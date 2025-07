Concerto per la Palestina: torna “Nessun Dorma” con Ariete, Brunori e tanti altri

Nessun Dorma 2025: terza edizione a Roma per il concerto a sostegno della Palestina.

Dopo le tappe a Milano e Bologna, l’evento benefico torna il 14 settembre con Ariete, Brunori Sas, i cani (in solo), Margherita Vicario e molti altri

Una maratona musicale per Gaza

Domenica 14 settembre, nel cuore di Roma, l’arena di Testaccio Estate ospiterà la terza edizione di Nessun Dorma, il concerto di beneficenza nato per raccogliere fondi destinati all’assistenza medica e umanitaria in Palestina.

Un evento che intreccia arte, attivismo e solidarietà, in un momento in cui – come dichiarano gli organizzatori – “si continua ad assistere a un genocidio trasmesso in diretta, nella colpevole indifferenza della politica internazionale”.

Dallo scorso anno, Nessun Dorma ha già fatto tappa a Milano e Bologna, coinvolgendo sul palco nomi come Mannarino, Coez, Cosmo, Francesca Michielin, Gaia, Ditonellapiaga, Venerus e Mecna. In totale, le due serate hanno permesso di raccogliere 88.761 euro, destinati a tre organizzazioni che operano sul campo a Gaza.

Il cast 2025: tra grandi nomi e nuovi protagonisti

Il format resta quello della maratona: performance brevi e senza pause, con un’alternanza serrata di artisti. La line up di questa edizione (in ordine alfabetico) comprende:

Ariete, Brunori Sas, Calibro 35, Emma Nolde, Eugenio in via di Gioia, Fulminacci, i cani (solo), Giovanni Truppi, Mai Mai Mai, Margherita Vicario, Marta Del Grandi, Peter White, Savana Funk e il musicista palestinese Tareq Abu Salameh.

Biglietti e raccolta fondi

I biglietti per Nessun Dorma 2025 sono disponibili al costo di 15€ + d.p. al link ufficiale:

ACQUISTA ORA

Il ricavato sarà devoluto (al netto delle spese vive) a tre realtà che operano a Gaza:

Medici Senza Frontiere

Medical Aid for Palestinians

Palestinian Red Crescent Society

In arrivo anche una raccolta fondi online, pensata per chi non potrà partecipare ma vorrà comunque contribuire.

L’iniziativa è promossa da DNA Concerti, Nur Al Habash, Panico Concerti e Petricore Sounds, in collaborazione con Falastin e Spaghetti Unplugged. Il concerto si inserisce proprio nel contesto del festival Falastin, che da anni celebra la cultura palestinese in Italia.

L’identità visiva dell’edizione 2025 è firmata dall’illustratrice Olimpia Zagnoli, con grafica di WetStudio.