Con la Milano Music Week arriva all’Ostello bello “Pull The Triggger”, l’aperitivo musicale esplosivo

Anche All Music Italia sarà presente alla Milano Music Week in qualità di partner di Pull The Triggger, una nuova iniziativa che, da slogan, mira ad accendere il potenziale e innescare il successo.

L’aperitivo musicale esplosivo, così viene definito Pull The Triggger, avrà luogo dal 21 al 27 novembre all’Ostello Bello di Milano in via Medici 4 prende vita da TRIGGGER, nuova realtà dell’industria musicale italiana che offre consulenza strategica, progettualità e ampia visione, alta professionalità ed efficienza su progetti che vengono strutturati su misura e servizi a 360° nella gestione dei Progetti e degli Artisti.

Pull The Triggger sarà un evento unico per fare networking, bere birrette, conoscersi e scoprire nuova musica, insieme a una realtà nuova, dinamica e snella come quella di un hub che nasce dall’unione di diversi professionisti in ambito artistico e musicale.

Tanti gli ospiti di questa settimana che vedrà il nostro sito in veste di media partner. Dal Centro d’Ascolto Rottincuore di Romina Falconi ai live di Caterina, Mille, Caffellatte, Liner, Federico Baroni, Olrvndo e tanti altri ancora.

Milano Music Week Pull The Triggger – calendario

Di seguito il calendario completo: