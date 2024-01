Margherita Vicario lancia un infuocato canto d’amore con “Dove te ne vai”

“Dove te ne vai” è il nuovo singolo di Margherita Vicario, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 gennaio 2024. Intanto, il suo primo film da regista è in concorso al Festival del Cinema di Berlino.

“Dove te ne vai” è il capitolo conclusivo dell’EP “Showtime”, che contiene anche i brani “Ave Maria”, “Canzoncina” e “Magia”. Il brano (prodotto da Island Records Universal Music Italy, Metatron, Dade) è un coinvolgente e infuocato canto d’amore. Questo sentimento – che può essere dolce e passionale, ma anche struggente e nostalgico – pervade la canzone.

Il tema dell’amore è al centro anche dell’ultima puntata del podcast realizzato da Margherita Vicario, disponibile sulle piattaforme digitali in formato audio e video. Nei precedenti episodi la cantautrice e autrice, affiancata da diversi ospiti, ha affrontato alcuni dei temi più controversi e dibattuti dell’attualità. In questo episodio, dal titolo “Indipendentemente innamorati” e disponibile su Amazon Music, racconta e analizza il grande tema dell’amore per gli altri e per sé stessi insieme all’autrice Daniela Collu come ospite speciale.

Spesso Margherita Vicario ha affrontato tematiche attuali sfruttando le arti visive e la musica. Con il progetto “Showtime”, ha aggiunto al suo percorso artistico la contemporaneità del linguaggio del podcast. Nei quattro episodi ha sviscerato argomenti quali femminismo contemporaneo, crisi climatica, guerra e amore. La musica, la parola, la coreografia e l’immaginario si sono fusi puntando sullo stesso significato e rafforzandolo.

Margherita Vicario in concorso per l’Orso d’oro

Margherita Vicario non è solo una cantautrice, ma è anche un’attrice diplomata all’Accademia Europea d’Arte Drammatica. La sua carriera si alterna da sempre tra musica e cinema. Nel 2023 ha diretto il suo primo film da regista: “Gloria!”.

Il film, prodotto da Tempesta, Rai Cinema e Tellfilm, è nei cinema dall’11 aprile 2024 con 01 Distribution. Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario. Insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, Teresa scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Potremmo dire: Pop!

“Gloria!” è stato selezionato per il Concorso Internazionale della selezione ufficiale al 74° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Margherita Vicario ha commentato così la notizia: “E’ una gioia immensa e un grandissimo onore per me partecipare alla competizione ufficiale della Berlinale. Gloria! è un film che ha la musica come protagonista e che usa la musica come linguaggio narrativo. E’ quello che ho sempre cercato di fare nel mio lavoro di cantautrice: unire cinema e musica. Gloria! è il mio primo esperimento cinematografico in questo senso e ringrazio Tempesta e tutte le mie collaboratrici e i miei collaboratori per avermi aiutato a raggiungere questo primo straordinario traguardo“.

“Gloria!” è una produzione Tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con Tellfilm (Svizzera). E’ stato realizzato con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, di Regione FVG, Film Commission FVG, della Ticino Film Commission, nonché con il supporto di Ufficio Federale della Cultura Svizzero.

Nel cast ci sono Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei. Firmano la sceneggiatura Anita Rivaroli e Margherita Vicario, mentre le musiche del film sono composte dalla stessa Vicario con il produttore musicale Dade.