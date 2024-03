In attesa dell’uscita del primo film da regista Margherita Vicario annuncia il tour estivo

Margherita Vicario live 2024.

Di recente la cantautrice ha debuttato come regista alla 74esima Mostra del Cinema di Berlino con il film Gloria! ma ora per Margherita è tempo di tornare anche alla musica, alla musica live per la precisione, con Gloria! Tour 2024.

La nuova avventura live estiva – prodotta da Vivo Concerti vedrà la cantautrice, attrice e regista attraversare alcune delle venue più importanti d’Italia per cantare tutti i suoi brani comprese le canzoni dell’EP “Showtime” e alcune parti della colonna sonora del film scritta, prodotta e curata per intero da Margherita Vicario con Dade.

Margherita Vicario live 2024 GLORIA! le date

martedì 7 maggio 2024 – Matera @ Auditorium Gervasio – con Orchestra

mercoledì 8 maggio 2024 – Molfetta (BA) @ Chiesa San Pio – con Orchestra

giovedì 9 maggio 2024 – Taranto @ Teatro Orfeo – con Orchestra

venerdì 7 giugno 2024 – Padova @ Sherwood Festival – Live Band

martedì 18 giugno 2024 – Ravenna @ Ravenna Festival 2024 – con Orchestra

venerdì 28 giugno 2024 – Roma @ Villa Ada – Live Band

sabato 29 giugno 2024 Susa (TO) @ Borgate dal Vivo – con Orchestra

domenica 28 luglio 2024 – Cividale del Friuli (UD) @ Mittelfest – con Orchestra

sabato 10 agosto 2024 – Brescia @ Agosto con Radio Onda d’Urto – Live Band

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Per quel che riguarda il film “GLORIA!” la pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dall’ 11 Aprile con 01 Distribution.

Il film, scritto dalla stessa Vicario con Anita Rivaroli e prodotto da Tempesta e Rai Cinema in coproduzione con tellfilm, è accompagnato da un’architettura musicale capace di dialogare con l’ambientazione settecentesca attraverso un linguaggio acuto, leggero ma profondo, nel giocoso rispetto dei canoni musicali dell’epoca.

Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta e Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea e Jasmin Mattei.