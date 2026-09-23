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Margherita Vicario, in Ho chiesto aiuto il dolore smette di restare senza nome

Il nuovo singolo parte da un dolore difficile da nominare e arriva alla possibilità di riconoscerlo e chiedere sostegno.

Margherita Vicario Ho chiesto aiuto, testo e significato del nuovo singolo
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Testo e significato di Ho chiesto aiuto, il nuovo singolo di Margherita Vicario, in uscita venerdì 25 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali.

Il brano segna il ritorno alla musica dell’artista a tre anni dall’ultimo progetto discografico Showtime e dopo l’esordio alla regia con il film Gloria!. Ho chiesto aiuto apre un nuovo capitolo discografico partendo da un tema preciso: riconoscere un dolore che per molto tempo non si è riusciti a definire e arrivare al momento in cui chiedere aiuto diventa una possibilità concreta.

Nel 2027 Margherita Vicario tornerà anche dal vivo con due appuntamenti a teatro, l’8 febbraio a Roma e il 10 febbraio a Milano. Date e informazioni sui concerti sono raccolte nel nostro articolo dedicato al tour 2027 di Margherita Vicario.

Margherita VicarioHo chiesto aiuto: il significato del brano

Ho chiesto aiuto nasce da una condizione di malessere difficile da mettere a fuoco. Nel brano si sovrappongono ricordi, pensieri difficili da contenere e una sensibilità che porta ad assorbire anche il dolore degli altri.

Il punto di svolta arriva quando quella condizione smette di essere percepita come qualcosa da accettare. Chiedere aiuto diventa allora il gesto che permette di riconoscere ciò che sta accadendo e provare ad affrontarlo, senza che la canzone suggerisca una soluzione immediata o la scomparsa del dolore.

Questa idea viene sostenuta anche dalla costruzione musicale. Alla voce di Margherita Vicario si affianca infatti un coro con richiami gospel che accompagna gran parte del brano. Una scelta che porta progressivamente il racconto dalla dimensione individuale a quella collettiva: da una voce sola a più voci che le stanno intorno.

Lo stesso passaggio torna nel videoclip, scritto e diretto dalla stessa Margherita Vicario. Il video attraversa età e generazioni diverse, mostrando pensieri e fragilità che cambiano nel corso della vita ma possono arrivare, in momenti differenti, a richiedere il sostegno degli altri.

Il testo di Ho chiesto aiuto

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Ho chiesto aiuto” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 25 settembre 2026, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · Ho chiesto aiuto
  • ▸ Artista · Margherita Vicario
  • ▸ Data di uscita · 25 settembre 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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