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Oriana Meo
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Margherita Vicario torna alla musica: due date nei teatri tra Roma e Milano

Due appuntamenti a febbraio, a cinque anni da “Bingo” e dopo il debutto alla regia con “Gloria!”.

Margherita Vicario, protagonista di due concerti nei teatri di Roma e Milano nel 2027
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Margherita Vicario torna ai concerti nel 2027 con due date nei teatri di Roma e Milano. A cinque anni dall’album Bingo e dopo l’esordio alla regia con il film Gloria!, l’artista riporta la musica dal vivo al centro del suo percorso con due appuntamenti a febbraio.

Il tour farà tappa l’8 febbraio 2027 all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio 2027 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I due concerti sono prodotti da Vivo Concerti.

Margherita Vicario concerti 2027: date del tour

Il calendario comprende al momento due appuntamenti, entrambi nei teatri.

MARGHERITA VICARIO · CONCERTI 2027
Data Città Biglietti
8 feb 2027 ROMA
Auditorium Conciliazione		 Biglietti
10 feb 2027 MILANO
Teatro degli Arcimboldi		 Biglietti

Il nuovo tour di Margherita Vicario

Per Margherita Vicario i concerti di Roma e Milano segnano l’inizio di una nuova fase musicale dopo gli anni dedicati anche al cinema. La scelta cade sulla dimensione teatrale, con due appuntamenti pensati per riportarla sul palco a contatto con il pubblico.

Il percorso di Margherita Vicario

L’ultimo album in studio di Margherita Vicario è Bingo, pubblicato nel 2021. Negli anni successivi l’artista ha affiancato musica, recitazione e regia, fino al debutto dietro la macchina da presa con Gloria!.

Il film ha segnato una nuova fase del suo percorso artistico, mentre i due concerti annunciati per febbraio 2027 riportano in primo piano la dimensione live.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le due date saranno disponibili in prevendita online su Vivo Concerti dalle 14:00 di giovedì 17 settembre 2026.

La vendita nei punti vendita autorizzati partirà dalle 10:00 di martedì 22 settembre 2026.

Foto: Niccolò Berretta

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