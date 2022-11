Milano Music Week 2022: live, workshop, anteprime. Scopriamo il programma completo

Si terrà dal 21 al 27 novembre a Milano la sesta edizione della MILANO MUSIC WEEK 2022, un appuntamento in cui si ritrova l’industria musicale italiana al completo, in cui i fan possono conoscere più da vicino i loro idoli e in cui il pubblico si immerge a 360° nel mondo dello spettacolo.

La direttrice artistica Nur Al Habash (professionista di rilievo dell’industria e sorella della cantautrice Laila Al Habash), da quest’anno solitaria al timone di comando dopo l’addio al ruolo di Luca De Gennaro. Nur non sarà propriamente sola in quanto con lei ci saranno due padroni di casa d’eccezione: Colapesce e Dimartino.

LE NOVITA della MILANO MUSIC WEEK 2022

I due artisti avranno il compito di curare nel minimo dettaglio alcuni incontri e panel di rilievo della manifestazione.

Oltre ai panel, a loro è stata affidata la cura dell’evento di chiusura della Milano Music Week 2022 che si terrà domenica 27 novembre in Santeria (Viale Toscana, 31) con il concerto del supergruppo Les Amazones D’Afrique, collettivo musicale africano tutto al femminile.

Oltre ad essere i volti dell’evento, Colapesce e Dimartino incontreranno il pubblico e si esibiranno in uno showcase acustico, sempre domenica, nella sede in Piazza Gae Aulenti di UniCredit, main sponsor di questa edizione.

Tra gli altri ospiti che vedremo nel corso della settimana Andrea, Matteo e Virginia Bocelli, Tiziano Ferro, Coma Cose, Mogol e Cheope, Paola Zukar, Margherita Vicario, Venditti & De Gregori, Night Skinny, Emma Nolde e tanti altri ancora.

Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti della Milano Music Week 2022.

Milano Music Week 2022: il programma

