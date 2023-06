Milano Music Week: ecco le date della settimana dedicata alla musica italiana

La Milano Music Week è giunta alla sua settima edizione. Negli anni, si è contraddistinta per essere una settimana all’insegna della musica italiana con concerti, dj set, panel, workshop, incontri e interviste.

Milano Music Week è un appuntamento in cui l’industria musicale si ritrova, creando nuove connessioni. Il pubblico può conoscere meglio il mondo dello spettacolo. I fan possono incontrare i propri cantanti preferiti, italiani e internazionali. Durante i workshop formativi e i panel, si affrontano temi attuali e scenari futuri. Così, si è affermato come uno dei principali eventi a livello europeo che raduna tutta la filiera musicale: artisti, autori, case discografiche, editori, centri di formazione, promoter, associazioni musicali, operatori, tecnici.

Quest’anno, Milano Music Week torna dal 20 al 26 novembre. Per il secondo anno, la direzione artistica è affidata a Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab, nuovo hub nato da un’idea di SIAE per il sostegno ai giovani music creator italiani).

L’evento è promosso e fortemente voluto da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, ASSOMUSICA, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVOIMAIE e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Partecipano in qualità di partner storici A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, FEM Federazione Editori Musicali, PMI Produttori Musicali Indipendenti, SCF, Evolution e KeepOn LIVE. Anche per questa edizione, Linecheck – Music Meeting and Festival è main content partner.

Milano Music Week 2023: come candidarsi

Dal 21 giugno al 13 ottobre 2023 è possibile candidarsi per essere inseriti nel calendario di appuntamenti dedicati al mondo della musica. Per proporre il proprio evento/appuntamento, bisogna compilare il modulo online.

Le proposte devono essere complete di nome dell’organizzatore, titolo evento/nome band, data e ora, location, modalità di accesso. Sarà possibile aggiornare le risposte tramite il link che verrà inviato automaticamente via e-mail dopo la prima compilazione. Se l’evento verrà selezionato per essere incluso nel programma ufficiale, si verrà contattati entro il 31 ottobre. Per ulteriori informazioni, si può scrivere a: proposte@milanomusicweek.com.

L’edizione 2022 ha ottenuto un grande successo con oltre 30.000 presenze: un pubblico di tutte le età, coinvolto a vario titolo nel settore o aspirante addetto ai lavori, amante di stili musicali differenti. Inoltre, Milano Music Week – tramite i canali social ufficiali (Instagram, Facebook e Twitter) – ha raggiunto circa 570.000 utenti. Il sito web ha registrato oltre 70.000 visite nel mese di novembre.