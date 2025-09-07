Click & Trash – La Mosca racconta agosto 2025: dal pesce alle strofe, passando per Mogol e botteghini

Sono definitivamente tornata e sono pronta a fare un rewind per vedere cosa è successo ad agosto mentre ero in vacanza, così posso gustarmi per benino questo settembre appena iniziato.

Benvenuti a Click & Trash agosto 2025: il mese in cui l’Italia canta in piazza, litiga sui social e fa la pace ai botteghini. Io, La Mosca Tzè Tzè, ho appuntato tutto: dal profumo di stoccafisso alle nuove “strofe” con nomi e cognomi, passando per classici smontati in pubblico e sigle TV che parlano (davvero) di fine del mondo. Pronti? Si gira la ruota, ma senza fare sconti.