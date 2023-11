Pagelle singoli del 17 novembre: Svegliaginevra, Margherita Vicario, Myss Keta, Paola Iezzi… la Golden song è di una donna, ma chi?

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 17 novembre a cura del critico musicale di All Music Italia, Fabio Fiume.

Giornata questa bella piena per le nuove pagelle, talmente piena che diverse cose ne sono rimaste fuori. E la definirei anche abbastanza complicata viste le parecchie insufficienze date. Cosa importante e che voglio sempre ricordare, le insufficienze possono essere frutto di considerazioni varie ed eventuali e non solo perché una canzone sia brutta o realizzata male. E spero che leggendo le pagelle di questa settimana il discorso vi possa apparir ancor più chiaro con le motivazioni indotte.

NOTA

Vi ricordiamo che i voti delle pagelle di Fabio che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone.

Andando avanti nell’articolo si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordiamo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere positivo o negativo ma variabile e spiegato nella recensione stessa.

Clicca in basso su continua per la prima parte delle pagelle nuovi singoli del 17 novembre.