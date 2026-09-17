Margherita Vicario torna ai concerti nel 2027 con due date nei teatri di Roma e Milano. A cinque anni dall’album Bingo e dopo l’esordio alla regia con il film Gloria!, l’artista riporta la musica dal vivo al centro del suo percorso con due appuntamenti a febbraio.
Il tour farà tappa l’8 febbraio 2027 all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio 2027 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I due concerti sono prodotti da Vivo Concerti.
Margherita Vicario concerti 2027: date del tour
Il calendario comprende al momento due appuntamenti, entrambi nei teatri.
Il nuovo tour di Margherita Vicario
Per Margherita Vicario i concerti di Roma e Milano segnano l’inizio di una nuova fase musicale dopo gli anni dedicati anche al cinema. La scelta cade sulla dimensione teatrale, con due appuntamenti pensati per riportarla sul palco a contatto con il pubblico.
Il percorso di Margherita Vicario
L’ultimo album in studio di Margherita Vicario è Bingo, pubblicato nel 2021. Negli anni successivi l’artista ha affiancato musica, recitazione e regia, fino al debutto dietro la macchina da presa con Gloria!.
Il film ha segnato una nuova fase del suo percorso artistico, mentre i due concerti annunciati per febbraio 2027 riportano in primo piano la dimensione live.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le due date saranno disponibili in prevendita online su Vivo Concerti dalle 14:00 di giovedì 17 settembre 2026.
La vendita nei punti vendita autorizzati partirà dalle 10:00 di martedì 22 settembre 2026.
Foto: Niccolò Berretta