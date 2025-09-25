X Factor 2025: MilleAlice conquista i giudici con “Troppi preti, troppe suore”

X Factor 2025, tra i volti delle terza e ultima puntata di audition c’è Alice Mascritti, cantautrice fiorentina di 23 anni… andiamo a scoprire insieme Chi è MilleAlice, la ragazza che si è presentata davanti ai giudici con un’interpretazione di Troppi preti, troppe suore di Margherita Vicario.

Chi è MilleAlice

Dietro il nome MilleAlice si nasconde Alice, classe 2001, originaria di Firenze e oggi residente a Bologna. La sua passione per la musica inizia prestissimo: a sei anni studia canto, a 14 già suona in una band e a 20 comincia a scrivere i primi brani originali.

Nel luglio 2024 debutta ufficialmente con il singolo Cosa vuoi lo sai, che segna l’avvio di un progetto personale basato sull’urgenza di raccontarsi in tutte le sue sfaccettature. Seguono partecipazioni a festival come il MengoFest e altri palchi estivi.

Tra i singoli pubblicati di recente figurano Mai nello stomaco, che ha anticipato il primo EP 1000e6 uscito a febbraio 2025, e Quanto tempo, pubblicato a settembre. Un percorso che mette in luce un cantautorato pop contaminato da rock, funk e indie, con una voce che resta il filo conduttore del progetto.

In un’intervista a Musicura, MilleAlice ha spiegato così il significato del suo nome d’arte:

“Me l’ha suggerito una canzone di Levante, Le mie mille me. MilleAlice rappresenta la mia natura poliedrica, sia come persona che come artista”. A X Factor ha aggiunto: “Siamo tante: c’è un Alice espressiva, una divertita, una triste e quella arrabbiata e grintosa che oggi porto sul palco”.

MilleAlice a X Factor 2025 con troppi preti, troppe suore

Sul palco delle audition MilleAlice sceglie di presentare Troppi preti, troppe suore di Margherita Vicario, un brano complesso e ricco di parole che lei interpreta con energia e precisione. Qui a seguire il testo della canzone:

Madonna, quanto tempo perdo

Perché ci provo e non ci riesco?

E io che odio chi fa il triste

Oddio, mi sa che c’ho la peste

Ci sarebbero cose di cui parlare

Ma se relativizzi tutto, tutto perde di valore

E allora piano piano pratico, cerco il millimetro

Amore, sì, ti tratto con amore, quello è il minimo

Oh, ma come si farà?

Parlan tutti a vanvera

Aspetta, mo mi impegno, frasi random, ritornello

Quando ballo non mi riconosco

Quand’ero magra mi sentivo un cesso

Mi ha baciato sotto al ristorante

C’ha una famiglia, quel deficiente

E mi chiamano ma non ci vado

Mi curo ma tendo al degrado

Non riesco proprio a empatizzare

Troppi preti e troppe suore

Troppi preti e troppe suore, ma è possibile? Oh signore

Ancora dicono la loro nel 2029

Come fossero dei leader di sinistra da ascoltare

Ma da secoli se sa, so’ i preti che vanno a puttane

Chiedo scusa a chi ci crede e spera nel trascendentale

Pure io c’ho i miei santini e ascolto le loro parole

Scienziati, mezzi pazzi, son poeti e gran pittori

Sono astronomi devoti, sono artisti, son dottori

Oh, ma come si farà?

Parlan tutti a vanvera

Aspetta, mo mi impegno, frasi random, ritornello

E quando ballo non mi riconosco

Quand’ero magra mi sentivo un cesso

Mi ha baciato sotto al ristorante

C’ha una famiglia, quel deficiente

E mi chiamano ma non ci vado

Mi curo ma tendo al degrado

Non riesco proprio a empatizzare

Troppi preti e troppe suore

Io il senso di colpa ancora non ce l’ho

Quindi vaffammocca, dove non lo so

‘Na guallera ‘sta storia del peccato originale

Che infatti anche a mia madre la trattate sempre male

Non lo voglio a colazione pane secco e marmellata

Io ci voglio la Nutella sulla fetta biscottata

E non mi devi rompere, a messa vacci tu

Non sono un figlio di Maria e neanche di Gesù

E quando ballo non mi riconosco

Quand’ero magra mi sentivo un cesso

Mi ha baciato sotto al ristorante

C’ha una famiglia, quel deficiente

E mi chiamano ma non ci vado

Mi curo ma tendo al degrado

Non riesco proprio a empatizzare

Troppi preti e troppe suore

I COMMENTI DEI GIUDICI

Francesco Gabbani: “Un brano con troppe parole e devo dire che sei riuscita a farle sentire tutte, che non è scontato. Molto brava”.

Jake La Furia: “Bravissima. Mi è piaciuto tutto”.

Achille Lauro: “C’è del carisma ma non sono amante di quando uno spinge con la voce. C’è qualcosa in te che non mi convince, che mi porta in un mondo acerbo”.

Paola Iezzi: “Ti vedo, ti sento e mi sembra di vedere una cosa tonda. Visto che scrivi, sarebbe interessante sentire anche qualcosa di tuo”.

Tre sì e il no di Achille Lauro permettono a MilleAlice di passare ai Bootcamp di X Factor 2025.