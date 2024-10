Milano Music Week 2024, inizia a prendere forma il programma dell’ottava edizione

La Milano Music Week nel 2024 è arrivata alla sua ottava edizione e a meno di un mese dalla partenza comincia a prendere forma il programma e il calendario dei panel su temi attuali, scenari futuri, workshop formativi, interviste, party, concerti, dj set e tanto altro.

La settimana scelta per questa edizione che trasformerà Milano nella città della musica è quella dal 18 novembre al 24 novembre e avrà come distretto principale il Castello Sforzesco e tutto il centro della città meneghina, tra cui i due Dazi dell’Arco della Pace.

Inoltre, per il terzo anno consecutivo la Direzione Artistica è affidata a Nur Al Habash. Per consultare i primi panel programmati e svelati, è possibile visitare il sito della Milano Music Week (in continuo aggiornamento) cliccando qui. Le prenotazioni per gli eventi saranno attive da venerdì 8 novembre.

La veste grafica per per questa edizione è basata su un concept che celebra la musica come espressione artistica universale che non smette mai di accompagnarci, influenzando profondamente il nostro modo di interagire con le emozioni, la collettività e l’ambiente che ci circonda.

MILANO MUSIC WEEK 2024: I DETTAGLI

La Milano Music Week è un progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ed è organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale.

Il Castello Sforzesco sarà l’headquarter di questa edizione dove dal martedì al venerdì ci saranno diversi panel sul music business, interviste e performance speciali. Tra i primi eventi annunciati c’è il talk “Da Woodstock a Marrageddon” con ospite Linus (presentato da AssoConcerti), l’intervista a La Rappresentante di Lista (presentato da Rockit) e uno speciale live di Pop X nella Sala della Balla all’interno del Museo degli Strumenti Musicali.

Altri panel saranno:

“Come gira la musica: piattaforme e compensi agli artisti” (presentato da NUOVO IMAIE)

“Il valore artistico delle colonne sonore” (presentato da SIAE)

“Turismo e spettacoli dal vivo: connubio per un nuovo turismo in Italia” (presentato da Assomusica)

“Music publishing survey: presentazione della prima ricerca sull’editoria musicale mondiale e italiana” (presentato da FEM, EMusa, ANEM e SIAE)

Per quanto riguarda il Dazio di Ponente dell’Arco della Pace, sarà attivo da martedì a domenica. Attraverso il sito della Milano Music Week 2024 è possibile scoprire i primi incontri:

“A European agenda for music. How European policies influence discography” (presentato da FIMI)

“La musica che conta. Ma quanto conta? Lo studio di settore sull’industria discografica italiana” (presentato da AFI e Fondazione Assolombarda)

“A cosa servono le etichette indipendenti nel 2024?” (presentato da PMI)

“La rivoluzione AI nel mercato dei diritti musicali: rischi, etica, nuovi strumenti” (presentato da SCF)

“Come far fruttare il master di un brano con i diritti connessi” (presentato da Evolution)

Il Dazio di Levante invece sarà dedicato ai party serali, ospitando anche l’opening party (martedì 19 novembre) e il closing party (domenica 24 novembre).

Tra le principali location coinvolte nel distretto centrale ci saranno anche la Biblioteca di Parco Sempione, ideale per le presentazioni di libri a tema musica come “Bassa Fedeltà. Musica lo-fi e fuga dal capitalismo” di Enrico Monacelli.

Poi, l’Acquario Civico di Parco Sempione ospiterà l’experience “Underwater Sounds: Sonorizzare gli abissi. CAM Sugar x Acquario Civico” durante la quale ci si immergerà grazie alle cuffie nelle colonne sonore del secondo dopoguerra dedicate al paesaggio sonoro acquatico (presentato da Cam Sugar) e accoglierà la proiezione del film “Crossing the bridge – The Sound of Istanbul” che racconta il percorso del musicista tedesco Alexander Hacke alla ricerca della varietà della musica turca (presentato da MUBI).

Triennale Milano, invece, sarà la location principale per la giornata di apertura di lunedì 18 novembre e ospiterà dei contenuti esclusivi il giovedì 21 novembre organizzati insieme ad alcuni dei Digital Content Creators della Milano Music Week come Deer Waves, con “Come suona Milano durante la MMW? Live workshop con Fenoaltea”, e nss magazine, con il talk “Fashion show sounds”.

Come sempre, dal distretto centrale, la musica raggiungerà tutta la città. Tra i primi eventi confermati c’è il concerto dei Public Service Broadcasting all’Arci Bellezza e il talk con la band della nuova scena musicale veneta Post Nebbia (presentato da Fondamentali Podcast).