7 Settembre 2025
di
La Mosca Tze Tze
Disturbo della quiete pubblica
La mosca Tzè Tzè
Condividi su:
7 Settembre 2025

Click & Trash – La Mosca racconta agosto 2025: dal pesce alle strofe, passando per Mogol e botteghini

Dal cachet allo stoccafisso di Fedez alle strofe incendiarie, passando per Morgan e Mogol, la soap dei Matia Bazar e il rap campano in fiamme: agosto visto dalla Mosca.

La mosca Tzè Tzè di La Mosca Tze Tze
Click & Trash agosto 2025 Fedez Morgan Marcella Bella Rap campano
Condividi su:

Sono definitivamente tornata e sono pronta a fare un rewind per vedere cosa è successo ad agosto mentre ero in vacanza, così posso gustarmi per benino questo settembre appena iniziato.

Benvenuti a Click & Trash agosto 2025: il mese in cui l’Italia canta in piazza, litiga sui social e fa la pace ai botteghini. Io, La Mosca Tzè Tzè, ho appuntato tutto: dal profumo di stoccafisso alle nuove “strofe” con nomi e cognomi, passando per classici smontati in pubblico e sigle TV che parlano (davvero) di fine del mondo. Pronti? Si gira la ruota, ma senza fare sconti.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 5 settembre 2025, le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani 1

Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025: Annalisa e Mengoni da applausi, Tiziano Ferro torna molto bene e Vale Lambo...
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 2

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo 3

Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto" per trasformare dolore e rancore in ballo
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 4

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sal Da Vinci live in Piazza del Plebiscito per “Stasera che sera! – Special Edition” (2025) 6

Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito con “Stasera che sera! – Special Edition”: il live andrà in onda prossimamente su Canale 5
Piazza San Marco di Annalisa con Marco Mengoni testo e significato 7

Annalisa e Marco Mengoni annunciano "Piazza San Marco", una ballad quasi cinematografica
New Music Friday Radio Date 36 2025 – Marco Mengoni, Annalisa e Gabbani 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Tiziano Ferro, Michielin, Marco Mengoni & Annalisa
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 10

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia

Cerca su A.M.I.