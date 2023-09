Margherita Vicario: secondo tassello per il progetto “Showtime” fuori il singolo “Canzoncina”

Margherita Vicario Canzoncina testo e significato del nuovo singolo della cantautrice.

Il progetto SHOWTIME continua, sia per quel che riguarda la parte podcast che per quanto riguarda la parte musicale. E così venerdì 29 settembre esce in audio e video il secondo episodio del podcast “Tragicamente ottimisti” (attualmente già in anteprima su Amazon Music). La cantautrice, affiancata da diversi ospiti, affronta alcuni dei temi più controversi e dibattuti dell’attualità, accompagnando ogni episodio con nuova musica.

SHOWTIME è un progetto di Margherita Vicario prodotto da Island Records – Universal Music Italy, Metatron e Dade)

Ad accompagnare questo nuovo episodio è il nuovo singolo, con relativo video, della cantautrice, “Canzoncina“.

Margherita Vicario Canzoncina significato del brano

Coinvolgenti sonorità dance pop e particolari effetti elettronici si intrecciano alle spiccate abilità narrative di Margherita Vicario che, con la produzione di Dade, ci regala un ironico sguardo sul futuro del pianeta chiedendosi “chissà di noi su questa Terra che sarà”.

Margherita rompe un’ennesima parete narrativa aggiungendo la contemporaneità del linguaggio del podcast e la ricchezza del confronto dialettico, per sviscerare e veicolare a tutto tondo il messaggio prescelto affinché la Musica, la parola, la coreografia e l’immaginario puntino tutti sullo stesso significato, rafforzandolo.

La cantautrice porterà anche live questo SHOWTIME con il SHOWTIME TOUR 2023 prodotto da Vivo Concerti. Queste le date:

Venerdì 24 novembre – ROMA @ Largo Venue

Sabato 25 novembre – ROMA @ Largo Venue

Giovedì 30 novembre – TORINO @ Teatro della Concordia

Venerdì 1 dicembre – FIRENZE @ Viper

Domenica 3 dicembre – MILANO @ Alcatraz

Martedì 5 dicembre – PADOVA @ Hall

Mercoledì 6 dicembre – BOLOGNA @ Estragon

Margherita vicario canzoncina testo

Foto di copertina di Sara Sabatino