Zanobini (Edizioni Picicca e manager di Brunori Sas).

“Una serata di musica, di riconoscimenti, di grandi successi voluta dalla SIAE non solo per premiare i più ascoltati, ma per premiare tutta la musica italiana: che è viva, che è bella, che fa sistema e – soprattutto – che ci sa ancora sorprendere, e la SIAE è presente per tutelare questa fabbrica della creatività.

“Noi siamo la musica”. È un’emozione per me trovarmi dentro a questo “Noi”: io che di musica ho sempre vissuto, perché la musica è davvero stata la colonna sonora della mia carriera professionale. Per me, che fin da ragazzino mi divertivo ad abbinare cantante e autore, andare a cercare chi ci fosse dietro a quel pezzo, riconoscere le cifre stilistiche delle varie firme, è davvero un privilegio essere qui.” racconta Amadeus.

L’evento, come spiega il presidente Salvatore Nastasi, è stato anche l’occasione per celebrare i 100mila iscritti alla SIAE insieme ai cantanti, agli autori e agli editori protagonisti dei grandi successi della musica italiana, premiandoli per le canzoni e le musiche che hanno realizzato e che accompagnano tutti noi nel corso delle nostre giornate.

